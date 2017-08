El mototaxi para el ciudadano de a pie

Piensa que no es un simple capricho. Si le preguntas qué hará el día que no pueda subir a una moto y hacer más fácil su llegada a casa, sus respuestas se limitan. ¡No tiene idea de qué hacer! Aparte de pensar en que sus pasos tendrán que ser más acelerados, solo le quedaría orar para que su esposa y su hijo puedan verlo llegar sano y salvo, cada noche.

Daniel Lemaitre, sector Paraíso II: su hogar. *Santiago tiene 30 años y son los mismos que lleva viviendo en las faldas de La Popa, uno de los sectores más golpeados por la inseguridad y el difícil acceso en Cartagena. Muchas calles no están pavimentadas. No hay buses que lleguen hasta su casa ni a pocos metros de ella, y en última instancia una mototaxi aligera su camino.

"Solo una buseta de la ruta Bocagrande pasa por allá y ni siquiera se acerca a ese sector. Su recorrido termina mucho antes", cuenta Santiago y niega con la cabeza que ese medio de transporte le sirva de algo a él y a muchos de sus vecinos.

No tiene claro cuántos metros le toca caminar en un día sin moto, pero sabe que son muchísimos, y no se imagina tener que hacer ese mismo recorrido todos los días, con la zozobra de ser víctima de los peligros de la noche y la madrugada, si el decreto que estudia el Distrito de prohibir el parrillero hombre en las calles de los barrios, finalmente se firma.

Santiago es auxiliar de soporte (experto en sistemas). Trabaja en el Pie del Cerro y tiene dos turnos que rota semanalmente. Es ahí en donde se preocupa más y se niega a que la medida sea decretada. Uno de sus turnos termina a las 10 de la noche.

"La ruta del trabajo me deja varias calles antes y luego me toca coger una moto. Ellos -los mototaxistas- nos hacen es un favor. Nos esperan hasta las 11 o 11:30 de la noche, y eso, cuando la Policía no los molesta. Porque después de 10 no puede haber motos en la calle... no todos los mototaxistas son malos", dice con la esperanza de que el Distrito se apegue a otras medidas, con las que “nadie salga perjudicado”.

A veces, tiene que salir de su casa antes de las 5 de la mañana para hacer largas filas y solicitar citas médicas o en la registraduría, otro dolor de cabeza.

“No estoy de acuerdo con ese decreto. Pueden uniformarlas. Ponerles chalecos, controlar las placas. Pintar las motos y hacer un censo. Si eso se firma, me tocaría pensar qué haré. Será pedir apoyo de la Policía, que me acompañen hasta mi casa, y así habrá muchas personas más en esa zona. Nosotros tenemos ya nuestros mototaxistas fijos, de confianza, y nos cobran entre mil y dos mil pesos por dejarnos en la puerta de la casa", relata.

Como Santiago, muchos cartageneros ven la medida con recelo. Piensan en que muchas familias van a quedar sin un ingreso o que se les reducirán.

“Habrá más desempleo. El desempleo siempre ha sido sinónimo de delincuencia, porque muchos jóvenes no encuentran otras alternativas para estudiar o trabajar. Esa es la misma razón por la que el mototaxismo aumentó y son más los hombres que usan motos para transportarse”. Eso piensa Sergio Hernández, residente del barrio Olaya Herrera, sector Central.

Pero las opiniones han estado divididas. Habitantes de sectores como Olaya Herrera, Torices, Alto Bosque, Los Jardines, Luis Carlos Galán, Nelson Mandela y El Pozón apoyan la prohibición del parrillero masculino, argumentando que ayudaría a disminuir la inseguridad: el propósito del que tanto ha hablado la administración distrital.

Leyes y soluciones

“Si se va a acabar con el problema, es bueno darle a esas personas –mototaxistas- opciones de ingreso, para sustentar a sus familias”.

Esas son las palabras de Henry Vargas Arrieta, un hombre comprometido con su comunidad, el sector 11 de Noviembre de Olaya Herrera. Reconoce que a su barrio llega Transcaribe, y a la vez expone que muchos de sus vecinos deben caminar largas distancias para llegar a casa, pero aun así apoya el decreto y considera que sería un gran aporte para disminuir los crímenes en la ciudad, sobre todo en ese sector.

“Estamos de acuerdo con que el proyecto se implemente pero con soluciones de la mano, para subsidiar o ayudar a las familias de cada uno de los mototaxistas”, argumenta Henry, quien además dice que toda medida trae sus consecuencias, pero que confía en que la Alcaldía llegue a un acuerdo equilibrado con el gremio.

“Hay que hacer unas políticas públicas en relación a la medida, de lo contrario se estaría incrementando la violencia, atracos y todas estas actuaciones delictivas, que comenten personas que no ven otros recursos. No se puede caer en el error de implementar leyes que puedan ser perjudiciales más adelante, si no hay una planificación precisa, exacta y concertada con esto”, puntualizó.

Las autoridades: ¿Cómo va el decreto?

El pasado 8 de agosto, el alcalde encargado, Sergio Londoño Zurek volvió a escuchar las preocupaciones y peticiones de los mototaxistas, quienes se han manifestado en repetidas ocasiones en contra de la medida.

"Ya les entregamos la oferta educativa. Tenemos unos cupos en el Colegio Mayor de Bolívar, para que ellos solo localicen las carreras en alianza con la Secretaría de Educación. Con el Sena les ofrecemos 240 carreras, simplemente falta que ellos nos entreguen el listado de las personas que quieren realizar los cursos y con la Escuela Taller, también tenemos procesos de formación", precisó Fernando Niño, secretario del Interior.

En el encuentro también se creó un comité de Educación y Academia, conformado por 7 mototaxistas, un representante de la Secretaría de Educación y uno de la Secretaría del Interior.

“Estamos de acuerdo”

Alfredo Cocho Lara, edil de la Localidad 2

Estoy de acuerdo con que la mayoría de los homicidios y demás, provienen de las motos. Hay algunos motociclistas que son la excepción y tiene un comportamiento elegante. Pero esta es una medida que, en parte, soluciona el problema de la inseguridad.

Adalberto Peralta Pitalúa, líder comunitario

Sabemos que una de las razones fundamentales para el mototaxismo ha sido el desempleo. Muchas personas se benefician, pero también es cierto que hay muchos que usan esto para la maldad.

Jorge Pérez Ortiz, coordinador de la Veeduría

Esa es una solución, pero hay que trabajar la otra parte sobre el desempleo. Hemos hecho análisis en la ciudad y hay muchos mototaxistas jóvenes, que todavía pueden estar estudiando. Esperemos que se les dé una oportunidad de progreso a estas personas.

Datos

Homicidios en 2017

Con el estudio realizado por la Policía Metropolitana de Cartagena, para concluir que la prohibición del parrillero hombre representa un gran avance para mejorar la inseguridad, se obtuvieron los siguientes datos:

El 26% de homicidios este año han sido por sicariato: el 90% de esta modalidad se comente en motos y el otro 10% a pie.

El 12% corresponde a homicidios en atracos: el 81% de esta modalidad se comete en motos y el 19% a pie.

Hurtos

En 2017 se han denunciado 830 hurtos, de los cuales 610, equivalentes al 73%, bajo la modalidad de atracos, raponazos y fleteos. El 34% (208 hurtos) se cometieron a pie u otro medio, mientras que el 66% (402 hurtos) se realizaron en motos.

Centro de Observación y Seguimiento al Delito (COSED) desarrolló un estudio, en marzo del 2017, basado en información de Medicina Legal, El Cuerpo Técnico e Investigación de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, en donde se conoció el comportamiento estadístico del homicidio entre el 2008 y 2016 en los que intervino una moto.

En este se determinó que las motos son uno de los principales medios utilizados para cometer los homicidios en la modalidad sicariato, mostrando que los miércoles y jueves suceden la mayoría de hechos.

*Nombre cambiado a solicitud de la fuente.