Un abanico fue el detonante para que John Moscote matara a su hermana

Eran las 10 de la mañana. Mirladys del Carmen Torres Ruiz salió de la pequeña habitación donde vivía hacia la casa de su madre Miriam Ruiz, que está al lado. La joven, de 18 años, iba a cocinar, pues eso es lo único que tiene permitido hacer en esa casa, después de que su mamá la alejara de su hermano John Jairo, para evitar que ocurriera una tragedia.

Pero ayer ocurrió eso que la madre de estos jóvenes intentó prevenir muchas veces. John dormía junto con unos amigos cuando, supuestamente, Mirladys entró a la vivienda y lo encontró utilizando un abanico que ella había dejado. Eso no le habría gustado a la joven, quien apagó el ventilador.

Todo indica que John se habría despertado mal humorado y después de discutir con su hermana le enterró un cuchillo en el corazón. Mirladys murió en el acto. Todo ocurrió a las 10:30 a. m. en el sector Los Tamarindos de El Pozón.

“Siempre discutían”

Entre lágrimas y gritando de dolor se encontraba la madre de estos jóvenes, quien aún no comprendía cómo sus hijos terminaron de esta manera.

“Yo siempre les decía que dejaran de pelear, que buscaran de Dios, pero no hacían nada de eso. Siempre discutían, por eso la mandé a ella a dormir allá al lado, para evitar. Pero no pude hacer nada”, dijo Miriam.

Ella le contó a El Universal que había salido temprano a su iglesia, por ahí cerca, y había dejado a John durmiendo con dos amigos, a quienes le dieron posada en la noche porque habían estado tomando y era preferible que se quedaran a que les pasara algo malo en la calle.

El auxilio

Se conoció que la madre, al ver lo que ocurría, comenzó a gritar pidiendo ayuda y fueron los vecinos quienes entraron a la casa y en una moto llevaron a Mirladys al CAP, donde los médicos manifestaron que había llegado sin signos vitales.

Mientras tanto, la Policía llegó a la casa de la víctima mortal a capturar a John, quien, según indicaron las autoridades, trataba de escapar de la vivienda con el arma blanca en la mano.

“Yo no sé qué hizo que mi hijo reaccionara así. Podría ser porque él estuvo tomando en la noche y llegó amanecido. La verdad no sé, no sé nada”, repetía Miriam, quien aseguró que de 6 hijos que tuvo, ahora solo le quedan 4.

Todo indica que en un momento de descuido y cuando se creía que la pelea acabaría, John tomó el cuchillo de la cocina y sin pensarlo dos veces lo enterró en el corazón de su hermana menor. La mujer cayó al suelo mal herida, mientras todos en la vivienda quedaron sin movimiento unos segundos.

“Yo aún no puedo creer que esto haya pasado. Que mi hija esté muerta por un abanico. Yo le decía a él cuando estaban peleando, que se calmaran, que el abanico era de ella y que no tenían que llegar a esas discusiones”, indicó la afligida madre.

La captura

Apenas el cuerpo de Mirladys fue ingresado al CAP de El Pozón por los vecinos, los médicos, al ver que era una herida de consideración y al indagar sobre lo que había ocurrido, llamaron a los policías del cuadrante, quienes llegaron a la vivienda de la víctima a entrevistar a la madre y a capturar al señalado de cometer el crimen.

La Policía Metropolitana de Cartagena aseguró que la discusión entre los hermanos habría ocurrido porque el capturado le había quitado el abanico a sus sobrinos.

“El hecho se presentó porque la víctima mortal se dio cuenta que sus hijos no tenían el abanico y al ver que su hermano y sus amigos lo tenían, ella se lo quitó para ponérselo a sus pequeños. Esto generó la ira del capturado”, indicó el brigadier General de la Policía Metropolitana de Cartagena, Luis Humberto Poveda Zapata.

Las autoridades indicaron que el señalado del crimen es alias ‘John Moscote’, quien tiene un prontuario delictivo, pues pertenecía a la banda delincuencial Los Tamarindos.