Vecino entró a la fuerza a su casa, la arrastró y la baleó de muerte

Fue una cacería armada la que fraguaron contra Zulaima Chico Vargas. Una persecución que habría sido generada por un lío de celos entre la susodicha y otra mujer, y por el que hoy dos hombres, padre e hijo, están en la mira de las autoridades.

La mujer de 41 años pereció en un centro médico de la ciudad tras ser baleada en su casa, en el barrio Lo Amador. Los parientes de la víctima piden justicia a las autoridades y además contaron cómo ocurrió el hecho.

Zulaima residía en la calle Las Flores de Lo Amador junto a dos de sus tres hijas, pues la mayor se fue a vivir sola en una casa cercana. Los suyos dicen que se ganaba la vida vendiendo pescados y que su mala hora empezó el 5 de noviembre pasado.

Ese día llegó a una chatarrería que está cerca a su vivienda.

“Ese negocio es de un señor que se llama Arnaldo y allí vive con su hijo, a quien llaman Arnaldito. El negocio lo estaba atendiendo una hermanastra de Arnaldito y esta empezó a discutir con mi mamá -Zulaima-. La muchacha estaba celando a su marido con mi mamá. Empezaron a discutir y mi mamá le tiró piedras, pero no le dio. En ese momento salió Arnaldito e intentó agredir a mi mamá, pero mi padrastro le dijo que no lo hiciera, que eso era pelea entre mujeres. El muchacho se fue a golpear a mi mamá y por eso mi padrastro lo paró y le dio una cachetada. Él se sintió ofendido y dijo: ‘los voy a matar, voy a buscar el revólver’”, explicó la hija mayor de Zulaima.

Esta dijo que al escuchar eso, Chico Vargas y su marido corrieron tras verse expuestos. También que Arnaldo y su hijo Arnaldito, presuntamente, agarraron armas de fuego y empezaron a buscar a Zulaima por todo el sector.

“Eran las ocho de la noche y yo estaba en mi casa, en mi rancho durmiendo cuando llegó Arnaldo gritando. Me cortó los cables de la luz e intentó tumbarme el rancho. Le pregunte que qué le pasaba, que por qué hacía eso, y me dijo que mi mamá le había pegado a su hija. Le pregunté qué le había hecho, pero después él mismo admitió que a esa muchacha no le había pasado nada. Le advertí que entonces no tenía motivos para venir a tumbarme el rancho y entonces se fue”, relató la misma familiar de Zulaima.

Esta relató que el hombre se marchó junto a su hijo y que luego llegó a la casa de su madre y entró a la fuerza. “Mis dos hermanitas estaban durmiendo y se asustaron mucho. Arnaldo estaba dispuesto a matar a mi mamá, pero como no la encontró se fue. Se fue a buscarla a la Loma del Rosario y en el camino se encontró a mi padrastro y le hizo cinco disparos, pero este corrió y no le pudo dar. Siguió buscando por todo el barrio a mi mamá, pero no la encontró”.

Al día siguiente, en la madrugada, la mujer a la que perseguían llegó a su casa. Subió al lugar donde reside su hija mayor y esta le advirtió que la estaban buscando para matarla. Zulaima creyó que el altercado no pasaría a mayores, pero al llegar la noche de ese 6 de noviembre le llegó la mala hora.

Fue a su casa y pasó por la chatarrería donde residen los hombres que la buscaban, quienes la notaron.

Al llegar a su casa empezó a cocinar para sus dos hijas menores, cuando rozaban las 10 de la noche. Fue entonces cuando Arnaldo y su hijo llegaron a su casa.

“Ambos tenían armas de fuego. Arnaldo se quedó afuera vigilando para que nadie se metiera y Arnaldito partió la puerta y entró, hizo dos disparos en la sala y las balas pegaron en la pared. Fue a la cocina, tomó a mi mamá por el pelo y la arrastró hasta la terraza. Le partió la cabeza al golpearla con la cacha del arma y la tiró al piso. Un primo de ella al ver eso intentó defenderla, pero Arnaldito le dijo: ‘como te metas, te lo pego a ti’. Mi primo se quedó quieto y ahí fue que Arnaldito le dio un balazo a mi mamá en el abdomen. Le hizo otro disparo a un pie, pero no le dio. Luego se fue con su papá, quien lo estaba impulsando para que matara a mi mamá y le cubría la espalda. Por unos celos y porque tiró unas piedras, no tenían que actuar así”, relató la hija de Zulaima.

El primo de la herida la auxilió y la trasladó hasta la Clínica Cartagena del Mar. Allí no la atendieron y la trasladaron a la Clínica Crecer. Allí fue intervenida. Los días fueron pasando y le hicieron cuatro procedimientos quirúrgicos, pues la bala le afectó varios órganos vitales. Sus parientes esperaban que mejorara, pero no aguantó más y el lunes en la noche murió. Su familia espera justicia.

Ahora te puedes comunicar con El Universal a través de Whatsapp Videos

Mensajes

Fotos

Notas de voz cuando seas testigo de algún hecho noticioso, envíalo al: 321 - 5255724. No recibimos llamadas.

Anterior Córdoba expone 30 cuadros pintados por jóvenes con discapacidad