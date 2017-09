Caroline Casey quiere ser libre

Llegó un momento en el que fue inevitable ocultar su condición. Fue hace 17 años, cuando apenas tenía 28. Caroline Casey es arqueóloga y en ese tiempo trabajaba como consultora en una gran empresa, hasta que le tocó aceptar que no podía seguir. Sus ojos captaban igual que una cámara completamente desenfocada. Todo estaba borroso.

Esta irlandesa nació con albinismo ocular, una condición genética que “se caracteriza por la falta o disminución de pigmentación en los ojos”. “Lo escondí por mucho tiempo porque pensaba que las empresas no me iban a aceptar si decía que tenía esa discapacidad”, asegura.

Caroline tuvo que aprender a reconocer su problema antes de pedirle a alguien que lo reconociera. “Para eso, me fui a una travesía por India, en elefante, mil kilómetros, recaudando fondos para organizaciones que apoyan a personas con discapacidades visuales, y cuando llegué otra vez a casa, formé varias entidades sin ánimo de lucro. Todas con la misma misión: que las empresas reconozcan el valor de las personas con discapacidad, y eso he hecho todo este tiempo”.

El pasado 3 de septiembre emprendió una nueva aventura en Colombia: viajar desde Cartagena hasta Bogotá, a caballo, para demostrar que las personas con discapacidad no son inútiles. Valuable, que traduce “valioso” en inglés, es el nombre de la campaña y con ella también quiso cumplir uno de sus sueños. “Cuando era niña, todos mis sueños eran sobre ser libre. Quería montar en elefantes, correr en motos o ser vaquera. No pensaba ser alguien súper grande en los negocios o ser un periodista, por ejemplo. Solamente quería ser libre”.

Dice que tras la muerte de su padre, hace diez meses, encontró el coraje y la motivación para hacer esta campaña y que lo único que teme es fallar en su propósito. “La razón por la que escogí a Colombia es porque hay un gran evento en Bogotá, del 4 al 7 de octubre, que se llama One Young World (Un mundo joven). Allí voy a retar a los jóvenes líderes de las compañías de todo el mundo a que pongan a la discapacidad en la agenda de los negocios; pero la otra razón por la que este país es importante para nosotros es porque está pasando por una gran transición y desde aquí, donde muchas personas han adquirido una discapacidad por el conflicto, vamos a hacer ese llamado global”.

En tres caballos y cuatro mulas, Caroline, sus profesores de equitación y parte de su equipo recorren en promedio 25 kilómetros diarios. En cada parada recogen testimonios sobre discapacidad. En El Carmen de Bolívar, después cruzar trochas desde San Jacinto, conocieron la historia de Ricardo Díaz Hernández, que perdió una de sus piernas por causa de la diabetes; también visitaron la base del grupo de Desminado Humantario de la Armada Nacional. “No hay forma de hacer esto sola. Este no es el viaje ‘inspiracional’ de una ciega que va a caballo. Es un viaje de un grupo de personas con un mismo objetivo. Los Carabineros de la Policía se ofrecieron a acompañarnos desde Cartagena hasta Bogotá… empezamos 15 y otras personas se nos han unido paulatinamente. Una señora simplemente trajo su camión y su caballo y nos preguntó si nos podía acompañar. Ojalá que cuando estemos llegando a Bogotá tengamos un montón de personas acompañándonos”.

Casey no tiene experiencia montando caballos, tuvo que entrenar por cinco días para comenzar su travesía. También es la primera vez que visita Colombia y por ello tuvo que hacer un recorrido previo en moto para trazar su camino. “150 carabineros hicieron un recorrido parecido en 15 días, nosotros lo estamos haciendo en 30 porque estamos parando, hablando con las personas, oyendo qué tienen que decir. Eso es muy importante, no solo se trata de ir de un lado a otro, no quiero ser una turista más, quiero hablar con la gente, aprender y entender un poco”.

Más allá de no poder ver y de no tener experiencia con los caballos, la activista reconoce que la dificultad más grande para sacar adelante la campaña ha sido conseguir los recursos. Aunque ha recibido apoyo de grandes compañías, afirma que hipotecó su casa para que esta lucha siguiera en pie. “Esa no es una razón para rendirse. Y tampoco me asustan los caballos, el viaje, el calor, los mosquitos o las serpientes, porque en realidad eso no es problema. Lo que a mí en realidad me asusta es que la gente no se una a esta lucha y que la gente no me oiga. Esto me asusta más que cualquier cosa”, comenta.

En esa cumbre de jóvenes líderes, que se hará en la capital de este país, Caroline retará a los empresarios. Quiere encontrar 500 compañías en el mundo que reconozcan el valor de las mil millones de personas con discapacidad.

“Cada uno de nosotros es único y valioso. Odio ver gente rechazada, discriminada o juzgada porque es diferente. Quiero ver a cada persona con discapacidad con las mismas oportunidades. Que nadie más decida la vida que deben tener, todos queremos hacer nuestros sueños realidad y es muy importante que creemos un mundo que acepte las diferencias. Estoy cansada de la negatividad, de que constantemente me digan ‘usted no puede, usted no es capaz’. Somos humanos y deben tratarnos como humanos. Lo único que nos hace iguales es que somos diferentes, entonces ¿por qué no podemos simplemente aceptar eso?”.