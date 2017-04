Terremoto de emociones por El Gran Martín Elías

Hoy en Valledupar habrá un “Terremoto” de emociones. Parientes, amigos, colegas y seguidores de ‘El Gran Martín Elías’ lloran la pronta partida de uno de los grandes exponentes de la música vallenata y le darán el últimos adiós en el cementerio del pueblo. En las honras seguramente estarán “las nenas del jean” y las de las “Mini Mini”, que se volvían locas con sus presentaciones en tarima. Y es que en todos los rincones de Valledupar no hacen más que sonar en cada esquina canciones como “Ábrete” o “Mi ex”, desde el viernes pasado, cuando el artista de 26 años sufrió lesiones que resultaron mortales. La camioneta en la que iba por la vía que conduce de Tolú Viejo a San Onofre (Sucre), a la altura del corregimiento Aguas Negras, se accidentó.

Martín fue llevado a un centro médico de la zona y luego trasladado a una clínica en Sincelejo, donde horas después pereció. En el accidente también resultaron lesionados sus asistentes Rafael Rico y Alex Ramírez; y el conductor de la camioneta, Armando León Quintero. Alex y Armando fueron dados de alta el mismo día tras ser llevados a un centro médico, mientras que Rafael Rico sigue en delicado estado. Pero mientras hoy tendrá “punto final” la fatídica historia de Martín Elías Díaz, hijo del ‘Cacique de la Junta’ Diomedes Díaz y “El Pechichón” de su hermano Rafael Santos, el hombre que conducía la camioneta aseguró que no manejaba con exceso de velocidad, dejando ver que el mal estado de la vía provocó la tragedia.

En una entrevista que concedió al periódico El Pilón, Armando Quintero dio su versión del suceso. “Nosotros salimos del toque en Coveñas y en el transcurso sobrepasamos al vehículo en el que se transportaba Rolando Ochoa -acordeonista de Martín Elías-. Luego nos orillamos en la carretera y ahí Martín aprovechó para cambiarse de ropa. Llegamos hasta el trayecto donde la carretera presentaba muchos baches o grietas, y es en ese momento donde alcanzo a ver una moto que va con dos personas, pero en el centro de la carretera, de un lado a otro, por lo que asumí que estaban tomados.

Me cambio de carril ya que es una vía por la que se puede adelantar y no venían más vehículos. Pero cuando ya casi sobrepaso a la motocicleta, el conductor que iba casi en el centro, se lanzó más hacia el carril en el que yo venía y evitando arrollarlos, me abrí aún más a la izquierda. Cuando quise retomar el carril, como es puro ‘bache’, la camioneta perdió el control y comenzó a dar vueltas. En el momento del accidente quedé consiente, cuando la camioneta empezó a dar vueltas yo miro a mi lado y estaba Martín, pero después de varios segundos vuelvo a mirar y ya no lo veía, llegué a pensar que se había salido por la puerta, pero ya luego lo que dicen es que, al parecer, él se salió por el vidrio de adelante, porque los vidrios de las puertas no se alcanzaron a romper, por lo menos los dos de adelante”, explicó el conductor.

Quintero dio su versión luego que las autoridades informaran que, supuestamente, conducía con exceso de velocidad y que ello habría causado la tragedia que hoy tiene de luto al mundo vallenato. “Es falso que yo iba conduciendo a 220 kilómetros, porque en una vía de esas es muy difícil manejar a esa velocidad. Duré ocho años trabajando con Sergio Luis Rodríguez y nunca tuvimos un incidente, ni el más mínimo rayón. No sé por qué el destino es así, yo estaba trabajando en una mina y Martín esperó siete días para que yo me decidiera a trabajar con él, porque ya había escuchado de mi trabajo”, aseguró Quintero a El Pilón.

Pero mientras las autoridades siguen con las indagaciones para esclarecer el hecho, hoy fue declarado día cívico en Valledupar por la despedida de Martín, que dejó a su esposa, a sus hijos y sus seguidores con el “Corazón Partido”. Y “Por su puesto” que pasarán “20 vidas más” y su memoria permanecerá como legado de nuestro folclor. “Por culpa de la gente” que no olvidará sus canciones y su alegría. Porque “En cuerpo y alma” se entregó a la música que escuchó de su padre. Porque sus canciones fueron ‘El boom del momento”.

El director de la Policía de Tránsito y Transporte, general Ramiro Castrillón, informó que se investiga el accidente que provocó la muerte del cantante vallenato Martín Elías Díaz el pasado Viernes Santo. “Va por buen camino. Enviamos unos peritos desde Bogotá para que complementen esa investigación. Lo que han arrojado las pruebas de embriaguez es que ninguno en el vehículo iba en estado de alicoramiento. Grado cero en las cuatro personas”, señaló el General. Además dijo que hay varias hipótesis y que por el momento no se descarta ninguna de ellas.