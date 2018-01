Vándalos matan una perra a cuchilladas en Chapacuá

De once cuchilladas fue asesinada una perra de cuatro años en el barrio Chapacuá, en hechos que tuvieron lugar durante la madrugada del pasado domingo.

Así lo dio a conocer Jorge Luis Flórez Matorel, delegado de la Junta de Acción Comunal de ese barrio, quien relató que esa misma madrugada las personas que ultimaron la perra también desinflaron a cuchilladas las llantas de diez carros que se estaban estacionados en la vía principal.

La perra, que carecía de nombre, “se podría decir que pertenecía a los vecinos de toda la manzana G. Ella se mantenía en la calle, pero en cada casa le brindaban comida y la cuidaban. La perrita avisaba con sus ladridos cuando veía algún movimiento raro en la cuadra”.

Flórez Matorel dijo que podría ser esa la causa por la cual la asesinaron. “Ella como que vio a los desconocidos desinflando las llantas de los carros y enseguida la atacaron, pero no se conformaron con darle una puñalada sino que le dieron once”.

El líder comunal dijo estar extrañado de que nadie hubiera escuchado los aullidos de dolor de la perra, “pero alguien tuvo que haberse percatado del caso, lo que pasa es que por aquí hay poco sentido de pertenencia, porque nadie quiere denunciar”.

Lamentó también que las cámaras de la vía principal estén fuera de servicio, “porque ahora sirvieran, por lo menos, para tener indicios de quiénes fueron los autores del crimen. Pero se trata de una falencia de la JAC, porque nosotros tenemos que hacer actividades para tener dinero con que mantenerlas, y no hemos podido ponernos de acuerdo en ese sentido”.

Asimismo, no descartó que pueda tratarse de un caso de pandillismo, aunque aclaró que en su barrio no existen esos grupos, como sí operan en algunas zonas aledañas.

La Policía Metropolitana de Cartagena informó que se están adelantando indagaciones, pese a que no hay muchas pistas sobre el caso.