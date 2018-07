Chontaduro, el fruto de los caleños

Cali, con sus 32 grados de temperatura, recibe a los turistas de todos lados con una bandeja de frutos color naranja que parecen un lulo pequeño. Si sales a la calle y miras bien, muy cerquita encontrarás carretilleros vendiéndolos en cantidad.

Más que por su sabor o beneficios, se ha convertido en la insignia del caleño y en general de quienes nacen en el Valle del Cauca. Además de la típica lulada y los plátanos aborrajados, yo no creo que haya cosa más valluna que el chontaduro.

- ¿Cómo, no te gustó?, me pregunta con sorpresa una de las mujeres que ha ofrecido chontaduro toda la noche durante un evento en Cali. Hay como 100 de estos frutos, esparcidos por toda la mesa, y otra cantidad en trocitos ya pelados. Al lado, tarritoS con sal y miel aguardan a quienes quieren tener por primer vez la experiencia.

- No sabe mal - respondo - Solo que el sabor es diferente a lo que imaginé. En realidad me supo a ahuyama dulcecita.

- A mí me encanta - dice una compañera- Y si supieras que son afrodisíacos, ríe.

Lo de afrodisíaco sin embargo, no se ha probado del todo, afirma el bioquímico Jaime Restrepo. “Como químico y bioquímico no puedo decir que, con una dosis determinada, se pueda provocar un efecto afrodisiaco. Lo que sí es claro es que el chontaduro es nutricionalmente completo”, explicó.

Acá en Cartagena, recuerdo que por algún momento hubo fiebre por el chontaduro. Pero aunque ya no se ve en cada esquina, a un costado de la Crisanto Luque, casi llegando a la Universidad Rafael Núñez, aún por las mañanas un señor cuelga algunos gajos.

La Facultad de Ciencias de la Universidad del Valle afirma que el chontaduro podría alimentar bien a toda Colombia gracias a sus valores nutricionales. Nace de una palma, nativa del Amazonas, que tiene por nombre científico Bactris Gasipaes. Los frutos que se ven en Cali son color amarillo naranja, pero además los hay rojos y verdes.

Los estudios de la Universidad del Valle afirman que contiene carbohidratos, proteína, aceite, minerales y vitaminas. La proteína del chontaduro es considerada como de “alta calidad”, comparada la proteína de un huevo.

¿Y cómo se lo comen en Cali?

Antes que todo, Marlene Bonilla, chef ejecutiva del Intercontinental de Cali, aclara que el chontaduro es típico ‘desde solo’. Claro está, lo comen con sal o con miel.

“Ya con eso y un café, la gente caleña desayuna. Se le atribuyen propiedades nutricionales y es que uno podría alimentarse solo con chontaduro y estaría bien alimentado. Además se le otorgan propiedades de virilidad”, ríe ahora la chef.

Generalmente, el chontaduro se cocina por unos 45 minutos y se pela. Después de hacer eso se come sea frío o caliente.

“Hay desde recetas de sal hasta recetas de dulce. Se hace la cazuela de chontaduro con pescado, mariscos y leche de coco; coctel con chontaduro y frutos de la región; ceviche de chontaduro, con cilantro, un poco de picante, y mango biche; también como parte de las ensaladas y picado con mamey que es un fruto muy de acá también”, explica Marlene.

En Panamá, al chontaduro se le conoce como pixbae y en Perú como Pijuayo. Brasil, Costa Rica, Venezuela, Ecuador y Bolivia también lo cultivan.

En la economía del caleño

Se calcula que el negocio del chontaduro mueve en Colombia 10 millones de dólares al año, teniendo en cuenta que Cauca, Caquetá y parte del Chocó, comparten la producción de esta fruta cuyo kilo se vende de 5 mil a 6 mil pesos.

En Cali, hoy muchos jóvenes desde los 14 años, han decidido pararse en las intersecciones de la ciudad a vender los gajos del fruto, buscando escapar de la violencia que asoma en sus pueblos. Al día, por kilo de chontaduro se ganan unos 2 mil pesos.

A las afueras del Hospital del Valle, reposan los vendedores de chontaduro, aprovechando el alto valor protéico que tiene para los enfermos.

“Aquí les gusta mucho. Es que por ejemplo a mí me parece muy delicioso y además es nutritivo. En temporada vendemos mucho, claro. Este año una plaga sí lo encareció bastante, pero gracias a Dios ahora hay bastante”, dice la señora Claudia, quien ha vendido chontaduro desde hace 5 años. Ella tiene unos 40 años, pero afirma que gracias a la comercialización del chontaduro ha logrado mantener un hogar.

La plaga de la que habla Claudia es el ‘picudo’, un cucarrón o escarabajo que acabó con gran parte de los cultivos de Buenaventura, de donde se transportaban hacia Cali, chontaduro de calidad. Hoy, hay sobreoferta del fruto

(…)

El chontaduro, al ser un fruto que viene de una palma, siempre va a tener una nuez y va a ser carnoso, explica la chef Marlene.

Su sabor, que aún no puedo describir correctamente, posee la versatilidad de tener digamos notas frutales, pero también vegetales.

Al día, una taza de café y un chontaduro, ¿Por qué no?