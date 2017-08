Una mujer muerta y tres lesionados dejan cuatro accidentes de tránsito

Las imprudencias en la vía dejaron consecuencias lamentables entre la tarde del sábado y la madrugada de ayer. En cuatro accidentes, que ocurrieron en distintos puntos de la ciudad, una mujer murió y otras tres personas resultaron lesionadas.

La persona que murió fue Josefina Rivero Gómez. El sábado, a las 6:20 p. m., la mujer iba en una bicicleta. Al parecer, estaba en estado de alicoramiento y cuando intentaba cruzar la avenida Pedro de Heredia, en la glorieta de Bazurto, ocurrió su mala hora. Se dice que Josefina se enredó con los pedales, cayó en la vía y fue arrollada por un camión. Sufrió heridas graves y fue trasladada en una ambulancia a la Clínica General del Caribe. Allí murió instantes después.

Hasta ayer en la tarde no aparecían parientes de la mujer en Medicina Legal para reclamar su cuerpo. Solo llegaron unas jóvenes que averiguaban si la mujer que murió tras ser arrollada por el camión era una amiga que dicen residen en Bazurto. “Nos dijeron que era ella, pero no sabemos. Sus familiares viven en Mompox y no hemos podido contactarnos con ellos. Nuestra amiga es trabajadora sexual, pero no nos han mostrado el cuerpo para comprobar si es ella”, indicó una de las mujeres.

De otro lado, entre las 3:30 y las 4:30 a. m. de ayer, se volcaron tres taxis. El primer hecho ocurrió en la avenida Crisanto Luque, frente a Bruselas. Allí, un taxi, de placas WGM-919, chocó contra el separador. El vehículo dio vuelcos y terminó contra un remolque de la empresa Aseo Urbano que estaba parqueado junto a la vía. El conductor del taxi, Ángel De Ávila, de 24 años, salió expulsado del taxi y sufrió heridas y fracturas, por lo que fue llevado a un centro médico.

Instantes después, en la Transversal 54, frente a Los Caracoles, un taxi, de placas UAN-608, se volcó. El conductor, quien salió ileso, perdió el control luego que un vehículo similar le cerrara el paso. Por último, está un caso que ocurrió en la misma vía, frente a la Clínica El Bosque. Allí, se volcó un taxi, de matrículas WGL-378, al parecer, por una falla mecánica. El conductor del vehículo y su pasajero sufrieron heridas leves y golpes. La Policía Metropolitana indicó que la mayoría de los accidentes ocurrieron por exceso de velocidad e imprudencias al volante.