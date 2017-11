¡Atento! Así delinquen en Cartagena

En Cartagena, la ingenuidad y el exceso de confianza se pagan caros. Los criminales están a la espera de la mínima oportunidad para materializar lo que en su corrompida mente es un día más de trabajo: un crimen perfecto con buenas ganancias.

“Vamos a tener el pago de la prima en el mes de diciembre, el comercio disparado con la compra de regalos de fin de año, y esto hace que los delincuentes estén en esa misma actitud alerta de mirar cómo hurtar, cómo engañar. Tuvimos una reunión con el Distrito y la Alcaldía, con el propósito de plantear unas operaciones que se van a realizar a fin de año y el comienzo del año 2018, que es la temporada de turismo más alta del año. Haremos campañas para alertar a la gente”, adelanta el General Luis Humberto Poveda, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

Los delincuentes tienen sus planes listos, solo necesitan a la víctima por eso en El Universal le contamos sus estrategias para que esta próxima víctima no sea usted.

Robo bancario

Un hombre está sacando dinero de un cajero. Al momento de sacar la tarjeta, la persona que está detrás lanza un papel y le dice que se le cayó algo. El hombre se agacha y con experticia el delincuente saca la tarjeta de la ranura y la cambia por otra.

Por eso, no dé su número de clave, ni permita que ninguna persona se acerque a ayudarle a hacer ninguna transacción.

Otra modalidad que ha disminuido pero aún se presenta es la adaptación de unos dispositivos en los cajeros, con los que roban la información de la tarjeta, especialmente el código de seguridad y la clave.

Esos dispositivos los ubican en los cajeros, copian la información y la ponen en otra tarjeta con una banda que se lee en el banco. Aquí la tarjeta la persona nunca la pierde.

Consejo:

- Hacer transacciones desde cajeros dentro de centros comerciales, donde hay vigilancia.

- Retirar plata en los cajeros donde la misma empresa tiene vigilantes y en cajeros conocidos, donde hay mucho tráfico de personas.

En los cajeros “escondidos” es donde aprovechan los delincuentes para instalar estos dispositivos pues nadie los está viendo.

Uno de los métodos para robar es poner una cámaras en el soporte plástico que le da privacidad al usuario. Le hacen un pequeño agujero y ahí introducen pequeñas cámaras.

Cada vez que entre a un cajero, asegúrese de que la ranura esté intacta y siempre tape con la mano para marcar la clave. Al saberla de memoria, se puede ingresar la clave sin mirar los números, para más seguridad.

Justo la semana pasada, la Policía capturó a delincuentes que tenían en su poder 52 tarjetas bancarias. Hoy están en un proceso investigativo, para establecer quiénes son los propietarios de esas tarjetas, qué movimientos han tenido en sus cuentas, y si fueron víctimas del hurto.

“En Colombia hay una capacidad mental de delincuencia tremenda”, señala tristemente el Comandante.

Visitas “de chequeo”

Es cuando los delincuentes llegan con logos y vestimentas de empresas como Surtigas o Electricaribe.

Quizá el estar vestido con el uniforme de alguna empresa genera confianza en las personas, así que les abren la puerta. Los atienden en establecimientos los dejan adentro a veces a la hora del cierre. Aquí hay un problema delicado porque llegan a la casa a hacer algún arreglo y no son ningunos representantes de empresa sino atracadores que van vestidos como trabajadores.

Si estamos hablando de una residencia, en muchos de los casos no se ha reportado ningún daño, o no se ha hecho una solicitud para que la visiten, o no se ha notificado de parte de la empresa, una visita a su domicilio.

Consejo:

- Si no se está seguro de la llegada de estas personas, se puede marcar al número de la empresa o llamar a la Policía al 123 para que haga la identificación.

Por este delito, hace una semana capturaron a 3 personas, dentro de un establecimiento público, donde entraron a hurtar.

Ventosa

Hace referencia a los criminales que saquean las casas cuando nadie está.

Consejo:

- En época de vacaciones, al salir de casa trate de dejar a alguien cuidando y de no decirle a nadie que no sea de confianza, cuántos días estará por fuera.

Extorsión, la llamada

Una mujer espera dentro de una entidad de salud. Un hombre bien parecido se le acerca y le pide un minuto de su celular para hacer una llamada porque el suyo se acaba de apagar.

Se aleja unos metros de la víctima y entra a las llamadas recientes, donde posiblemente encontrará entre los últimos números marcados, el del padre, la madre o el esposo. Marca por ejemplo el del padre y le dice: “tenemos a su hija secuestrada y si no quiere que le pase algo tiene 10 minutos para consignar 2 millones de pesos. (Si la persona dice que no tiene la cantidad requerida entonces negocian el precio) “Su hija hoy está vestida de tal forma”, (da las características físicas). Entonces, le apaga el celular a la persona que se lo prestó diciéndole que se le descargó.

Normalmente cuando a una persona se le descarga el celular no intenta prenderlo de nuevo, o no lo hace inmediatamente. Esto le da al criminal por lo menos media hora en la que el familiar de la víctima no puede contactarse con ella, así que por temor va a consignarle entonces a la cuenta que le piden.

Consejo:

- Si le piden un minuto en la calle, usted mismo marque el número y no pierda de vista a la persona.

- No regale su número de cuenta o de cédula para que terceros reciban consignaciones.

Modalidades en moto

Criminales motorizados, toman una carrera y le dicen al usuario que se deben desviar porque hay un control de la Policía, que no tiene los papeles en regla. Le dice al usuario que se lo va a llevar por el camino más corto buscando evadir estos supuestos controles de la Policía.

Consejo:

- Ya en ese momento, hay que bajar de inmediato de esa moto.

Pero además de los robos y extorsiones, otros crímenes afloran. Y al comandante, le parece preocupante el hecho de que las violaciones a mujeres han aumentado. Por eso, la Policía Metropolitana de Cartagena se ha dispuesto a investigar con mano dura esta serie de delitos.

Asalto sexual

“Este es un tema que me preocupa particularmente. Los asaltos sexuales en Cartagena. Estamos hablando de mujeres mayores de edad, que denuncian acto sexual abusivo violento a través del uso de armas blancas en su gran mayoría, cuchillos, puñales, con la que los amenazan”.

Ha habido dos casos que llaman la atención. Dos mujeres han manifestado lo mismo, pero en sitios diferentes.

El sujeto la aborda para atracarlas, pero termina accediéndolas sexualmente de manera violenta. La saca del sitio donde las ubica. Decirles que la va a atracar es la forma de llegarle para ver cuál es la intención de la persona, si está sola en un sitio donde no puede pedir ayuda, la mujer va a reaccionar de la manera en que el criminal quiere.

Consejo:

- No caminar sola por lugares solitarios y oscuros.

- Buscar compañía cuando sale del trabajo y es tarde. Al menos, busque ser acompañada hasta tomar un vehículo confiable.

- No usar mototaxis a altas horas de la noche.