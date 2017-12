Mucha intolerancia en Cartagena durante la noche de velitas

No todo fue alegría y reuniones familiares durante los festejos de la noche de velitas. Entre la noche del jueves y la madrugada de ayer, efectivos de la Policía Metropolitana de Cartagena atendieron en distintos sectores de la ciudad unas 64 peleas, 20 menos que las atendidas el año pasado para la misma época.

Estas riñas trajeron lamentables consecuencias, pues en una de ellas, que ocurrió en Las Gaviotas, resultó un joven muerto tras ser agredido con un arma blanca. Así mismo, en medio de esas peleas doce personas resultaron heridas: seis por ataques con armas blancas y otras seis por proyectiles de armas de fuego. El año pasado también hubo un muerto en las celebraciones.

La persona asesinada ayer fue Fabio Enrique Julio Teherán, quien tenía 23 años. El joven vivía en La Esperanza y hace poco había dejado sus estudios de comunicación social en la Universidad de Cartagena. Fabio, quien hacía parte de la comunidad LGBTI, salió en la noche con unos amigos, con quienes estuvo en una discoteca que está en la entrada del barrio Las Gaviotas. (Lea aquí: Matan a universitario en pelea entre miembros LGTBI en Las Gaviotas)

Allí estuvieron los amigos hasta las 3 de la madrugada de ayer, cuando salieron del sitio para llegar a otra discoteca cercana. “Cuando llegamos había una pelea, nos quedamos ahí para evitar problemas. Un amigo coge y saluda a uno de los amigos del asesino.

Yo le digo, para qué lo saludas, déjalo. El amigo se ofendió, empezaron con la cosa, empezaron a hablar y todo quedó ahí. De repente llegó Jorge gritando, insultando, diciendo que le pusieran a cada uno de nosotros que él nos picaba, nos mataba.

Fabio se lo quedó viendo, el muchacho se da cuenta, se acerca, y lo coge por la cara y el cuello. Fabio se defiende y lo empuja y se van a los puños. La gente aparta y de repente el muchacho saca un arma blanca y empieza a atacarlo. Nosotros tratábamos de apartar. Cuando los apartan, nos damos cuenta que Fabio tiene el pantalón lleno de sangre. Lo hirieron en la entrepierna derecha con un punzón”, contó uno amigo de la víctima.

El agresor huyó, mientras que amigos del herido lo socorrieron y en un taxi lo llevaron a la Clínica Crecer, donde murió diez minutos después, pues la herida le comprometió la arteria aorta.

La Policía Metropolitana confirmó la versión de la riña e indicó que el agresor, aunque está libre, lo tienen identificado y trabajan en la captura de este. “No sabemos qué pasó. Fabio no vivía conmigo. A mí me avisaron a las 4 de la madrugada que lo habían herido y que había muerto en la Clínica Crecer”, indicó Ascensión Julio, padre de Fabio.

“Estas riñas callejeras ponen en riesgo la vida de muchos ciudadanos, no solo a miembros LGBTI. Esperamos que por tratarse en este caso de un joven abiertamente gay, su asesinato no sea asociado a su orientación sexual. Las autoridades no deben pormenorizar el homicidio”, indicó Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo.

Los heridos

Entre los heridos que dejaron las celebraciones están Jean Carlos Ramos Lugo y Alberto Machacón Castro, quienes se enfrentaron en una riña, en el sector Rafael Núñez de Olaya, a las 2 a. m. de ayer. Jean sufrió heridas con arma blanca en el rostro, mientras que Alberto tiene heridas con pico de botella en una mejilla.

A esa misma hora salió herido Alexander Pitalúa Sequeda, en el mismo sector de Olaya. Recibió dos cuchilladas en la espalda por un desconocido luego de salir de una fiesta. Mientras tanto, en el sector 20 de Enero de El Pozón agredieron con un pico de botella a Juan Toloza Herrera, quien sufrió una herida en el tórax.

Sería un amigo quien lo atacó porque le hizo una broma. Así mismo, en el barrio Piedra de Bolívar le dieron un balazo en la espalda a un joven de 17 años, en una riña de pandillas. Por último, está el caso de Samir Campos Polo, quien salió de un festejo en Nuevo Paraíso, la madrugada de ayer, y recibió un balazo en la espalda por oponerse a un atraco.

Las capturas

Entre la tarde del jueves y la madrugada de ayer la Policía capturó a once personas por distintos delitos, como lesiones personales, porte ilegal de armas de fuego, hurto y violencia intrafamiliar. Entre los aprehendidos están una pareja de esposos, de 32 años, a los que atraparon en Plan Parejo, Turbaco. Tras una discusión, le habrían arrojado agua caliente a una vecina, quien sufrió quemaduras en piernas y tórax.