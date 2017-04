Artista, ¿cuánto vale tu talento?

Para Ifo Fernández, su norte está donde esté la música, sin embargo, sabe que Cartagena, un mercado tan competitivo pese a lo local, tiene sus riesgos para aquellos músicos que desconocen sus derechos y que por lo tanto, no se lucran con el arte.

Con 27 años, abrió su propia disquera y les enseña a quien interese, la mejor forma de sacar su material ante el mundo y de recibir beneficios.

Desde su estudio, en el Pie de la Popa, se reúnen jóvenes artistas para sacarse fotos y preparar su material. Otros teclean con la cabeza metida en la pantalla, mientras cuadran con el editor de video o sonido. De vez en cuando le preguntan cosas, a partir de lo cual Ifo los direcciona.

“Imagínate que artistas como Eddy Jey me dicen que no son dueños de sus canciones viejas”, confiesa. Y eso pasa porque para los músicos que empiezan de la manera más humilde en esta ciudad, las legalidades no son importantes: lo importante es que suenen.

“Hay muchas cosas que el artista puede reclamar, monetizar (este es el término), y cuando supe todo esto me metí de lleno y lo empecé a poner al servicio de los demás”, explica. Los contenidos, sí o sí, deben elevarse a la nube con Deezer, Spotify. YouTube, y cualquier otra plataforma de uso global.

Rodrigo ‘Roy’ Rodríguez es uno de los artistas que hace parte del grupo de Ifo, luego de sacar al ruedo decenas de buenos discos que estaban en un rincón de su casa, sabiendo que allí había gracias a su talento una pequeña “minita de oro”.

“Yo sí sabía que con eso se ganaba, pero no soy muy experto en sistemas. Fíjate que tuve una experiencia con una canción. Una vez, yo mismo, guiándome como pude subí La cumbia de Justin, que la hice pensando en captar la audiencia de los jóvenes. Me escribieron gracias a esa plataforma, diciéndome que una empresa de cine francesa la quería para un producto que le estaban haciendo a Justin Bieber. Ya firmé contrato”, explica el maestro con orgullo.

Él, ganador de un latin Grammy en la categoría Mejor Álbum Cumbia/Vallenato con el álbum ‘Juan Piña le canta a San Jacinto’, sabe lo que le cuesta surgir a aquellos nuevos artistas que no tienen respaldo de una disquera.

“Hoy en día con la negación que hay en la televisión y la radio, de promocionar la música de uno libremente sin invertir dinero, hacer música es difícil y las canciones no producen, no porque sean malas, sino porque no son difundidas, por eso me parece muy importante que hayan aparecido estas herramientas digitales”, continúa el autor, haciendo énfasis en que gracias a ellas lo conocen en todo el universo. “Me reporta que hay oyentes mío de muchísimos países, unos que ni siquiera había escuchado nombrar antes”.

Abriendo puertas

La iniciativa de Ifo, empieza con el lanzamiento de su último sencillo, ‘Encontrarte’ a través del cual reune un pequeño presupuesto y junto con un amigo compra una impresora para imprimir Cds y luego un computador para seguir trabajando. “Vamos a hacerlo en una oficina”, acordamos, así que también compré una camarita y como yo siempre he necesitado fotos, así comenzamos poco a poco”.

“También soy artista y sé que muchas veces ellos se sienten felices sólo con su popularidad, pero eso es efímero y eso no da para comer a menos que hagas ‘toques’. Pero es así: los artistas gestionamos poco, sabemos cantar y ya, esa es la realidad y se encuentra uno con entidades y personas que abusan”.

El artista y ahora productor, ha viajado hasta Medellín (la Meca de la música urbana en Colombia) para aprender más acerca de su nuevo trabajo. Busca la potestad de decirle a sus colegas qué son los derechos de autor, qué son los derechos conexos, qué es un fonograma y por supuesto qué son las tiendas virtuales.

“Quiero continuar con conferencias para artistas, ahí vamos, tengo incluso ya el proyecto redactado”, enfatiza.

(…)

En el país existen pocas ciudades con censos sobre la llamada “Economía naranja” o economía creativa.

En Barranquilla, la Secretaría de Cultura y Patrimonio del Atlántico, el Grupo de Emprendimiento del Ministerio de Cultura y la Universidad del Atlántico, a través de los grupos de investigación SAM y VIDENS de la Facultad de Bellas Artes y la Vicerrectoría de Investigación, Extensión y Proyección Social, han propuesto un censo que tiene como objeto identificar a los hacedores, portadores, artistas, emprendedores y emprendimientos culturales, sus productos y servicios de culturales, las cadenas de valor sectoriales y el patrimonio cultural. Pronto empiezan la labor.

Cali ya los tiene registrados a través del Censo de Actores Culturales de Santiago de Cali, que arrojó que existen 5190 artistas y 588 colectivos ... pero el panorama no es alentador. La secretaria de Cultura y Turismo de Cali, Luz Adriana Betancourth, alcanzó a manifestar que “algunos de los encuestados, aceptan que con tal de darse a conocer se han presentado gratis; lo cual no debe suceder, al menos que se trate de una noble causa”.

Lo mismo ocurre aquí.

En Cartagena, como en cualquier ciudad, hay que sudarla para ser artista, así que mientras se espera el golpe de suerte, ¡bienvenido internet!