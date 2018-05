Criar a un niño con Down: ‘No es paciencia, es amor’

Liliana abre sus manos para cuando Juan quiera un abrazo. Su hijo de 11 años, tiene síndrome de Down y cada vez que lo mira, no se explica cómo algunas mujeres eligen interrumpir su embarazo al enterarse de que el pequeño en camino viene con esta condición.

“Yo nunca supe que Juan venía con síndrome de Down. Juan nace con Down y me preguntan si me había hecho la prueba. ¿Cuál prueba? Si de todas maneras cuando tienes un diagnóstico de estos que te va a cambiar la vida ¿para qué pensar en tomar una decisión diferente a tener un hijo?, ¿cuál es la diferencia?”, se pregunta.

Juan es un niño feliz, al que le gusta cantar a todo pulmón los goles de su selección Colombia. Se levanta a las 7 de la mañana, le gusta ver a Dora, la exploradora y Bob Esponja. Pinta, escribe, dibuja con témperas, practica manualidades y está en curso de natación. Es el rostro de miles de niños del país y el mundo, a quienes debido a su condición, se les deben enseñar algunas cosas que los niños sin deficiencia aprenderían por sí solos. Y por eso la recompensa es mayor.

“Para nosotras como mamás los mínimos logros que ellos tengan son motivo de felicidad, así sea solo que agarren un lápiz. Todo es especial con un niño como él”, empieza Liliana Maza. Ella es mamá de Juan y Diana Carolina (a quien considera un gran apoyo), impulsadora de la fundación ‘Soy incondicional’, cuyo eslogan es “un amor sin condición”, y directora ejecutiva de la Liga Contra el Cáncer.

En agosto de 2016 abrió la fundación buscando un mundo mejor para ‘Juancho’ y para más niños y adultos como él.

“Ellos necesitan primero ser aceptados para que puedan ser incluidos. Les quiero decir a las mamás de niños sin este síndrome, que les enseñen a sus hijos que hay niños que simplemente tienen condiciones distintas y deben ser aceptados como son”, apunta.

Ser una mamá incondicional

“Mija tienes que tener bastante paciencia”, le decían a cada rato a Liliana. Tolerancia, paciencia, fueron las palabras que inundaron sus oídos al compartir que sería mamá de un niño Down. Pero ella cree que no se trata de paciencia, sino de amor, de un amor que no se agota.

Mientras hablamos en el parque, Liliana nota que una mamá le aparta la mano a Juan del columpio donde está su hijo pequeño.

“Creo que lo más difícil es vivir en un mundo ‘normal’ en que la gente no puede aceptar a personas con Down. La gente debe ser más consciente de que somos iguales a pesar de las discapacidades”, dice.

Según la Fundación Iberoamericana Down, en mayor o menor grado, suelen existir en las personas con este síndrome, problemas relacionados con atención, estado de alerta, actitudes de iniciativa, expresión de su temperamento, su conducta, y su sociabilidad.

Liliana regresó de Nueva York hace unos meses, y uno de los problemas a los que se ha enfrentado teniendo en cuenta la condición de su hijo, es que en muchas instituciones no se aplican los protocolos pertinentes a su nivel cognitivo, para incrementar el desarrollo de los niños con Down. Pero Juan se comunica más allá de las palabras. Pese a que existen niveles, con estimulación él y otros niños estarán avanzando poco a poco.

Justo en frente de la casa de Liliana vive un joven con síndrome de Down. Con brillo en los ojos, esta mamá cuenta que este joven trabaja y toma solo su transporte. “Yo creo que no es coincidencia que estemos viviendo justo en frente de él. Todos los días cuando lo veo, me emociona que Juan llegue a ese nivel. Veo a personas con Down que están triunfando y estoy segura que tenían una mamá loca como yo”, ríe.

Entre los planes de Liliana está crear el restaurante “La incondicional”, un espacio donde trabajen solo personas con este síndrome.

***

Alrededor del mundo, muchos niños con Down viven una vida completamente normal, terminando carreras, ejerciendo cargos públicos, modelando, actuando, siendo profesores. Liliana tiene la confianza de que su hijo hará parte de ese grupo, y mientras llega el momento lo dota de todo el amor y las herramientas que están a su alcance.

Especialmente, Liliana quiere decirles a las mamás indecisas: “Piénsenlo, no vayan a hacerse un aborto. Les darán la opción, pero si lo hacen se estarán perdiendo de una gran bendición”.

Source: Criar a un niño con Down: ‘No es paciencia, es amor’ by ElUniversal