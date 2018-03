Belleza a la vista tras la basura de la ciénaga

Cuando se habla de biodiversidad, Cartagena parecería que se queda atrás. Los cuerpos de agua cercanos en su mayoría están contaminados y la fauna creeríamos que es casi inexistente teniendo en cuenta las pocas zonas verdes protegidas. Pero no es así.

Cartagena y sus comunidades aledañas incluyendo Tierrabaja, Puerto Rey, La Boquilla y Pontezuela, tienen una riqueza silvestre sorprendente.

Estas comunidades acogen a especies de mapaches o zorras cangrejeras, innumerables aves marinas como la bellísima gaviota reidora, peces, cangrejos, y muchos animalitos más. La ciénaga de la Virgen es su hogar y por eso, la fundación Fauna Silvestre trabaja en conjunto con instituciones privadas para salvaguardarla.

Adolfo Mulet, herpetólogo; Haider Ramos, ornitólogo; Carolina Rodríguez Alarcón, mastozoóloga; Keiner Meza, herpetólogo y Angie Tinoco, mastozoóloga, son los cuatro jóvenes fundadores de Fauna Silvestre, estudiantes de la recién estrenada facultad de Biología de la Universidad de Cartagena, que buscan mostrar al Caribe y Cartagena, como puntos de conservación de especies amenazadas.

Los protagonistas de la iniciativa aún no se ha graduado, pero desde hace años trabajan de la mano de recorridos biólogos nacionales, con el fin de mostrar esta otra cara de Cartagena, reconocida hasta el momento por el turismo (no ambiental).

“Todos tenemos el objetivo de conservación. En la universidad por ser un programa nuevo el de Biología , en los primeros semestres tuvimos contacto con biólogos del interior y desde cuarto semestre estamos trabajando como biólogos ya profesionales”, comenta Angie Tinoco, de 23 años.

Ya se habla de los países ‘más ambientales’ y en Colombia ya hay ciudades que empezaron esa lucha. Pero Cartagena se está quedando atrás.

“En el Distrito como tal, no existe una entidad que se encargue de la biodiversidad y en cuanto al Caribe, hay muchos vacíos respecto a las investigaciones. Los trabajos que nosotros hacemos son innovadores para la Región, y más para el Distrito. Queremos empezar a hacer un llamado para que el Gobierno empiece a ver que hay ya unos profesionales que están trabajando en esa parte que no se ha tocado hasta el momento”, explica. La idea es mostrar que Cartagena no solo es culta o histórica, también es biodiversa.

Jóvenes que aman lo que hacen

La fundación Fauna Silvestre creó hace un año el Festival de Aves Migratorias del Caribe, con el apoyo del colegio Montessori, la Fundación Serena del Mar, la Asociación Calidris y Ecoprogreso. A realizarse en noviembre, al evento asisten desde niños hasta adultos, que pueden avistar las aves migratorias que llegan desde toda América.

Además del festival, el Censo Neotropical de Aves Acuáticas es una tarea que han ejercido desde que se consolidaron, sumado a proyectos de biodiversidad con el Distrito, con trabajos sobre aves, mamíferos, anfibios y reptiles (herpetos).

“Cuando era pequeña, escuchaba que la Ciénaga de la Virgen era un botadero de basuras, un lugar feo. Cuando fui por primera vi algo completamente distinto. Pese a que hay zonas contaminadas, es tan grande que hay muchas partes hermosas”, dice con emoción la bióloga.

La ciénaga de la Virgen es casi del tamaño de la zona urbana de Cartagena. Tiene 2000 hectáreas de espejo de agua, y antes tenía 2 metros promedio de profundidad, aunque ya está a la mitad debido a su gran sedimentación. Abarca La Perimetral y llega a Manzanillo del Mar, recorriendo pueblos y veredas. Angie estima que el área contaminada representa un 15% del total del cuerpo, es decir la zona cercana a la comunidad, expuesta a la basura de sus habitantes. Del resto, es un paraíso para aves y mamíferos. Fauna Silvestre tiene registrados datos ecológicos de biodiversidad.

“Tenemos una lista grandísima, hay más de 200 especies de aves. En herpetos, que son anfibios y reptiles, hay más de 30 y eso se suma a una lista increíble”.

La Cartagena que no conocemos

Muchos vienen a Cartagena a disfrutar del turismo ambiental aunque en pequeños grupos. Como hay mapaches en los manglares, algunos hoteles ofrecen planes donde los huéspedes pueden alimentar a esta especie, en su hogar.

“Los ecosistemas nos brindan servicios. Por ejemplo, el ecosistema de manglar nos ayuda a limpiar el agua. Solamente la estructura del manglar hace que a nosotros las tormentas no nos golpeen tan fuerte en la orilla, que el agua no llegue a la zona urbana. Hace mucho, la ciudad estaba rodeaba en su totalidad por mangles, ahora tenemos parchesitos”, finaliza Angie.

Nada de lo que existe en la naturaleza está allí por casualidad, por eso estamos obligados a cuidarla.