"Corruptour": un recorrido por las huellas de la corrupción en Cartagena

Vamos a recorrer Cartagena, pero no de la manera “normal”. Esta vez, no iremos por la zona turística, no pasaremos por las casas coloniales del Centro, vamos más allá de las murallas, allá, donde están las huellas de un mal que nos asfixia hace años: bienvenido al ‘Corruptour’.

Estamos en el Parque de La Marina, y son las dos de la tarde, subámonos al bus encargado de llevarnos por este tour. Señoras y señores, a la derecha, el azul intenso del Mar Caribe y a la izquierda, el Centro Histórico, también llamado Corralito de Piedra o Ciudad Vieja, la vitrina más bonita de nuestra ciudad ante el mundo, pero no se confundan, todavía no llegamos a la primera estación.

Ya pasaron las dos de la tarde, pasamos el Centro y el mar, ahora, a lo lejos se levanta imponente el cerro de La Popa.

Vamos llegando a la primera estación: la Contraloría Distrital. Tristemente célebre por ser una casa que no tiene jefe, la Contraloría Distrital ocupó bastantes titulares de prensa desde mediados de 2017, cuando la entonces contralora distrital, Nubia Fontalvo, fue destituida por irregularidades en su elección y enviada a la cárcel junto al exalcalde, Manuel Vicente Duque y su primo, José Julián Vásquez (aunque parezca increíble, hace pocos días quedaron libres por vencimiento de términos).

Ustedes dirán, ¿pero cómo así que ha pasado un año y todavía no tiene jefe? Pues no, no tiene: el nuevo proceso para elegir contralor fue suspendido el 3 de agosto de 2018, luego de que el Juzgado Tercero Administrativo notificara al Concejo Distrital que debía detener provisionalmente la elección del contralor distrital por las supuestas irregularidades que denunció una veeduría.

¿Y qué pasa por culpa de esa orfandad en la Contraloría? Que el 88 por ciento de la contratación por las alcaldías locales fueron a dedo, el 95 por ciento de los contratos son para Órdenes de Prestación de Servicios (las famosas OPS) con las entidades descentralizadas, que el 93% de los contratos de la Alcaldía fueron por modalidad directa, que el crédito público llegó a 474 mil millones de pesos en diez años, que en 2017 se hicieron 8.816 contratos por más de 843 mil millones de pesos y que en cinco de cada diez concursos de la Alcaldía, solo se presenta un proponente.

Subamos de nuevo al bus, continuemos.

Un tapabocas

Pasamos ahora por la avenida de El Lago, a la derecha: la ciénaga de Las Quintas, con su peculiar olor y con sus pelícanos grises, y con los que ven en el agua el baño público a cielo abierto más grande de Cartagena. A la izquierda: el mercado de Bazurto, asentado en un lugar donde hace años no debería estar, el barrio Martínez Martelo.

La corrupción ha dilatado un traslado que debió ocurrir en 2016 (año en que se venció la orden de un juez que ordenó trasladar el mercado), y ha sumido a la población en un acabose. Tomemos un tapabocas para no inhalar el putrefacto aire, aunque creo que la corrupción huele peor, pero casi que no se siente.

Hay que decir que en el traslado del mercado hay varios aspectos que también denotan corrupción, como el incumplimiento del fallo, la larga espera en que se ha convertido la construcción de Mercabastos (la Sociedad de Economía Mixta creada para el traslado del mercado), y que aún no se haya abierto el Mercado de Santa Rita, por cuya reconstrucción decenas de comerciantes tuvieron que desplazarse y arreglárselas para sobrevivir.

Hasta este punto podemos concluir una cosa interesante: la corrupción tiene a Cartagena sin contralor, con un medio ambiente contaminado, con trabajadores desplazados y otros en riesgo.

No se quiten el tapabocas, iremos a un centro de salud. Llegamos a vacunarnos contra la corrupción, pero, oh sorpresa: no hay vacunas, porque en 2015 destruyeron el CAP de Los Cerros para reconstruirlo, pero tres años después los habitantes de los sectores aledaños siguen esperando un nuevo centro y, por lo tanto, quedaron sin dónde recibir atención médica.

Sí, la corrupción también dejó a Cartagena sin puestos de salud dignos, que a la fecha aún esperanpara abrirse. Hay más de $100 mil millones invertidos, y para esta vigencia el Concejo de Cartagena aprobó $22 mil millones para ver si, de una vez por todas, tenemos una red hospitalaria digna. Imagínense que, en el caso del CAP de Los Cerros, una caneca plástica pequeña se pagó a $74 mil.

Antes de partir, sin vacunas y con una ‘buena’ dosis de tristeza, escuchemos al señor José Narváez, el fiscal de la Junta de Acción Comunal del barrio: “Me demoro mínimo media hora en llegar al centro de salud más cercano. Los vecinos hemos ido a todas las dependencias, al Dadis, a la Secretaría del Interior, y nadie nos ayuda a volver a tener el centro de salud. Mejor lo hubiesen dejado como estaba, ahora solo tenemos una estructura de metal que no sirve para nada”.

Una flor blanca

Continuemos el recorrido. Vamos a adentrarnos un poco más en Cartagena para llegar al barrio Blas de Lezo, a un lugar que puso de luto a toda la ciudad. Allí, el 28 de abril de 2017, murieron 21 obreros porque la misma corrupción les cayó encima en forma de cemento y varillas. Esa tarde se vino abajo Portal de Blas de Lezo II, un edificio, por supuesto, ilegal. Y lo peor es que la tragedia podría repetirse: dice el Supernotariado de Registro que en la ciudad hay aproximadamente 54 construcciones ilegales.

Dejemos una flor blanca en honor a las víctimas y a las familias, que aún no tienen ninguna respuesta de las autoridades.

Jugando a ser ciegos

Devolvámonos un poco, vamos a San Francisco, el popular ‘San Pacho’, donde en 2011 una falla geológica dejó sin hogar a muchas familias que no han sido dignamente reubicadas, y que siguen esperando soluciones de fondo del Estado. Con respecto al caso, hay una disputa jurídica entre el Distrito de Cartagena y los afectados, porque estos últimos exigen 105 millones de pesos (cada uno) por los daños causados, pues la administración conocía del riesgo geográfico de la zona y no hizo nada para prevenir este drama.

Aunque no nos acerquemos, allá, al fondo, pueden ver el caño Juan Angola, que algunos han rebautizado como “El estrangulado caño Juan Angola”, porque así ha quedado luego de que cientos de personas lo rellenaran para construir viviendas.

"Es impresionante la cantidad de escombros que se echan en los bordes, decimos que el manglar es el malo y lo queremos cortar. Se sigue rellenando y cortando la comunicación de los cuerpos de agua", expresa Luis Fernando Sánchez, miembro de la Fundación Planeta Azul Caribe.

Esta semana, la Alcaldía de Cartagena suspendió provisionalmente un contrato suscrito con Edurbe por cerca de $15 mil millones para ‘relimpiar’ el caño, el proceso se suspendió luego de que la Procuraduría advirtiera sobre irregularidades en el contrato.

Volviendo al inicio

Volvamos al Centro. Vamos a una entidad que funciona ¿a medias?, se trata nada más y nada menos que el Concejo Distrital.

De los 19 cabildantes, desde marzo la ciudad solo ve en sesiones a ocho, porque los demás están relacionados con el caso de la elección de la excontralora Nubia Fontalvo, sí, la misma de la primera estación, y tienen casa por cárcel mientras las autoridades investigan.

Pero miren la magnitud del problema: en una institución como el Concejo, que debe velar por el bienestar de la ciudadanía, la mitad de los concejales son investigados por corrupción, ¿qué mejor lugar para concluir el ‘Corruptour’?

Nuestro ‘Corruptour’ termina, pero comienza la labor ciudadana por ser veedores de los recursos públicos de Cartagena, de sus finanzas, de lo que ocurre en el barrio, de participar de la democracia. Comienza el compromiso de ser ciudadanos con criterio para ver más allá de Cartagena, ‘la fantástica’.