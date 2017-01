Cartagena abraza a París

“Un festival que logra convocar cerca de 30 mil espectadores en Cartagena, no puede ser un festival elitista”, me dice Antonio Miscená, el Director General del Cartagena Festival Internacional de Música.

La versión de 2017 del festival tiene dos partes: una está consagrada a la mejor música francesa de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y la segunda parte, dedicada a Italia, con Las Bodas de Fígaro, de Mozart, una coproducción entre el Spoleto Festival y el Festival Internacional de Música de Cartagena.

Este es el inicio de una alianza que empezó en junio de 2016 y que espera introducir a Cartagena en la órbita de los festivales del mundo y del contexto de la música universal.

“Esto ha sido un esfuerzo porque el festival de Cartagena no es solo de la ciudad sino del país, que cada año trae grandes artistas y un programa de excelsa calidad. Las Bodas de Fígaro ha sido pensado para ser presentado solo en Cartagena. Es la primera vez en la historia que eso ocurre. Hay en este logro mucho trabajo realizado, con una escenografía singular, muy delicada y magistral”.

“Cada año se elige un tema para el festival, y luego, una selección de artistas invitados. El tema está conectado a un acontecimiento trascendental: 2017 es el Año de Francia y Colombia. En torno a esa celebración hay un proceso grande, y se pensó que lo más idóneo era insertar al festival en esa celebración. Luego, escoger por especialidades a los músicos más destacados es otra tarea ardua y rigurosa. Escogimos una orquesta especial, Les Siécles, dirigida por Francois-Xavier Roth”.

Gracias a una pregunta que el musicólogo y escritor Juan Carlos Garay le hizo al Maestro Francois-Xavier Roth, confesó en Cartagena que al interpretar el Himno Nacional de Colombia, la noche antes de la inauguración del festival en la noche del viernes, sus músicos dijeron al unísono: “¡Wao! Esto suena mejor que La Marsellesa, el Himno de Francia. Y de verdad, que me gusta más el Himno de Colombia. Suena a Verdi”. Y no es casual que haya sido un italiano el que haya musicalizado el Himno escrito por el cartagenero Rafael Núñez. La imagen de la Torre del Reloj abrazada y conjugada con la Torre Eiffel no es una mera imagen publicitaria, sino una metáfora de lo que está viviendo musicalmente Cartagena en el festival. Un abrazo de mundos culturales y melodías que adelgazan las fronteras y las maneras de vivir la cultura. Por su parte, Miscená cree que cada vez la ciudad hace más suyo el festival.