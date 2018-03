Bela Albett, la soprano que encanta al mundo

Bela Albett vio un piano cuando tenía tres años y se subió a una silla para tocar el teclado con sus pequeñas manos. Fue un impulso que ella ahora a sus veinte años, no sabe explicar.

“Mi verdadero nombre es Isabela Hernández Jiménez. Mi nombre artístico es la combinación de los nombres de mis abuelos que viven en Bogotá”.

Hace poco, esta joven soprano de 20 años, deslumbró a la audiencia del Museo Nacional de Colombia, interpretando composiciones en italiano, inglés, francés, portugués y alemán, junto al pianista ruso Sergei Sichkov.

Bela interpreta con su espléndida voz, obras de Gaetano Donizetti, Samuel Barber, Benjamin Brittien, Claude Debussy, Giacomo Puccini, entre otros.

De su infancia, recuerda que, en su casa, la música invadía el aire.

A los tres años, los abuelos, maravillados por la fascinación que la niña tenía por la música, le sugirieron a la madre que matriculara a la niña en una academia de música. La madre se fue a vivir con la niña a Atlanta, y allá la matriculó en la European School of Music. Estudiando su kínder, vio el imán del piano, mientras los niños jugaban. Allí hizo su primera presentación.

La música ya sonaba en el ambiente de la casa de los abuelos. Y la voz de oro de María Callas se derramaba como un surtido de luz por los cuartos, y la niña se tropezaba con la voz de aquella mujer que la impactó al escucharla por primera vez. De la mano de sus abuelos entró en la ópera.

“Mi madre, María Fernanda Jiménez Coelho, es una mujer centrada, planificadora, con un enfoque claro de todo”, dice ella.

A mis abuelos maternos, siempre les ha encantado la ópera. Los dos han sido claves en mi vocación musical. Mi abuelo Alberto es un ser tierno, serio, laborioso, respeta a todo el mundo, y a cada persona le dedica un tiempo especial. Mi abuela Betty es más tímida, pero es una artista. Ella siguió el camino de los colores. Los dos, viajan por el mundo, y me buscan y me acompañan a muchos de mis conciertos”.

“La música arregla cualquier cosa”, dice esta joven cantante colombiana que estudia en el Manhattan School of Music y en este verano tiene un concierto en Italia. Hay que volver a mirar aquellos ojos azules para descubrir que quien habla nació el 10 de febrero de 1998 en Bogotá, pero su lúcida visión de la música, rebasa su propio tiempo. Es una de las voces líricas de Colombia en Nueva York. Ha sorprendido al público en sus conciertos en Brasil, Atlanta, Colombia, Nueva York, y su agenda del semestre de 2018, incluye a Dubai, Alemania, Italia, Estados Unidos y Brasil. Ha grabado un álbum de tres composiciones que ha bautizado “Voices”,que integra Voices, Crazy y Burn Out.

De Estados Unidos, fue a vivir en Brasil, y en cada lugar, buscó siempre la música. Desde los quince años estudia con rigor diario, el canto lírico.

Para perfeccionar su voz ha estudiado en Duke University, New York Film Academy, Curtis Institute of Music y en la actualidad, cursa el segundo año de canto lírico en Manhattan School of Music.

Una artista precoz

¿Cómo es un día en la vida de una cantante lírica? -le pregunto a su paso por Cartagena. Y ella dice sin pestañear que no le alcanzan los días del año para hacer lo que quiere hacer.

“No me alcanza el tiempo para hacer todo lo que quiero”, dice.

“La música corre en mis venas. No puedo apagar ese fuego. Trato de aprender lo más que pueda. Caliento mi voz de forma muy delicada. Preparo y educo mi voz y mi cuerpo. Protejo mis cuerdas vocales para poder cantar óperas. Y cuido la voz para que madure de forma natural, sin forzarla. Me encanta estudiar la historia de la ópera. Saber quién es el compositor, la época en que hizo la obra, el país, el idioma, el origen humano de la composición. Me gusta conocer los idiomas de los países donde viajo y me presento.

La música es lo que más amo en este mundo. Creo en el refrán: El que canta los males, los espanta. A la música no se le puede quitar lo humano, porque ella es transmisora de experiencias, de emociones y sentimientos.

La música no existe sin un largo aprendizaje del vivir y el sentir, porque, ¿de dónde vas a sacar inspiración si no vives? A veces, de repente, se me ocurre una composición o melodía caminando por la playa, y la grabo para no olvidarla. Todo surge también viendo un paisaje. O convirtiendo en música lo que siento en ese instante. O también de la interacción humana, puede surgir algo musical.

La música lo consume a uno. Me encanta el canto lírico, en donde me ejercito cada día en técnica vocal, pero cuando escribo no lo hago pensando en lo lírico, sino en el pop, pero respeto todos los géneros. Me gusta combinarlos. La ópera y el pop. La voz del jazz que me impacta es la de Ella Fitzgerald. Me gusta escuchar de todo, pero lo que más tiene valor para mí, es aquello, que constituye la verdad de un ser humano. En lo que cree ese ser que canta o escribe. Cuando leí la novela “Cien años de soledad”, de García Márquez, sentí que el tono del escritor era tan honesto, tan sincero.

Al comer, elijo las verduras, las ensaladas, las nueces. La voz de una cantante de ópera es como el cuerpo de un atleta. Tiene que cuidar sus músculos, su cuerpo. No fumo ni bebo no solo porque no me gusta, sino porque sé que son amenazas para mi voz y mi cuerpo.

No tengo tiempo para los nervios. Hay que usarlos para lo positivo, para cantar. Como cantante, lo que hago es transmitir la música, no soy yo, sino la música misma la que se expresa en mí. Soy muy disciplinada. No me gusta salir mucho. Hago ejercicios, estudio francés y alemán, y no dejo de estudiar en el día. Vivo en Nueva York. Mi cantante predilecta es María Callas. Pero también la latina Ailyn Pérez. Y junto a estos dos nombres, agregaría, los de Renée Fleming, Mirella Freni y Anna Moffo. Mis abuelos no se pierden un concierto. Me acompañan en cualquier lugar del mundo”.

Epílogo

Estuvo de paso por Cartagena durante dos días. Y su percepción es que es imposible no sentir a Cartagena, con “esos colores y esas flores, y esa luz, y esa historia que se siente en el aire”.

Entró a la otra luz de la terraza del periódico, y eligió la pared desnuda de piedra casi blanca por el sol, para sus fotos. En el verano cantará en California, y en julio, en Italia. Pero no hay un mes del año para vacaciones. Todo su tiempo estará consagrado a cantar.

Su voz, que ya invade con su esplendor los escenarios del mundo, iluminó la Redacción del periódico.

Desde que empezó a cantar con su prodigiosa voz, ya no es Isabela, sino Bela.

Dos sílabas que se sostienen con el encanto de su espíritu.