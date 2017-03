Un muerto por lío de pandillas, en La Candelaria

July Anaya Marrugo

Brayan Andrés Gómez Araque, ‘el Bebecito’, corre afanado. A su mismo paso va su amigo también llamado ‘el Bebecito’. De repente, los pies de Brayan fallan, cae y la suerte está echada. Piedras y picos de botellas van magullando su cuerpo, su vida. Brayan es atacado ayer a las 12:05 a. m. por miembros de la pandilla ‘los de La 18’, de La Esperanza.

Brayan está malherido en la calle Los Palenqueros del barrio La Candelaria, cerca de su casa, en el mismo sector. Mientras el pulso del joven es lento, en su vivienda, Astrid Araque, su madre, presiente la tragedia. “Yo sabía que algo andaba mal. Los policías no me lo dijeron, pero yo lo sabía. Cuando salí corriendo como loca a buscarlo, un conocido me lo dijo: tu hijo está muerto”, recuerda Astrid.

Para Astrid, la muerte de su hijo se veía venir. Ella dice que es “una guerra” constante en la que los padres y vecinos de los pandilleros quedan en la mitad. En medio de su dolor y lágrimas dice que ‘el Bebecito’ se ha salvado dos veces de la muerte. Hace dos años, pandilleros de ‘la 18’ le lanzaron una piedra que por poco lo deja sin uno de sus ojos. Tiempo después, lo agredieron a machete, pero se salvó.

Sin embargo, ayer, esos enemigos lo encuentran desprevenido. Astrid dice que no sabe bien qué hace Brayan por eso lares a esa hora, pero la Policía sentencia que hay un enfrentamiento entre ‘Los Candelos’ y ‘los de La 18’, en el que termina perdedor Brayan, quien murió tras ser llevado a una clínica.