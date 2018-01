Béisbol, un deporte sin memoria

POR:

Jeimy Bula Turizo

Lineth Buelvas Bolaño

Entre el montón de libros de boxeo que hay sobre la mesa, hay uno de béisbol. ‘Historia del Béisbol Profesional en Colombia’, se lee. Los libros, la mesa y la casa son de un señor de 81 años, de ojos cansados y cabello blanco. Viste un suéter azul a rayas, es Raymundo Alcázar.

Pese a que fue réferi durante muchos años, afirma que sabe más de béisbol que de boxeo. Él recuerda con gran emoción cuando en 1947, bajo la presidencia de Mariano Ospina Pérez y muy a pesar de los problemas de agua de Cartagena, sus ciudadanos prefirieron que el presidente construyera el estadio de béisbol 11 de Noviembre en vez de un acueducto.

Pero ahí no empezó la historia…

El 20 de julio de 1897, mientras Colombia celebraba el aniversario número 87 de su independencia, en la ciudad se empezó hablar y jugar béisbol gracias a unos estudiantes de la Universidad de Cartagena, los hermanos panameños Raúl y Eduardo Román Pasos, junto al cubano Enrique Segrera, quienes lanzaron y batearon la pelota caliente por primera vez en el Parque Apolo. Lo del Apolo podría ser una historia más, pues de ese día no hay registros, solo narraciones de los recuerdos que parecen pasar de generación en generación en las familias amantes del béisbol.

Mientras tanto en la memoria de otros, sigue vigente cada una de las ventanas rotas y los desastres hechos por los niños de esa época, en la que el béisbol se respiraba en cada esquina de la ciudad, ni las marcas, ni la calidad de los implementos era importante, pues una bola de trapo, un guante de cartón y un palo servían para armar un equipo y realizar el juego perfecto.

“Mis conocimientos beisboleros son quizás por mi edad, el tiempo que llevo viendo y conociendo este deporte, pero también le atribuyo méritos a las ganas de aprender, la inquietud que he tendido al pasar del tiempo sobre la memoria histórica del béisbol, a aquella persona que lo veo comentando de béisbol, me le acerco y trato de obtener la mayor información y los numeritos posibles en este deporte”, señala Raymundo Alcázar.

Esta es una de las mayores debilidades del béisbol a través del tiempo, no tener datos exactos de lo que ha transcurrido en tantos años hace que poco a poco se olviden de él y se convierta en ese deporte a ciegas del departamento de Bolívar del que todos hablan pero pocos conocen su historia.

“Cuando yo me mudé al barrio Torices, eso era béisbol todo el día, luego me mudé a Santa Rita, donde conocí a muchos beisbolistas buenos en su época, después a Getsemaní y allá también era béisbol, en todos los barrios se jugaba, pero ya esa tradición se ha perdido, hoy en día el béisbol se ha ido apagando, son pocos los barrios donde se practica este deporte”, dice Raymundo.

Raymundo entre otros conocedores de béisbol afirman que el deporte que se apoderó de los barrios de la ciudad de Cartagena fue el fútbol, como consecuencia de eso hay aproximadamente cuatro canchas por cada barrio, por el contrario campos de béisbol solo hay seis en toda la ciudad.

David Ward presidente de la Liga de Béisbol de Bolívar afirma: “hoy en día el béisbol lo estamos haciendo a ciegas, en los medios no se enteran de lo que está sucediendo”, y esto tal vez se deba a la desinformación a la hora de culminar un partido, debido a que los espectadores, medios de comunicación y jefes de prensa tienen que esperar aproximadamente dos horas para obtener el resultado final y hasta el día siguiente las estadísticas.

Para la falta de estadísticas la Liga de Béisbol está trabajando en un software que permita tener la información en tiempo real, así como se realiza en las Grandes Ligas. “Queremos hacer una página similar a la de la MLB, donde manejemos la programación, los resultados, las diferentes categorías en las que están conformados los equipos, los eventos que vienen, los que se van a realizar, juegos nacionales, es decir, tener informada a la gente a través de esa página en todo lo que nos concierne al béisbol de Bolívar y posteriormente nacional”, afirmó Ward.

“El béisbol es un deporte de estadísticas, de números, de resultados en el cual se deben tomar decisiones basadas en hechos históricos, si nosotros tenemos esa información a la mano va a ser mucho más fácil tomar decisiones”, reitera.

“Las Grandes Ligas toda la vida han tenido este software, entonces sería hacer un pare y decir a partir de ahora la Liga va a contar con su archivo, entonces sería importante tener un referente y hacer un acopio de años anteriores, pero que no ha sido recopilada”, afirmó William Marrugo, periodista deportivo.

A través de esto la Liga de Béisbol de Bolívar busca obtener un nuevo mercado, que los medios de comunicación hablen de este deporte tan importante en nuestro país y que el sector privado vea el producto, vea estadísticas y den cuenta que aunque sientan que juegan a ciegas, siguen vivos y con una memoria que se puede construir.

“La memoria histórica del béisbol colombiano debe de quedar o tuvo que haber quedado registrada en libros, testimonios, revistas, fotografías. El interés de buscar datos que complementen esos recuerdos debe ser de todos, la búsqueda sobre la pelota caliente debe ser constante para poder resolver todas las dudas que tenemos”, señala Alcázar.

Raymundo Alcázar seguirá sentado en su silla, esperando encontrar alguien que tenga tanta pasión sobre el béisbol para poder conversar con él. Tiene el privilegio de guardar en su memoria todos esos recuerdos sobre este deporte como lo han hecho muchos que ya no se encuentran con nosotros, él sigue en su casa recibiendo a todo aquel que quiera saber sobre la pelota caliente.