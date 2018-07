Cuando la tecnología nos complica la vida

A: Buenas tardes, Daniela*

A: ¿Cómo estás?

B: Buenas tardes, señora Lucía*, bien, ¿y usted?

A: Necesito que me colabores con el número de teléfono de la persona que me ayude a solucionar el problema del artículo que compré.

B: Claro, ya se lo consigo.

A: ¿Ya lo conseguiste?

A: Insiste, por favor.

B: Marcela*, por favor, mándame el contacto que te pedí. La señora Lucía me va a volver loca. Es muy intensa. Me tiene estresada.

A: No te preocupes, ya no te molestaré más. Gracias, yo consigo el número por otro lado.

¿Qué harías si erróneamente escribes lo que no debes en el chat equivocado? Aunque las nuevas tecnologías y las redes han facilitado la vida en muchos aspectos y pueden brindar beneficios como, por ejemplo, mejorar la conectividad, disminuir los tiempos en los procesos de comunicación, entre muchos otros, también es cierto que son varias las desventajas. ¡No nos digamos mentiras! La tecnología también pude complicarnos la vida.

¿Qué tal esta escena? Hay una reunión de amigos. Hay trago, comida y demás. Todos están pegados en el celular, haciéndose fotos y presumiendo de la “buena” fiesta cuando ni siquiera conversan entre ellos. ¿Se te hace familiar? Según un estudio de la entonces multinacional Alcatel-Lucent, en 2015, una persona, en promedio, revisaba su teléfono celular más de 150 veces al día.

¿Cuántas veces has perdido el ritmo de tu trabajo o de las tareas que haces porque alguien insistentemente te escribe por chat? ¿Te irrita? Eso, por mencionar ejemplos sencillos, pero ¿cuántos delincuentes están detrás esperando tus publicaciones desafortunadas y sin control para aprovecharse de ello? En la red se ve de todo pero hoy te traemos algunos casos que, aunque no parecen tan graves, pueden perjudicar tus relaciones interpersonales.

Cierto día, un amigo, conversando con su amante, le explicó la hora en la que se podían ver. Su suegra estaba en la casa y le comentaba detalladamente la situación. Nadie sabía nada. Su pareja no sospechaba de alguna infidelidad hasta que él mismo se delató. En vez de borrar el chat, lo reenvió sin explicarse cómo a su propia esposa.

Y hay peores… una subalterna recibió unas pervertidas fotos de su jefe mostrando su miembro viril. Por supuesto, le explicó que no eran para ella y en adelante hablaban lo estrictamente necesario.

Una dolida mujer, pensando en contarle a su mejor amiga la situación que vivía en su hogar, envió toda la narración a un grupo de colegas por WhatsApp. No hubo lugar a explicaciones, solo un inevitable silencio penoso.

Otro despiste: una chica tenía que contarle a su cerrado grupo de compañeros sobre un nuevo camino que tomaría en su vida. No estaban todos y deseaba explicarlo una sola vez. Uno de ellos, ansioso por saber lo que pasaba, le habló de las ventajas de la tecnología y la convenció de que contara por medio de una nota de voz. Se suponía que él grabaría y así lo hizo, pero tan concentrado estaba en el asunto, que envió el audio al grupo donde estaba el jefe, el gerente, el del aseo, el vigilante…

¿Cuál es el impacto de las redes sociales en las personas? Andrés Aljure, consultor y docente en temas de comunicación y felicidad, explica que esto se da a raíz de un fenómeno llamado convergencia en la tecnología. “En el celular convergen no solo el teléfono sino la música, la cámara, el mail. Muchas cosas que antes no estaban en un solo dispositivo, nos llevan también a una situación de conexión permanente. No importa dónde estemos, estamos conectados a través de ese dispositivo que hoy tiene todo el mundo, independiente de su estrato social, de su género, de su localización geográfica... y esa situación pone de manifiesto un interés por estar conectados permanentemente”, dice.

Es ahí donde entran esas redes sociales que nos facilitan muchas cosas pero otras veces nos ‘atormentan’. “Pensar que las redes sociales sean exclusivamente favorables o exclusivamente desfavorables no aplica. Es decir, las redes sociales son útiles y son favorables y también tienen unas ventajas que van a depender de las condiciones de cada quien, de sus hábitos de consumo, pero no solo de las condiciones a nivel tecnológico, sino de las condiciones como ser humano, independientemente del uso de las nuevas tecnologías y de las redes sociales. No se tienen estudios concluyentes que determinen que son malas en su generalidad o buenas, sino que tienen beneficios y desventajas y van a depender de las condiciones, del contexto y de los hábitos de consumo”.

¿Qué hacer en estos casos? Simplemente ser cuidadosos, no solo con lo que se envía o habla por chat, sino también en lo que se hace público en redes como Instagram, Facebook, Twitter. No hay que perder la noción de lo que se debe o no contar en la red.

No sea que te pase como aquel que habló mal de su jefe y a los pocos días expulsaron de su trabajo, o aquella que por alardear sus adquisiciones fue asaltada a la vuelta de la esquina.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

El experto, Andrés Aljure, nos recuerda las ventajas y desventajas de las redes.

Ventajas:

-Conectividad.

- Disminuyen tiempos en los procesos de comunicación.

- Aumentan los niveles de información relacionados con saber qué está pasando con mi círculo de amigos.

- Permiten mayor información. Puedo buscar, pedir y ofrecer información.

- Frente a los tradicionales medios masivos de comunicación, permiten más independencia de ellos.

- Permite buscar fuentes específicas.

Desventajas:

- Pueden generar adicción.

- Pueden generar problemas de la autoestima o de insatisfacción.

- Disminuyen la concentración y, en consecuencia, la productividad.

- Pueden generar problemas de sueño.

- Pueden someter a bombardeos no deseados de publicidad.

- Pueden acercar a los que están lejos, pero alejar a los que están cerca.



*Nombres cambiados.