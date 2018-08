“Yo no me voy a perjudicar por nadie”: alias ‘la Madame’

Hoy se dará uno de los desenlaces más esperados de la operación Vesta I, organizada por la Fiscalía General, Migración Colombia, la Dijín de la Policía Nacional y la agencia HIS de los Estados Unidos.

Se sabrá cuál será la suerte de la mujer tristemente famosa por estos días en el país, tras ser señalada de ser la proxeneta más grande de Cartagena: alias ‘la Madame’, cuyo nombre de pila es Liliana del Carmen Campos.

Y todo porque a las 8 de la mañana de hoy empezará la audiencia de solicitud de medida contra esta mujer de 44 años, y la jueza Segunda Penal Municipal deberá decidir si queda libre, o si la cobija con detención domiciliaria o carcelaria. Hay que recordar que el lunes empezó la audiencia de Garantías, en la que la jueza declaró legal su captura y la Fiscalía le imputó los delitos de trata de personas, concierto para delinquir e inducción de la prostitución.

Es necesario aclarar que, como lo explicó el fiscal delegado Mario Gómez, a la mujer la procesan por casos relacionados con mujeres mayores de edad, y no con menores. Precisó que la investigación sigue en desarrollo para determinar si hay menores relacionadas con las acciones de ‘la Madame’.

Mientras la mujer es procesada, ayer recorrió las redes sociales una foto en la que aparece en una celda de paso, mientras esperaba ser presentada en audiencia. Así mismo, un video tomado en ese lugar. En este se le escucha gritar, como discutiendo con alguien. Y dice lo siguiente: “Yo no me voy a perjudicar por nadie, yo vine sola y sola me voy. Quien tenga que comprobar aquí... que se haga responsable. Yo no voy a pagar por nadie”.

Y uno de los barrios donde más se comenta la historia de esta mujer es en Blas de Lezo, donde vivió hace muchos años, en la manzana 20 de la cuarta etapa. Allí vecinos indicaron que era una joven alegre y emprendedora. Estudió en el Liceo San Fernando y vivía con sus padres y abuelos. “Es de una familia noble y buena. Me sorprendí cuando la vi en el periódico y en la televisión”, indicó una vecina de Blas de Lezo que la conoció.

Pero con el pasar de los años la joven fue creciendo y se fue a Estados Unidos. Allá tuvo a sus dos hijos, pero luego fue deportada pues la habrían sorprendido con droga en un vehículo.

De regreso habría emprendido, presuntamente, una carrera como proxeneta. Se mudó al barrio El Recreo y luego pasó a Bocagrande. Fue allí donde empezó a relacionarse con personas adineradas y extranjeros.

Las indagaciones dejan ver que tendría cinco casas en ese sector donde hospedaba a mujeres. El fiscal Mario Gómez señaló que de allí trasladaba a las mujeres a islas, en yates, a fiestas y a orgías y “también actividades de orden ilícito y sexual en el exterior, principalmente en las Bahamas”.

Vendrá una comisión del estado de Israel

Mientras hoy se espera que un juez decida si deja en libertad a ‘la Madame’, o si la asegura con detención domiciliaria o carcelaria, ayer fue definida la situación de los dos israelíes que fueron capturados en El Laguito.

Ese es otro de los “cuentos” de los que no se deja de hablar en Cartagena. Además de los dos israelíes capturados, hay otro sobre el cual pesa una orden de captura y tiene Circular Azul de la Interpol, siendo pedido en extradición. Se trata de Assi Mosh, quien en noviembre pasado fue expulsado del país por Migración Colombia.

A este lo relacionan con prácticas sexuales en hoteles vinculados a él en Taganga (Santa Marta), y Cartagena. Entre esos inmuebles está la casa Benjamin. Junto a los dos israelíes capturados cayeron tres colombianos y un venezolano.

“Utilizaban buses para salir de fiestas, para sacar a las personas que asistían. Las personas que entraban a estas fiestas lo hacían por estrictos controles a través de páginas en internet. Tenían códigos específicos, no cualquier persona podía entrar. Las fiestas no constituyen reproche punitivo, salvo cuando se hace con presencia de adolescentes y se expenden drogas”, indicó Mario Gómez, fiscal delegado en torno a la operación en la que atraparon a los israelíes.

La audiencia contra estas seis personas concluyó ayer en la tarde. El juez Cuarto Municipal impuso medida de aseguramiento carcelaria contra los dos israelíes, Samuel Schraer y Liad Tsukrel. También contra el venezolano Iván Francisco Sánchez Mariano y los colombianos Marcos Marriaga Zabaleta, Margedis Vivero Arias y Georgina Álvarez Torres. Mientras tanto, Bonen Asaf fue cobijado con detención domiciliaria.

Respecto a la decisión, los abogados defensores de los israelíes dijeron que estos son inocentes y que la casa Benjamin, que es objeto de un proceso de extinción de dominio, no es un prostíbulo.

“Nunca se ha podido demostrar ese hecho. Ya en reiteradas ocasiones se han materializado algunos operativos dentro del establecimiento de comercio. Ellos consideran que existe una persecución en contra del ejercicio del libre comercio de unos ciudadanos israelíes en el estado colombiano. Tanto la embajada como el gobierno israelí está notificado de este asunto y se espera la llegada de una comisión con agentes diplomáticos para apersonarse de esta situación de estado”, indicó Luis Fernando Ortíz Anaya, abogado defensor de los israelíes.