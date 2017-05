Madres: trabajadoras incansables

Orieta Marina Ovalle Castrillón. Nació en El Copey, Cesar. Hace veinte años está en Cartagena, llegó huyendo de la violencia… “Perdí a mi padre y a mi abuelo, y por eso tuve que venir con mi familia a Cartagena, buscando otros horizontes”. Orieta es conductora hace 12 años, y hace nueve meses maneja en Transcaribe. Tiene dos hijos, de 15 y 6 años. “Gracias a la conducción he sacado a mis hijos adelante, soy madre cabeza de hogar y por ellos estoy dando lo mejor de mí. Animo a las mujeres berracas. ¡Feliz día!”. // JULIO CASTAÑO

Martha Lucía Noguera. Es la Gerente General del Hotel Capilla del Mar, es alta directiva de la Asociación Hotelera de Colombia, capítulo Cartagena, y tiene dos hijos. “Tengo que darle gracias a la vida porque tengo unos hijos maravillosos. Conciliar los intereses de trabajo con intereses familiares no siempre es fácil… Los hijos demandan la presencia de la mamá, porque el padre siempre ha estado en la calle y las mujeres tenemos que ser muy ágiles para conciliar esos intereses. Aquí juega un papel importante el tiempo de calidad. Lo más importante es hacer las cosas bien… tenemos que ser muy profesionales en nuestro trabajo y al mismo tiempo cumplir con el rol de madre que decidimos adquirir, buscar experiencias de calidad con los hijos”. // JULIO CASTAÑO

Arelis Periñán Miranda. Tiene 45 años y tres hijos (16, 10 y 8 años). Es madre cabeza de hogar. “El 7 de abril de 1993 comencé en esto, soy agente de tránsito, y mi satisfacción más grande es haber tenido a mis hijos y sacarlos adelante. En septiembre me gradúo de abogada y por eso les digo a las mamás: sí se puede. Salgan adelante”. // JULIO CASTAÑO

María Bustamante Carmona. Tiene 33 años, dos hijos, de 15 y 16 años. “Soy vendedora en el Parque de Las Flores hace cinco años. He sido mesera y soy madre cabeza de hogar. Quiero sacar a mis hijos adelante, que sean unos buenos profesionales, y no me da miedo hacerlo sola. A todas la madres les digo que luchen, que guerreen, que sigan para adelante. Todas somos unas guerreras... ¡Feliz Día!”. // JULIO CASTAÑO