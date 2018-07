Trancón en la rotonda de San Felipe por accidente en Transcaribe

El choque entre un articulado y una camioneta ocasionó por cerca de 40 minutos el represamiento de los buses en ambos carriles exclusivos de Transcaribe.

El accidente se originó a las 10:40 de la mañana cuando la camioneta Mitsubishi, de placas GNL 585, al parecer se voló el semáforo y colisionó con el articulado WCM-523 que iba en sentido Centro - Portal.

El represamiento de los buses de Transcaribe se registró porque el articulado involucrado en el accidente quedó atravesado en la vía. "Cuando vi que la camioneta se me atravesó maniobré lo mejor que pude el bus para evitar llevarme de frente la camioneta y no chocarme tampoco con los postes de luz que están allí. Un impacto severo o una frenada imprevista es muy peligrosa con estos carros, a Dios gracias no nos volcamos", expresó el conductor del articulado.

El conductor de la camioneta quedó con algunas lesiones leves y fue llevado de urgencias a una clínica de la ciudad.