La clave de la felicidad está en hacer lo que nos gusta, aunque no nos paguen por ello.

Es el caso de Cristhian Pireteque, quien a los 21 años abrió un taller de mecánica gracias a su padre, sin imaginar que su tardío gusto por las motos lo iba a llevar a competir por Colombia en la India, en la final del World Master Mech organizado por Bajaj. Menos pensó que ganaría.

“Uno dizque en un mundial de mecánica, ¿quién se iba a imaginar eso?”, dice con emoción. Aunque en principio le pareció increíble que alguien en un concurso y solo por su conocimiento pudiera llegar a un país tan lejano, las rondas iban pasando y al final fue él quien obtuvo los mejores puntajes. Inimaginablemente se subió en un avión hacia otro continente.

“Mucha gente incluso yo antes de estar en el tema de servicio técnico de motos, pensaba que el trabajo de mecánico era de barrio, ‘pordebajeado’. Una persona que no sabe piensa eso y aparentemente da para pensar eso”, explica. Cristhian afirma que nadie llega solo a ningún lado. A los 18 años, se fue a prestar el servicio militar al Ejército de Colombia, y desde los 19 años hasta los 20 no tenía claro qué hacer en la vida.

“Yo soy de Bogotá pero a mí ya no me gustaba el frío así que me fui para Villavicencio y acá tuve la oportunidad de que mi papá comprara el taller, ‘Mire usted cómo organiza, páguese su universidad’, me dijo. Yo también mantenía a mi hermanito que pues él tenía 13 años”, narra.

A los 21 años, sin saber si las decisiones que tomaba eran buenas o no, y teniendo toda esa responsabilidad, empezó a estudiar ingeniería informática. Su primer acercamiento a las motos fue gracias a un taller que decidió emprender en la Universidad Corporativa Auteco, porque si ya el negocio que sostendría su vida estaba en sus manos, debía tratar de coordinarlo de la mejor manera. “Yo estaba estudiando una cosa muy distinta y todo el mundo cuando habla de los mecánicos dice ‘qué pena’, ‘sucios’, pero en mi proceso de aprendizaje logré tener un taller autorizado y también he tratado de que mi profesión sea muy al detalle y de que mi taller sea el mejor. Es una empresa, una organización”.

Le impresionó cómo se enganchó con la práctica y la teoría de su nueva carrera.

“Una cosa impresionante. Desde ahí me di cuenta que eso iba mucho más allá de lo que yo pensaba sobre la mecánica. Me empezó a gustar el tema de las herramientas, de los procesos, toda la logística que hay detrás de un proceso y todo lo que demanda. No me interesaba para nada la mecánica porque decía ‘yo que voy a andar en eso’. Pero apenas conocí cómo era, empecé a invertir en herramientas, en cursos, y me di cuenta que era distinta la situación”.

Hoy, tiene a cargo a 4 personas, entre ellas 3 técnicos que ha ayudado a formar y a su esposa, Lorena Castañeda, que le ayuda en un almacén en el área de repuestos, mientras él coordina.