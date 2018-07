Udeceistas heridos en accidente en los Montes de María están estables

Las 19 personas, entre los que se encuentran estudiantes de la Universidad de Cartagena, que resultaron heridas cuando el bus en que se transportaban, al parecer, quedó sin frenos, “permanecen estables”, según lo informado este martes por un vocero del alma máter.

El accidente ocurrido ayer en la mañana en el punto conocido como Ojito Seco, en la Alta Montaña de El Carmen de Bolívar, llevó a las autoridades de salud a desplegar todo un operativo para atender a los afectados.

Entre los heridos están una profesora y estudiantes de Derecho, Trabajo Social y Comunicación Social de la universidad, que integran el programa “Fuerza Montemariana”, a través del cual brindan asesoría jurídica a asociaciones de la zona rural. Con el proyecto se busca, desde la educación superior, el fortalecimiento del sector agropecuario desde un enfoque de Derechos Humanos y construcción de paz, en la Alta Montaña de El Carmen de Bolívar.

Nelsy Jaraba, coordinadora de campo del proyecto, aseguró que el bus, de placas UAQ761 y afiliado a la empresa Arrieros, se dirigía hacia la vereda de Lázaro. Allí iban a brindar asesoría a los campesinos. A Nelsy la llamaron para avisarle lo que había sucedido.

“Yo no podía creer lo que estaba ocurriendo, porque no habían pasado cinco minutos que me habían dicho que ya iban llegando al sitio del encuentro. Pero me volvieron a llamar nuevamente para decirme lo que había sucedido. Lo peor es que las ambulancias llegaron muy tarde y los tuvimos que mandar en condiciones indignas”, indicó Jaraba.

Sobre el accidente

Un mototaxista que pasaba por el lugar ayudó a trasladar a los heridos hasta la Urgencias del Hospital Nuestra Señora del Carmen.

“Yo iba para Macayepos con una carrera en mi moto cuando vimos cómo el bus rodaba por la carretera. Nos bajamos y comenzamos a sacar a los pasajeros para subirlos en los jeep y mandarlos para El Carmen”, dijo el mototaxista.

Otras personas manifestaron que el conductor logró controlar el bus y luego, para tratar de frenarlo, se fue de costado contra una roca para así no ir a parar a un abismo, y evitar una tragedia.

“El bus tuvo un siniestro pasadas las 8:30 de la mañana, fuimos informados de la situación y rápidamente nos comunicamos con los organismos de salud departamentales y con la Gobernación de Bolívar para atender el incidente. Se hizo remisión priorizada de los más delicados al Hospital Universitario del Caribe en Cartagena. Luego se remitirán seis afectados con menor severidad y finalmente esperamos que en horas de la noche -de ayer- todos los lesionados sean ubicados en el Hospital Universitario del Caribe”, indicó Édgar Parra Chacón, rector de la Universidad de Cartagena.

La Secrataría de Salud de la Gobernación confirmó que en el hospital de El Carmen ingresaron 19 personas heridas y que cinco fueron remitidas al Hospital Universitario del Caribe en Cartagena por la gravedad de las heridas.

Los remitidos fueron los siguientes: Alba Trespalacios Janne, de 26 años, con afectaciones de cadera inestable; Karina Barrios Rodriguez, de 22 años, con trauma craneoencefálico moderado y trauma cerrado de abdomen; Rosa Jiménez Ahumada, de 58 años, con trauma raquimedular; Juan de la Rosa Monterrosa, de 19 años, con trauma craneoencefálico moderado; y Yuli Leiva, de 32 años, con trauma cerrado de tórax.