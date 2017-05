Toman medidas ante robos en sede de la Universidad de Cartagena

Dos sujetos armados con armas blancas ingresaron a la sede Piedra de Bolívar de la Universidad de Cartagena (UdeC), e intimidaron a dos estudiantes con arma blanca, hurtándoles sus celulares. El hecho ocurrió al mediodía de ayer y causó conmoción entre el cuerpo estudiantil. Por ello, hicieron un plantón exigiendo seguridad. Efraín Cuadro, vicerrector administrativo atendió a los requerimientos y prometió soluciones inmediatas.

En principio, el funcionario indicó que se ha vuelto un problema constante los atracos y robos a estudiantes en las afueras de las sedes de Piedra de Bolívar, San Pablo y Zaragocilla.

“Hablamos con la Policía y explicamos que en esta zona está Tecnar, Sena, Comfenalco, Universidad de Cartagena, Hospital Universitario; y todo lo que está en dicha zona configura una zona especial de desarrollo institucional, y por eso se requiere una estrategia de seguridad por encima de los cuadrantes. Hay una dinámica particular, de estudiantes que son víctimas de raponazos y atracos. En la parte interna de Piedra de Bolívar hay dos aspectos que nos afectan. Uno la existencia de un asentamiento humano junto a la sede, donde hay personas buenas, pero donde también hay camuflados delincuentes que nos asechan a diario. Hemos puesto muros, pero se los vuelan, no es la solución. Con esa comunidad hemos hecho un trabajo social para aminorar esa delincuencia. La otra situación interna es que el coliseo Norton Madrid está construido en predios de la universidad, pero es del Distrito. Entonces no tenemos control total de las personas que entran. En un evento deportivo entran personas y se pasan al campus. El Norton genera debilidad en esquema de seguridad y por eso vamos a independizar la entrada de este”, explicó Efraín Cuadro.

También señaló que se van a tomar medidas inmediatas. Entre ellas se van a sumar dos vigilantes más en la sede (hay tres). También se va a reforzar el muro que divide a la universidad con el barrio 9 de Abril.

“Además, esta semana se aprueba un proyecto para poner cámaras de seguridad en las sedes San Pablo y Zaragocilla, que ayudarían a identificar a los que cometen atracos. Todas estas medidas deben ser acompañadas por la Policía”, concluyó Cuadro.