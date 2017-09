Zenaida Serna, una historia de horror y enigmas

Para Amparo Muñoz es muy doloroso llegar a la casa del sector Primero de Mayo del barrio El Pozón en la que vivía su tía Zenaida Serna Arriaga, quien era como una madre para ella.

Va periódicamente al lugar tras solicitar permiso en la Fiscalía para hacer limpieza en el inmueble, pero no es capaz de entrar. Deja que otras personas se encarguen del aseo y se queda afuera, pues dice que una nostalgia enorme la embarga. También el temor a que la ahoguen las imágenes del que pudo ser un macabro final para Zenaida.

Ha pasado más de un año desde que esta última desapareció y sus familiares aún no tienen noticias relevantes en cuanto al esclarecimiento de su caso. Pese a ello, desde un principio ha habido sospechas de que habría sido asesinada y descuartizada en su residencia.

Sin embargo, según indican sus familiares, su marido nunca ha sido entrevistado para indagar más a fondo sobre la desaparición de Zenaida, que el 26 de mayo pasado cumplió un año. “Nos dicen que el caso está priorizado y que tengamos paciencia, pero que no nos pueden dar información para no entorpecer la investigación. Pero va pasando el tiempo y estamos desesperados porque no pasa nada”, indicó la sobrina de Zenaida.

Terminaría su relación

Zenaida nació en Turbo, Antioquia, pero desde temprana edad se vino a Cartagena. Tras una relación fallida, de la que quedó un hijo, se conoció con Miguel Rodríguez Villamil.

Ella ya tenía su casa en El Pozón y Rodríguez se fue a vivir con ella. Los parientes de Zenaida dicen que era una mujer de empuje y llevaba muchos años trabajando como manipuladora de alimentos en una empresa en Mamonal.

Allí, era como una hermana para sus compañeras y estas dicen que nunca faltaba a su trabajo. Su sobrina Amparo Muñoz Álvarez, recuerda que cada domingo iba a visitarla. Dice que Zenaida quería pensionarse porque quería irse a Cúcuta (Norte de Santander), para vivir junto a hermanas por parte de madre.

No quería estar más con Miguel y algunos parientes indican que había decidido terminar su relación con este porque, presuntamente, la maltrataba.

Pero todos sus planes se esfumaron en un parpadeo, el 26 de mayo de 2016. Ese día estuvo en su trabajo y a las 5:30 de la tarde salió en la ruta de la empresa, que la dejó en la vía La Cordialidad, frente a El Pozón.

Su sobrina Amparo dice que a Zenaida la vieron entrar a su casa, pero asegura que de allí no la vieron salir. Desde entonces, no se supo más de la mujer de 55 años.

Al día siguiente, como no llegó a trabajar, sus compañeras se extrañaron. Fueron a su casa y no la encontraron y luego reportaron su desaparición en la Fiscalía.

“Su marido nunca explicó qué fue lo que pasó luego que Zenaida llegara a casa, si discutieron y luego se fue, o si salió sin que él se diera cuenta, y eso resulta sospechoso. A Miguel nunca le han hecho una entrevista en la Fiscalía o la Policía, con nosotros tampoco ha hablado. Solo sabemos que cuatro días después de la desaparición, Miguel denunció a Zenaida por abandono de hogar”, indicó Amparo.

La tarea investigativa ha sido aún más difícil pues no hay quien quiera dar declaraciones a las autoridades. “Hay una vecina que escuchó gritos a las 10 de la noche, el día que Zenaida desapareció, pero no ha querido servir como testigo. No sé si es que será que teme que le hagan algún reclamo, porque ahí en la calle donde está la casa de Zenaida, residen varios familiares de Miguel”, indicó la sobrina de Serna Arriaga.

Unos días después de la desaparición de Zenaida, investigadores de la Sijín de la llegaron a la casa de esta. Hicieron una inspección y, pese a que solo un par de días después de la desaparición de Zenaida su marido pintó el cuarto donde dormían, hicieron un descubrimiento escabroso. Con la aplicación de reactivos, descubrieron que en las paredes del cuarto y el piso había rastros de sangre, que luego, a través de pruebas de ADN, se demostró que era sangre de la mujer desaparecida.

Su sangre en su cuarto

El general Carlos Rodríguez, entonces comandante de la Policía Metropolitana, indicó que en el lugar hallaron 25 elementos materiales probatorios que servían en la investigación por el caso de la mujer.

“Entre esos elementos hallaron cobijas y cortinas de baño sucias de sangre. Los investigadores de la Policía también se llevaron los pieseros y los largueros de la cama donde dormía Zenaida con Miguel. En octubre de ese año -2016- la Fiscalía también empezó a investigar y miembros del CTI llegaron a la casa de Zenaida e hicieron otra inspección.

“Nos dicen que los días siguientes de la desaparición, a Miguel lo veían salir temprano de la casa con unas bolsas negras, pero nunca ha hablado de eso”, indicó la sobrina de Zenaida.

Hay otro elemento determinante que indica que Serna Arriaga fue asesinada. Y es que tres días después que desapareció, en el canal Calicanto, en el sector Las Américas de Olaya Herrera, niños que jugaban con icopor en el cuerpo de agua encontraron un pie envuelto en una bolsa plástica.

Era un pie izquierdo que le mutilaron a una mujer, lo que deja entrever que esta pudo haber sufrido un final escabroso. Miembros de la Fiscalía realizaron la inspección técnica del resto humano.

No se ha dicho oficialmente, pero se conoció que se tomaron muestras de ADN de un familiar de Zenaida, que fueron comparadas con las extraídas del pie. Y, aunque las autoridades nunca lo han confirmado, este medio conoció que el resultado dio positivo. Es decir, que el pie hallado sí sería de Zenaida.

“Zenaida era una mujer buena y trabajadora y . Los investigadores que llevan el caso nos dicen que tiene información importante, pero que no nos pueden comentar cuál es para no entorpecer el caso.

“Lo que más recuerdo de Zenaida es su sonrisa, la extraño mucho y me da tristeza su caso. No tenemos dudas de que está muerta y que fue asesinada”, concluyó Amparo Muñoz, en medio de lágrimas. El caso sigue abierto, pero aún no se ha esclarecido. Y el enigma de la suerte de Zenaida sigue ululando en las mentes de sus seres queridos.