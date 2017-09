Una mujer fue mordida en la boca por una amiga a la que intentó proteger

“No he hablado con ella, supongo que está dormida, mientras yo estoy acá en Medicina Legal”, enfatizó Verónica Pérez Rodríguez, mientras se disponía a contar lo ocurrido.

“Todo fue en momento de borrachera. El domingo estábamos tomando y cuando ya todo se acabó, la cargamos para llevarla a la casa, pero ella no quería entrar y me mordió”, comentó.

El hecho ocurrió en Escallón Villa el domingo a la 1 de la madrugada.

La golpeó

El domingo, Verónica salió con 6 amigos más a departir en un establecimiento público en Las Gaviotas.

Esta mujer, de 29 años, contó que el tragó los afectó a todos un poco, pues estuvieron tomando demasiado y cuando llegó la hora de partir hacia sus casas, ocurrió esto.

“De todos nosotros, Norelys -la agresora-, era la más borracha y cuando le decíamos que ya era hora de irnos, decía que no y no se quería levantar.

Como pudimos la subimos al taxi y ahí comenzó a pegarme”, explicó.

Todo indica que le dio puños en varias partes del cuerpo, porque, al parecer, no la querían dejar bajarse.

Cuando llegaron a su destino, en Escallón Villa, se bajaron del carro y la presunta agresora lo que hizo, según comentó Verónica, fue agarrarla a ella y morderle el labio.

“En la puerta de la casa me mordió el labio, como para arrancármelo y después me mordió la nariz”, explicó.

El auxilio

Como pudieron, las otras amigas separaron a Verónica de la presunta agresora y mientras la sangre corría por la cara de Pérez Rodríguez, acostaron a la otra mujer para que descansara.

“Después me vine para el Hospital Universitario, donde me atendieron y me cogieron varios puntos. Yo creo que más de 5 en el labio”, comentó.