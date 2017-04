Testimonio exclusivo: Exreina Leydi Tatiana dice que es víctima de lío pasional

Leydi Tatiana Palacio Moreno, la excandidata al Reinado de la Independencia 2010 se entrega en la mañana de este miércoles en la cárcel de Ternera, luego que el Juzgado Segundo Penal Bacrim Ambulante le revocará el beneficio de casa por cárcel que le fue concedido en diciembre de 2016 en medio del proceso que se le adelanta por presuntamente hacer parte de una banda de fleteros denominada "Los Regionales".

La estudiante de Derecho, de 26 años de edad, habló en exclusiva con El Universal y explicó que había tomado esta decisión no porque sea culpable sino porque quiere demostrar a "cabalidad" su inocencia. Manifiesta que es víctima de un lío pasional, que los celos de una mujer que no conoce la han involucrado es este proceso judicial que está "destruyendo su vida".

"La Fiscalía lo único que tiene contra mí es el testimonio de una tal Brenda que asegura que yo tenía una relación amorosa con Marlon (Marlón Julio Barreto, acusado de ser el cabecilla de la banda) y que él me daba plata a mí; es más hay un audio que también tiene la misma Fiscalía en el que ella se retracta de lo que dijo en mi contra", manifiesta Palacio.

La joven, que en 2010 representó al barrio Olaya Herrera sector Ricaurte, expresa ella conoce a Marlón Julio Barreto porque fue su compañero en la universidad, pero que nunca ha tenido una relación sentimental con él, y que a Ever Pérez, otro de los acusados, lo conoce porque es el novio de una amiga y a Juan Hazzir porque vive en el barrio Chiquinquirá donde ella vivió un tiempo.

Palacio hace un análisis y asegura que la Fiscalía hizo una mala investigación: "La Fiscalía dice que hizo un allanamiento, cosa que es mentira. Cuando fueron a capturarme no sabían ni quien era yo y supuestamente llevaban once meses investigando; si ellos dicen que en mi casa se guardaban armas y motos que se usaban en los supuestos delitos han debido hacer un estudio de mi casa para ver si hay manera de guardar estos elementos allí. También dicen que en mi casa me reunía con la banda de fleteros, por favor mi casa es mi sitio de trabajo, yo vendo extensiones de cabello y ahí atiendo a mis clientes. Según la Fiscalía yo vivo en 13 de Junio y mi residencia en Puerta de Los Alpes; los datos que tienen de mí son falsos".

REVOCATORIA ES INJUSTA

Palacio Moreno asegura que el día que el Inpec fue a su casa y no la encontró ella estaba en una cita con la psicóloga y de ello tiene constancia por lo que considera injusta la revocatoria del beneficio de casa por cárcel.

"No se por qué han destruido mi vida, yo soy hija única, esto también ha afectado a mis padres. En este semestre no he podido continuar mis estudios de Derecho", expresa.