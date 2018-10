¿Cómo vemos a los venezolanos?

En un parque, juegan cinco niños que por lo mucho tienen de 6 a 7 años de edad. Se les acerca un pequeño, de unos cinco años, al que empiezan a llamar ‘chamo’.

Mientras patean el balón, comienzan a hacerle preguntas al niño venezolano.

“Oye chamo, ¿Es verdad que no te quieren en tu país?, ¿Es verdad que allá están muertos de hambre?, ¿Es verdad que no tienen papel higiénico?”.

“Oye chamo, oye chamo, oye chamo”, repiten.

El niño venezolano se nota asediado, pero empieza a explicarles, desde la inocencia de su edad, que es verdad que no tenían comida y que por eso toda su familia ahora está en Colombia.

“¿Y Maduro qué, estás con él?”, vuelven a preguntarle.

“¿Qué voy a estar yo con ese Maduro? ¡Ojalá que lo maten!”, dice el pequeño, de solo cinco años.

Después de la respuesta, vuelven al juego, como si no se hubiera hablado de nada.

***

La Señora Gladys se levanta temprano a cocinar. Su mesa de fritos tiene que estar lista por muy tarde, a las 7 de la mañana, cuando sus comensales empiezan a tomar el desayuno. Una arepa de queso y un vaso de chicha de arroz bastan para tener el estómago medio lleno hasta el almuerzo.

Desde hace unos meses, los clientes venezolanos han aumentado, y con ellos han llegado tristes historias.

“Niña, ellos no están aquí porque quieren, imagínate ¿quién va a querer ir a otro país sin trabajo, sin plata? Lo que pasa es que si acá llueve por allá no escampa”, dice mientras limpia el mesón.

Del otro lado de la calle, don Luis barre la terraza. Mira de reojo a los nuevos transeúntes, esos de acento ‘cantadito’ y mirada cansada.

“Ya estamos aburridos de tanto venezolano”, suelta. Todos los días ve personas diferentes, mayormente jóvenes.

***

Edwin, un estudiante de 20 años, espera la buseta a un lado de calle principal de Blas de Lezo. Arreglando la manga de su camisa, comenta que “antes los colombianos se iban a Venezuela a buscar un mejor nivel de vida, pero ahora es diferente y nadie se esperaba eso. A raíz de eso, ha aumentado la inseguridad, ya vemos cómo los venezolanos les han quitado el puesto a muchos a locales. Se ha visto que por falta de dinero están atracando y es algo notable. En todas partes está un venezolano vendiendo o pidiendo, o limpiando. Lo de los atracos las personas echan los cuentos y también lo veo mediante redes sociales”.

Cada minuto, llegan jóvenes, adultos, niños y ancianos desde un país con rumbo incierto, hasta Colombia, Perú, Ecuador, Chile o Brasil, en busca de un porvenir no tan desesperanzador como el que dejan atrás.

En septiembre, durante el foro sobre la crisis venezolana, hecho por la Fundación Konrad Adenauer y la Unión Europea (UE), se dijo que de los 2.493.323 venezolanos que han abandonado su país en los últimos años, (el 8 % de la población del país), 1.069.034 están en Colombia. Datos de Migración Colombia arrojan que hay 300 mil colombianos retornados.

Desde entonces, Konrad Adenauer y la UE hacen un llamado a toda suramérica porque es necesario una gestión correcta de la situación migratoria para evitar que se desestabilice la región, pues sea que el régimen en Venezuela caiga o que siga el autoritarismo, serían necesarios unos 10 años para que el país se recupere de la crisis.

También han advertido, preocupados, que pueden surgir movimientos nacionalistas y la xenofobia a raíz de la diáspora.

Este problema que afrontan los ciudadanos de Venezuela, “vale la pena analizarlo no solo desde el punto de vista jurídico, sino desde el filosófico”, dice Diemer Lascarro, profesor en derecho constitucional, Mágister en derecho de la Universidad Nacional de Colombia y doctorante en derecho de la Universidad de Valencia, España.

“Hoy se observa a las y los venezolanos como seres sin humanidad. Son seres vivos pero no son considerados ‘humanos’, como no son humanos no tienen derecho y entonces los mecanismos que nosotros conocemos no les aplican, y cuando les aplican son ineficaces”, infiere. “Muchas de las herramientas legales que existen para garantizar sus derechos son insuficientes y soy escéptico en que el presidente de la República adopte una política favorable hacia los venezolanos. Hay que entender eso”.

¿Colombia se inclina hacia el rechazo?

Parte del resentimiento tiene como excusa la criminalidad. Según una misiva de la Fiscalía General de la Nación, han aumentado las capturas de venezolanos en el país por delitos como hurto, porte de estupefacientes y lesiones personales.

Hasta agosto de este año, el mayor número de casos según el informe de la Fiscalía, se dio en Norte de Santander con 817 capturas; Bogotá, con 424; La Guajira, con 161 y Santander con 151. Hasta el 1 de agosto, en Bolívar hubo 63 capturas.

Parece que solo delinquen ‘esos venezolanos’.

“Le echan la culpa de la situación de violencia e inseguridad a los venezolanos, a lo diferente, porque la diversidad pese a ser un riqueza para quien la entiende, es un peligro para quien tiene un orden ya establecido. El estado colombiano carece de lo que, se supone, ofrece un estado social de derecho y empuja a las comunidades desposeídas hacia la miseria, la violencia y el delito”, dice Orlando Oliveros, editor y gestor de contenidos del Centro Gabo, e investigador asociado a la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano y profesor catedrático en la Universidad Tecnológica de Bolívar.

Y los medios de comunicación juegan un gran papel.

*Autoridades buscan a dos venezolanos señalados de asesinar a pareja que les dio trabajo*, es el titular de una noticia posteada en Facebook.

“La comunidad colombiana debería hacer marcha en contra de la entrada de venezolanos al país. No tenemos por qué soportar la crisis de ellos y menos que vengan a delinquir”, dice el más destacado comentario bajo esa nota, con más de mil likes.

“Duele por los paisanos pero debemos recordar que así como viene gente mala, viene gente buena, conozco muchos venezolanos de bien”, escribe uno de los más alejados comentaristas, con apenas 11 likes.

“Hay un énfasis en la nacionalidad de las personas porque responde a los estímulos de la xenofobia. Este tipo de titulares vende porque están en sintonía con el prejuicio que se desarrolla en torno a los venezolanos. Sucede lo mismo con el problema de género y LGTBI. Así que estos titulares funcionan para perpetuar esa estrategia de lo hegemónico, de deshacerse de la responsabilidad de la gestión pública”, continúa Orlando.

Para Oliveros, una forma de combatir la xenofobia es encontrando en el éxodo, una oportunidad para enriquecer nuestra cultura.

“Al final la evolución de la sociedad se da por las migraciones culturales y tenemos que ver eso como una fuente de riqueza, no de problemas. Debemos saber que ellos vienen por necesidad y que su estadía en Colombia, ya sea corta, de paso o para siempre, implicará nuestro enriquecimiento cultural, como naciones hermanas”.