Un sicario evitó que disfrutara de su libertad

Fueron catorce largos años los que estuvo preso Carlos Enrique Pájaro Herrera. El hombre cumplió condena, al parecer, por el delito de homicidio, estando recluido en varias cárceles durante el tiempo de detención: en La Dorada (Caldas), en Barranquilla y, por último, estuvo recluido en la Cárcel de Ternera en Cartagena.

Hace poco salió del encierro. Se mudó con su madre en Arjona y ahora, tratando de rehacer su vida, vivía solo en el sector Ciudadela La Paz del barrio El Pozón, en Cartagena.

Pero la libertad no la pudo disfrutar. El martes en la noche fue asesinado por un sicario a pocos pasos de donde residía. Las autoridades indagan si su pasado podría tener que ver en el hecho o si podría tratarse de un ajuste de cuentas.

Con silenciador

Parientes de Pájaro Herrera, quien tenía 48 años, contaron que todo pasó a las 8 de la noche del martes, cuando acababa de salir de su lugar de residencia. Iba en una bicicleta por la calle La Cuchara y en ese momento dos sujetos lo sorprendieron por la espalda.

Se le acercaron y uno de ellos sacó un arma de fuego, dándole un balazo en la espalda. Los sujetos huyeron de inmediato y se cree que el arma asesina tenía silenciador, pues residentes del lugar aseguraron que no escucharon el disparo.

Ante los llamados de auxilio de Carlos Enrique, vecinos lo socorrieron. Entre varias personas lo cargaron y llevaron al CAPde El Pozón, pero allí los médicos confirmaron que no tenía signos vitales. Murió en el camino.

Se cree que el difunto se había mudado hace poco al barrio, pues vecinos dijeron que no lo conocían. Instantes después del asesinato, una amiga de Carlos llamó a su madre, Martha Herrera, para avisarle del hecho. Ella estaba en su casa en Arjona cuando le dieron la noticia.

“Me dijo que a Carlos lo habían herido en El Pozón. De inmediato me comuniqué por celular con otra amiga de mi hijo y esta sí me dijo la verdad enseguida. Me dijo que lo habían matado”, contó Martha.

Las autoridades investigan el hecho y tratan de conseguir testigos para identificar a los responsables del asesinato. También para descubrir qué hay detrás del asesinato de Carlos.