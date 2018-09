¿Cómo sobrevivir a una tesis de grado?

“Son las 2 de la mañana.

Las letras ya se me hacen borrosas así que tomo unos traguitos de café para no dormirme.

- Oye, creo que esta investigación de este man me sirve para el marco teórico, pero tengo que parafrasear porque en caso de que copie y pegue mucho de lo que dice ¿qué tal que me pongan un 0 por plagio?, ¡Habla Camilo!

- Muestra pa´ ve. Mmm, pues parece que tiene el mismo enfoque, será conveniente.

Camilo está despeinado, ojeroso y un poco amargado.

Hace una semana creímos ir por buen camino, pero el otro profesor que nos revisa los avances de la tesis en la universidad nos tachó muchas cosas.

¿Por qué no se ponen de acuerdo? Nos hacen perder el tiempo.

Y ahora tengo la lata de Yulieth (mi novia). Hace tres semanas que de vaina nos vemos y ya hasta piensa que me ando viendo con otra vieja.

Si ella supiera lo que hacemos acá dejaría la jodedera

Hace un mes que no duermo lo suficiente, no como a la hora.

Me la paso corriendo de aquí para allá con Pc en mano.

Tengo problemas gastrointestinales cada vez que se acerca el día de revisión de avance.

¡Cómo me gustaría ser como esos vagos que pagan para que les hagan los trabajos de grado sin que les arda la consciencia!”.

Mi tesis, mi preocupación

La anterior historia se repite una y otra vez en la vida de los estudiantes.

Tesis que deprimen. Y no. No es una broma, ni es exagerado.

Lo que más estresa a los tesistas es recibir las correcciones del tutor o asesor y súmele si también lo revisan los jurados.

¿Considerarán que la tesis es un plagio? Válgame Dios.

Las únicas partes exentas de tanta presión son: 1. Encontrar a un compañero para hacer el trabajo; y 2. Hacer las diapositivas de las sustentaciones. ¿Tendrá que ver con la confianza en los amigos y esos dibujitos chéveres que podemos poner en las ‘diapos’?

Y es que, ¿Quién no se ha matado la cabeza tratando de entender a los tutores cuando explican lo que quieren que expresen los objetivos de la tesis? Deben estar dados según sus lineamientos. Pocas veces los estudiantes están en lo correcto respecto a los primeros borradores.

Un reciente estudio hecho por un grupo de jóvenes desde Cartagena y encabezado por dos egresados de la facultad de Economía de la Universidad de Cartagena, corroboró todas las preocupaciones descritas antes, con datos de 382 encuestados.

Los resultados de UVR Correctores de Texto, la firma creada por los emprendedores Verónica Buelvas (26 años) y su esposo Ulises Rodríguez Utria (29 años), arrojan que no solo existen barreras al momento de interactuar debido a la tesis, sino que hasta el organismo del estudiante se afecta

El grupo de investigación de UVR Correctores de Texto, está conformado por María Alejandra Zambrano Canoles -Correctora de estilo - Profesional en Lingüística y Literatura de la Universidad de Cartagena; Carolina Beatriz Cabarcas Ortega - Correctora de estilo - Profesional en Lingüística y Literatura de la Universidad de Cartagena; Chrisdeily María Gudiño Rodríguez - Correctora de Normas APA y Traductora - Estudiante de Inglés y Negocios Internacionales de la Universidad Alejandro de Humboldt, de Caracas, Venezuela; Junior Manuel Martins Palomino - Corrector de Normas APA - Estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas Venezuela; Ulises Rodríguez Utria - Director de marketing y cofundador - Economista de la Universidad de Cartagena, y por Verónica Buelvas Ibáñez - CEO y cofundadora - Economista de la Universidad de Cartagena.

“Las personas cuando buscan nuestros servicios nos dicen que llevan 2 o 3 años haciendo la tesis. A partir de esos comentarios, nos dimos cuenta que había un problema y construimos una escala de estresores (situaciones que les generan estrés)”, comenta Verónica Buelvas Ibañez, CEO de UVR Correctores de Textos.

El cuestionario, hecho en Google For, estuvo activo un mes. Fueron estudiantes de Colombia, Bolivia, Chile, Venezuela, Argentina, México, Costa Rica, Nicaragua, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, El Salvador, Honduras y otros países, quienes participaron en este estudio, lo que quiere decir que es una preocupación en gran parte de Latinoamérica.

El estudio

- 8 de cada 10 tesistas consideran que la elaboración del documento final; cuando el jurado desaprueba lo que el tutor había aprobado; cumplir con el cronograma y cuando se acercan las fechas de los avances, son las situaciones más estresantes.

- 76% de los tesistas consideran el análisis y discusión de resultados como la parte de la tesis que más genera estrés.

- 77% de los tesistas se estresa al no encontrar la información necesaria y cuando el tutor corrige algo que supuestamente ya estaba aprobado.

¿La tesis le genera estrés? fue la pregunta que ellos hicieron y que empezó todo el estudio. De los comentarios y mensajes sacaron 60 estresores, que al final se redujeron a 46.

“Paradójicamente hacer la tesis como tal no está entre los principales estresores. El problema está en la relación con el tutor, la entrega de correcciones, incluso cumplir con un cronograma”, anota Verónica.

“Perjudicó mi vida”

Las situaciones que se desprenden de la tesis son tan diversas como increíbles.

“Los estudiantes creen que hay asesores que quieren hacer las cosas a su manera y no respetan quizás el punto de vista de ellos. En ocasiones, el asesor aprueba y viene el jurado y desaprueba y en ese proceso se va mucho tiempo.

“Una señora mientras hacía su tesis de doctorado, nos dijo que este trabajo casi le cuesta el matrimonio. Aunque te parezca increíble, era tal el nivel de estrés que sentía, que llegaba a su casa y no le prestaba atención ni a su hijo ni a su esposo. Fue un problema marital muy grande”, continúa Buelvas.

Es que estar ojerosos, sentir que el ánimo está por el suelo y decirse mentalmente “todo es pasajero” es algo normal cuando se hace la tesis.

Entre los problemas físicos que se presentan en los estudiantes está el dolor en el cuello o la espalda, la fatiga, el cansancio crónico, la tensión muscular, el dolor de cabeza, trastornos del sueño y problemas digestivos (indigestión, diarrea o estreñimiento)

Estar irritable, comer en exceso o dejar de hacerlo también son situaciones ‘de tesis’.

Para Verónica, el fin del estudio es saber cómo podrían ayudar a las personas que trabajan en su tesis de grado.

Con estos resultados, incluso escribieron una ‘carta al asesor’ donde expresaron en primera persona todo lo que siente el alumno.

“La comunidad estudiantil debe saber qué problema hay y el asesor puede que se ponga en los zapatos del estudiante. No se trata de ser más flexible ni nada, solo que sea un poco más humano. Si lo miramos desde el punto de vista del estudiante, a veces uno siente que es el único que pasa por esto. Hay quienes piensan que no son buenos en lo que hacen, pero no. Eso les pasa a todos, a muchos”.

En unos meses, esta organización quiere crear una plataforma de monitorías, en la que las personas donen su tiempo para ayudar a otros que necesiten sus consejos y tutorías. ¡Una buena noticia!

Tips para hacer la tesis

· Escribe dos páginas por día

Así al terminar el mes habrás escrito 60 páginas o más. Esto podría significar cuatro capítulos de 15 páginas o tres capítulos de 20 páginas. Lo cual para una tesis de pregrado es suficiente. Para escribir dos páginas diarias deberás destinar entre 1 y 3 horas diarias a tu tesis, incluyendo lectura y escritura.

· Verifica la disponibilidad de datos e información sobre el tema

Antes de seleccionar el tema de la tesis, es menester que corrobores que existe suficiente información en forma de libros, artículos, blogs, entre otros. La razón que subyace en este consejo reza: si no hay información no hay tesis.

· Escoge un tema que te apasione

La elaboración de la tesis es un proceso que demandará mucho tiempo y recursos de tu parte, por tanto seleccionar un tema que te atraiga será fundamental.

· Delimita la investigación

Es conveniente que en los prolegómenos de la tesis establezcas una delimitación en términos de tiempo, espacio geográfico y alcance del estudio. Debes tener en cuenta el viejo refrán: “Quien mucho abarca poco aprieta”.

· Revisa el estado del arte

No se trata de tener una tesis única, pero sí es ideal que tenga algunos aspectos en su desarrollo que la distingan de las demás. Adicionalmente, esta revisión te permitirá recopilar algunos documentos que posteriormente enriquecerán tu estado del arte o antecedentes.

· Construye un cronograma de trabajo

Dicho cronograma deberá ser de estricto cumplimiento, es decir, si tenías planeado terminar un capítulo en dos semanas, lo correcto es que si por algún motivo en un día no logras escribir las dos páginas correspondientes, el siguiente día no vas a escribir dos páginas sino tres o cuatro.

· Cita solo autores de fuentes confiables

Para evitar contratiempos, es necesario que solo consultes fuentes y referencias confiables. En ese sentido, tu primera alternativa no debe ser citar portales web como Wikipedia, Rincón del Vago, Monografias.com, etc.; estas fuentes te sirven a manera de consulta, pero no para referenciarlas en tu tesis.

· Consulta documentos con temas similares

Es necesario que consultes documentos que te sirvan de guía, es decir, trabajos que aborden el mismo tema desde una óptica diferente.

· Selecciona lugares sin distracciones

Al momento de sentarte a escribir la tesis debes seleccionar lugares que favorezcan tu productividad. También es recomendable que al momento de escribir tu tesis cierres todas las redes sociales.

