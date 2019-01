Bristol tiene 187 años y sigue tan campante

El señor Bristol está en la portada, con su cara de pocos amigos, demasiado serio, parece pariente del señor Baldor, el del álgebra. Tiene una barba rala, la mirada melancólica y el corbatín mal puesto, a punto de soltarse, bajo la brisa del tiempo. Al salir a la luz del dos de enero, me sorprende escuchar al voceador del almanaque por las calles de Cartagena, y no sé en verdad si es un resucitado del siglo XIX, o un fantasma mensajero del señor Bristol. Pero el voceador está ahí, con su manojo de calendarios, en la era vertiginosa de la globalización y el don de la ubicuidad.

Bristol mira

las estrellas

olor de Un viejo

perfume

El almanaque tiene la vejez elegida en sus propias páginas de color arena, y es un olor muy parecido a las viejas cartillas donde nos enseñaron a leer.

La colonia María Farina sale de las páginas del almanaque, como una botella de perfume que abrimos en un viejo escaparate.

Esa colonia fue creada por Juan María Farina (1685-1766), y aún puede encontrarse en Cartagena.

El colmo de las sorpresas es que entro a un centro comercial, y me detiene un señor delgado y mal vestido, con una cara de guardar secretos, y me pregunta con un misterio que me inquieta: “¿Le interesa una colonia María Farina?”. Me quedo perplejo, sin respuestas. Es como si el señor Bristol me hubiera enviado ese emisario fantasmal, vendedor de perfumes.