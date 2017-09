Vida y muerte en mar adentro

Somos la última esperanza de las personas que están allá afuera, pasando problemas en el mar. Si no los rescatamos, va a pasar más tiempo y va a ser más difícil que sobrevivan”.

Esa es la consigna de los Guardacostas de la Armada Nacional. Por eso, cuando a las 11:30 de la noche del 7 de abril pasado llamaron al suboficial Xavier Alexander Menco Manjarrés, comandante operativo de la Estación de Guardacostas de Cartagena, para que participara en un operativo de rescate, este no dudó en cumplir la encomienda.

Junto a tres funcionarios más zarpó de la Base Naval en Bocagrande, a bordo de un bote Safe Defender de la Armada.

La misión: rescatar a los cuatro tripulantes del velero “Saquerlotte”, que naufragó a 50 millas náuticas de Cartagena (unos 100 kilómetros), entre Galerazamba y Barranquilla. Entre ellos estaba el ingeniero francés Eric Philippe Thiriez, dueño de una compañía constructora de motobombas y capitán y dueño del velero. (Lea aquí: Eric Thiriez, “un personaje sin miedo”)

Con este estaban sus amigos Frank Camacho y Roberto Reyes. También Luis Miguel Herrera, quien pilotaba el “Saquerlotte”.

El suboficial Menco Manjarrés sabía que era una misión peligrosa, pues además de la hora, las condiciones meteomarinas en la zona eran difíciles: vientos de unos 35 nudos y olas de entre seis y siete metros. Los cuatro guardacostas emprendieron la travesía en medio de las tinieblas y la inmensidad de un mar que parecía enfurecido.

Una ola temible

Cuando llegaban al sitio del naufragio, que se ubicó gracias a las últimas coordenadas que enviaron los tripulantes del velero a través de voces de auxilio, los guardacostas sufrieron un inconveniente que los puso al límite. Uno de los motores de su bote empezó a presentar fallas.

En medio de las difíciles condiciones, los guardacostas empezaron a reparar la falla, pero no era tarea fácil en altamar. “Cuando empezamos a arreglar el motor nos alcanzó una ola muy grande. Te puedes imaginar una ola de más de cinco metros golpeando por un costado. Los movimientos eran muy fuertes, violentos. Fue muy difícil y estábamos golpeados y maltratados. Pero pensábamos que éramos la salvación de esas personas que habían naufragado, y eso nos daba fuerzas para seguir adelante y cumplir con nuestra misión”, recordó Menco.

Por las condiciones meteomarinas, también empezaron a haber fallas en los sistemas de comunicación. Ante todo, la tripulación logró sortear los inconvenientes y luego de más de tres horas navegando, llegaron al punto indicado.

Empezaron a inspeccionar el área, en donde ya se encontraba la fragata ARC Caldas, de la misma institución. Y fueron miembros de esta quienes avistaron a tres de los náufragos flotando y los subieron a bordo. Luego, estos fueron transportados en un helicóptero hasta el Hospital Naval en Cartagena.

“Nosotros seguimos en la zona a buscar al náufrago que no aparecía, el señor Thiriez. Estábamos luchando contra olas y se nos acababa el combustible. Entre las dos unidades de Guardacostas nos distribuimos la zona para tener más rango de cobertura. Tuvimos que regresarnos porque apenas nos quedaba combustible”, contó el suboficial Xavier Menco.

Por Eric Thiriez no hubo qué hacer. Se hundió junto a su bote y ni su cuerpo ni la embarcación pudieron ser rescatados debido a la profundidad en la zona.

Al arribar a Cartagena, Menco y sus cuatro colegas fueron atendieron en el Hospital Naval por las contusiones que sufrieron. “Allá vimos a los tres rescatados y uno de ellos nos dijo que a las 3 de la mañana había visto pasar cerca a una unidad de Guardacostas. Me dijo que en ese momento ya no daban más, que no les quedaba energía y estaban demasiado agotados.

Sin embargo, vernos pasar por allí y saber que los estábamos buscando les dio fuerzas para seguir luchando. Eso los ayudó a luchar por sus vidas, hasta que los rescataron. Escuchar eso fue gratificante, nuestra labor vale la pena”, concluyó el comandante operativo de la Estación de Guardacostas de Cartagena.

Lo que dicen las investigaciones

Respecto a las causas del naufragio en el que murió el francés Eric Thiriez, las investigaciones siguen. “Se sabe que al velero en el que este estaba el empezó a entrar agua y se hundió, pero aún no se determina con exactitud la causa del hundimiento. Las investigaciones indican hasta ahora que el hundimiento fue tan vertiginoso, que al señor Thiriez no le dio tiempo de salir del velero y terminó hundiéndose junto a este”, explicó el capitán de Navío Camilo Gutiérrez, comandante de Guardacostas del Caribe de la Armada.

- 72 operaciones de búsqueda ha hecho la Armada en todo el Caribe este año, rescatando a 289 nacionales y 27 extranjeros. Así mismo, 61 motonaves han sido rescatadas.

- 20 operaciones han sido hechas por la Armada este año en Cartagena, rescatando a 117 nacionales y 3 extranjeros. Unas 16 motonaves han sido rescatadas.