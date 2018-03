Atípicas ¿típicas?

¡Tú sabes que estamos en Cartagena, eso es normal!, le escuché decir a uno de dos jóvenes que venían tras de mí, mientras se quejaban de la oscuridad que siempre reina en un sector del Centro Histórico por el que caminábamos. Está en penumbras hace tanto tiempo que ya no recuerdo si alguna vez hubo luz por ahí, por el boquetillo de La Serrezuela.

Más adelante, vemos cómo un taxi se vuela descaradamente la luz roja del semáforo, sin ninguna precaución. Pero nadie se asombra, y no pasa nada quizá porque eso se ha convertido en normal, ¿no?, como ya parece normal que una vez más Cartagena se enfrente a elecciones atípicas, que no solo son atípicas sino que para colmo de males son aplazadas. Tras una larga espera, que comenzó en noviembre de 2017, con la renuncia del alcalde Manolo Duque Vásquez, el gobierno nacional estableció el 15 de abril como fecha para los comicios para elegir su reemplazo. Sin embargo, la elección fue postergada hasta el 6 de mayo, es decir 21 días más y bueno… no pasa nada.

Pero no, nada de eso es normal, esas ‘pequeñeces’ de nuestra vida diaria son solo el reflejo de la desidia hacia los problemas de nuestra ciudad, una desidia crece gracias a nuestras decisiones y que se convierte en un círculo vicioso de problemas como la violencia, corrupción e inestabilidad que de una u otra forma, aunque no queramos, nos afecta a todos.

30 años de democracia

A partir de hoy estamos de cara a una nueva oportunidad de cambiar el rumbo de nuestra ciudad, tenemos dos meses, 60 días, para pensar bien en quién depositar nuestra confianza. Pero rebobinemos el casete y recordemos un poco de todo lo que ha pasado en estos 30 años en que hemos elegido a nuestros alcaldes democráticamente. Hay aciertos y muchos ¿desaciertos?

El 13 de marzo de 1988 fue la primera elección popular de alcalde, quedando como primer alcalde electo de Cartagena el señor Manuel Domingo Rojas Salgado. Al poco rato decidió renunciar, dejando encargado a Edgardo Martínez Pareja.

Después diferentes personalidades fueron electas por los cartageneros para tomar las riendas del Distrito, entre esos Nicolás Curi, quien con su carisma, creó una reputación de gran aceptación en las comunidades. Fue elegido en 1990, volvió a ser elegido alcalde el 1 de enero de 1998 hasta agosto de 1999 y remató con su tercer mandato que acabó en 2007, tres meses después de su salida estuvo en líos por contratos indebidos.

Cartagena se sumergió en una profunda crisis de gobernabilidad desde 2012. La incertidumbre y el malestar del pueblo ha sido general, tras la enfermedad del entonces alcalde Campo Elías Terán Dix, quien con 160.176 votos se había convertido en el primer mandatario afrodescendiente en la ciudad. Renunció luego de graves problemas de salud.

Tras la muerte de Campo, a causa de su enfermedad, la administración pasó a manos de varios encargados, como Felipe Merlano, Óscar Brieva y dos últimos: Bruce Mac Master y Carlos Otero.

En el paso de estos alcaldes temporales hubo recurrentes cambios en el gabinete distrital y poco –o nada- avanzó el plan de desarrollo, dejando una sensación de crisis e inestabilidad. Entonces llegaron las elecciones atípicas, de las que salió vencedor Dionisio Vélez Trujillo, el 14 julio de 2013, con solo dos años y medio disponibles puso en marcha un nuevo plan de desarrollo.

El siguiente en llegar al Palacio de la Aduana, el 1 de enero de 2016, fue el periodista Manuel Vicente Duque, a pesar de su inexperiencia política y la oposición de algunos sectores sociales. La alegría no le duraría mucho, solo un año después de su elección, el 27 de abril, con el fatídico derrumbe del edificio en construcción Torres de Blas de Lezo II, se hizo evidente lo que muchos especulaban, el control de la ciudad supuestamente estaba en manos de terceros. Luego de ser suspendido, Manolo renunció a la Alcaldía. Sergio Londoño, encargado por el presidente para suplir a Duque, es el octavo alcalde en menos de 6 años. Sí, 8 alcaldes, y en dos meses -si es que no aplazan la fecha de las atípicas- llegará el noveno, quien solo gobernará por año y medio, si es que nada “extraordinario”, sucede.

El periódico de ayer

Si abrimos un periódico de hace 25 años, encontramos que perfectamente podría ser el periódico de hoy, 4 de marzo de 2018. Llevamos 30 años eligiendo libremente nuestros dirigentes, pero irónicamente encontramos una y otra vez los mismos males de hace tres décadas. Nos quejamos de los mismos problemas porque en tanto tiempo, no ha habido quien los resuelva de una vez por todas.

Tal vez, si al momento de elegir nos dispusiéramos un poco a recordar y reconocer las heridas que ha dejado cada antecesor, desenmascaramos los rostros de la corrupción, le haríamos frente a las nuevas campañas políticas, y seríamos capaces de evitar que las decisiones que afectan nuestras vidas sigan en manos de los mismos que engañan al pueblo con promesas.

El 6 de mayo no solo será un día para elegir, es el día para decir que hay una ciudad esperando acabar con el caos, una ciudad a la que le duelen sus muertos, una ciudad que busca justicia, una ciudad que se aburrió de ver el mismo hueco en su calle, de ver la misma incompetencia de las autoridades, de ser comprada por populismo y uno que otro regalito, quizás solo así dejemos de ver normal lo que realmente está mal, por eso como dice Rubén Blades: “Hoy te sugiero, mi hermano, pa’ que no vuelva a pasar, prohibido olvidar”.

