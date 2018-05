Tragedia en Mamonal: víctimas que no se olvidan

Lener Bohórquez González y Luis Gabriel Vega Batista tenían muchas cosas en común. Pero sus vidas también estaban unidas por una lamentable desgracia: dos tragedias sujetas por un mismo lazo, que dejaron 8 muertos y 23 heridos en dos astilleros en Mamonal. Un lamentable hecho que hoy cumple un año.

En Cartagena eran muchos los que conocían a Lener. Desde muy temprana edad el hombre empezó a practicar béisbol y con los años pasó por varios equipos locales.

Estudió mecánica y desde hace más de 13 años empezó a trabajar en Cotecmar, donde hacía parte del equipo de sóftbol de esa empresa. Su amor fue Luz Mary Pérez Del Valle, la madre de sus dos hijos: Dónoban y Karol Loana, de 15 y 12 años.

“Lener era un excelente padre. Se desvivía por sus hijos y también ayudaba a sus padres y a otros familiares. Todo el mundo lo quería porque era un hombre muy respetuoso y cariñoso”, recordó Luz.

Y por ello fue mucho lo que sufrió a espaldas de su mujer, cuando se enteró que a su hijo Dónaban le descubrieron un osteosarcoma en el fémur distal derecho. La noticia del cáncer fue tremenda para el muchacho, pero también para su familia.

“A Lener nunca lo vimos llorando. Siempre se mostraba fuerte y nos daba mucho apoyo, pero después me enteré que lloraba a solas. O cuando se encontraba con el mejor amigo”, contó su esposa.

Finalmente, a principios del 2017, a su hijo le tuvieron que cortar la extremidad para evitar que el cáncer se propagara. “Sufrió todo lo de su hijo, pero ahí estuvo también fuerte con Karol, ella era su princesa, la luz de sus ojos”, cuenta Luz mientras las lágrimas corren por sus mejillas.

Pero mientras Lener superaba todas las adversidades con los suyos, Luis Gagriel Vega disfrutaba de sus dos hijas y su esposa, con quienes vivía en San José de Los Campanos. Este también trabajaba como ayudante de martillería en Cotecmar, pero a través de una bolsa de empleo.

“Era muy amoroso con sus hijas. Era muy amoroso y excelente padre. También ayudaba a sus padres y a sus hermanos”, recordó Ledis Álvarez, su esposa.

Pero el 17 de mayo del 2017 ocurrió la tragedia que marcó los destinos de Lener y Luis Gabriel.

Explosiones casi simultáneas

Ese día, Lener se despertó temprano para ir al trabajo. Hizo el desayuno y le dijo a su hija Karol que no despertara a su madre porque estaba cansada.

A las 8:30 a. m. Luz despertó, cuando Lener ya se había ido a su trabajo.

La mujer llevó a su hijo Dónoban a un centro médico para unos exámenes y antes de las 10 a. m. estaba de regreso a casa, en La Consolata. Sin embargo, a las 11 de la mañana una hermana la llamó a decirle que hacía media hora habían ocurrido dos explosiones en Mamonal. Una en Cotecmar, donde trabajaba Lener, y otra en Astivik. Luego le dijeron que este tenía las dos piernas fracturadas.

Pero mientras Luz intentaba descifrar lo que pasaba, Ledis Álvarez Bohórquez estaba en una clínica de la ciudad visitando a un pariente. Ella desconocía del suceso. Además, que su esposo Luis Gabriel había muerto en el acto en la explosión en Cotecmar.

Lener fue trasladado a la Clínica El Bosque debido a las quemaduras que sufrió. “Yo no sabía eso. Al llegar a la clínica me dijeron que estaba en UCI. Luego decidieron trasladarlo a Barranquilla en avioneta. Lo acompañé. La avioneta era muy pequeña. Él trató de despertar, de hablar. Le dije que se calmara y medio le tocaba los dedos. ‘Sigue respirando’, le decía. Llegamos a la Clínica Adelita de Char y lo metieron a UCI. Los médicos hicieron todo por salvarlo, pero murió”, recordó Luz.

Y solo a las 2 de la tarde de ese 17 de mayo de 2017 fue que Ledis se enteró que su esposo Luis había muerto en las explosiones. Un suceso que dejó 8 muertos (7 en Cotecmar y uno en Astivik) y 23 heridos.

“Perder a mi esposo fue demasiado duro. Él llevaba el sustento a casa y me ayudaba con mis hijos, ere el apoyo de Dónoban. Recibimos apoyo psicológico durante unos tres meses. Al principio mis familiares me apoyaron en lo económico y compañeros de Lener también hacían colectas para ayudarme. Tras su muerte me dieron una pensión y una indemnización. Con esta por fin pude comprar una casa para estar con mis hijos, aunque todavía debo una parte. Los amigos de mi esposo fundaron un equipo de sóftbol que se llama ‘Los amigos de Lener’. Mi esposo me hace falta en todo”, dijo entre lágrimas Luz.

Por su parte, la esposa de Luis Gabriel indicó que la ARL a la que estaba afiliado le da una mesada a sus dos hijas, de 16 y 13 años, pero explicó que aún no ha sido indemnizada y que tiene un proceso legal por ello. “Nadie esperaba eso que pasó. Luis ayudaba a sus padres y a sus hermanos económicamente. No sé cómo he hecho para sobrevivir con mis hijas durante este año, sus hijas aún lo lloran, no hemos recibido apoyo con psicólogos. Extraño ver a mi esposo todos los días. Quisiera poder darle un beso otra vez. También saber qué fue lo que pasó, que nos digan por qué ocurrieron las explosiones”, dijo Ledis.

Las investigaciones

Un año después de la tragedia, las indagaciones aún no ha revelado la causa de las explosiones. El contralmirante Javier Díaz Reina, presidente de la Corporación de Ciencia y Tecnología para el desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial (Cotecmar), indicó que han colaborado con las autoridades en el desarrollo de las indagaciones.

“En estos meses se ha adelantado una investigación penal por la Fiscalía y dos administrativas: una del Ministerio del Trabajo, sobre el cumplimiento de responsabilidades laborales; y otra de la Dirección General Marítima, que revisa el cumplimiento de normas como astillero y sistemas de seguridad. A las familias de las víctimas se les ha hecho el acompañamiento y brindado apoyo por la afectación psicológica. Considero que se ha dado estricto cumplimiento a lo que la ley nos exige, las agencias de seguros laborales, las pensiones, los seguros, se ha dado cumplimiento estricto.

“Cuando ocurrió el accidente en la barcaza, se corregían unas tuberías e instalaban unas tapas, pero no hay referencias de trabajos que puedan dar un indicio del accidente. Hemos usados laboratorios nacionales, buscando productos que nos den alguna indicación, pero ahora no descartamos ni aseguramos ninguna hipótesis. Hemos dado todos los videos de seguridad a entes investigadores. No tenemos referencia de trabajos de soldaduras y las imágenes no son precisas para sacar conclusiones. Todos queremos saber lo que pasó, las familias sobre todo, pero debemos esperar los resultados de los entes”, concluyó el contralmirante Díaz.

Hoy, un año después de la tragedia, en Cotecmar se hará una misa junto a un monumento que se hizo en la empresa en honor a las víctimas.

"No fue atentado"

En una entrevista exclusiva para El Universal hace unas semanas, el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, señaló que el ente realiza la investigación penal del caso y que los elementos materiales que han sido recolectados dejan ver que las explosiones no fueron producto de un atentado. Aunque no dio detalles, señaló que tienen una posible hipótesis sobre las causas de la tragedia y que se prepara un informe sobre ello.