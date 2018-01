Turista arrollado por Transcaribe iba a hacer uso de baños públicos

Abel Moreira Subtil, de 63 años, llegó a Cartagena el lunes de esta semana en compañía de varios familiares y amigos para disfrutar de la bella ciudad de la que habían escuchado excelentes referencias. Sin embargo, la estadía de este grupo de turistas se empañó ayer de mañana luego que un padrón de Transcaribe arrollara a Moreira ocasionándole la muerte.

José Carlos, uno de los amigos de Moreira, explicó que al momento del accidente este se disponía a cruzar la avenida Venezuela, en inmediaciones de la Torre del Reloj, para dirigirse hacia los baños públicos que están en la Plaza de los Coches.

"Íbamos caminando hacia el muelle de la Bodeguita para subirnos en un bus turístico, de los de dos pisos, pero a Abel le dieron ganas de orinar y decidió cruzar para ir a los baños públicos. Iba por la cebra cuando fue sorprendido por el bus de Transcaribe", expresó el allegado a la víctima.

Moreira sufrió un trauma craneoencefálico severo por lo que fue trasladado a urgencias de la clínica Cartagena del Mar donde los médicos trataron de salvarle la vida por varios medios, pero finalmente, según dijeron los familiares, sufrió un paro cardiaco al que no sobrevivivió.

Por su parte, el sindicato de conductores de Transcaribe aprovechó la coyuntura del accidente para precisar que están trabajando bajo mucha presión para cumplir los tiempos de los viajes y que esto puede reflejarse en la velocidad que algunas veces emplean los conductores.

"No digo que esto haya sido la razón del accidente de ayer, afirmar eso sería especulación; pero sí queremos dejar claro que estamos bajo mucha presión y para hablar de ese tema pedimos la intervención del Ministerio de Trabajo porque los tiempos de recorrido que nos exigen no son reales ya que cuando el comité de Bogotá vino a hacer las pruebas no estaban funcionando todas las estaciones como ahora ni había tanto semáforo", expresó Royman Rada, miembro del sindicato de conductores de Transcaribe.

Rada recordó que los buses de Transcaribe tienen un sistema de frenado secuencial por lo que estos no se pueden detener interpectivamente por mucho que el conductor pise el freno. "Nadie, ningún conductor quiere que le ocurra un accidente en la vía; es absurdo pensar que los conductores solo pitamos y no frenamos a tiempo", respondió Rada a algunas criticas de usuarios que aseguran que estos cuando avistan pasajeros en el carril exclusivo solo pitan y no frenan.

El caso de la muerte del turista Abel Moreira Subtil está en manos de las autoridades, quienes serán las encargadas de declarar inocente o culpable al conductor de Transcaribe, Jair Díaz, quien permanecerá por fuera de la programación de los recorridos.