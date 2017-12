Cuando se distorsionan las Velitas

¿Es usted de aquellos católicos creyentes que amaneció prendiendo velitas el viernes? ¿Le es indiferente esta celebración? ¿O es de los que aprovechó esta fiesta religiosa como excusa para irse de farra y embriagarse hasta el amanecer? “El último antibiótico me lo tomé esta mañana a las 6, cosa que a las 6 de la tarde ya no tiene efecto, porque voy es, mira ve...a mamar guaro”, me dijo un conocido al que no le interesa mucho lo religioso y que seguramente cumplió con su objetivo, tomó licor hasta que salió el sol.

Ahora bien, todos sabemos que el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, o Noche de Velitas, es una celebración de índole netamente religiosa, pero el punto es exactamente: ¿Qué se celebra? ¿Por qué la luz de las velas y faroles es protagonista?

“María es concebida en el seno de su madre libre o limpia de pecado. Es la única criatura que fue preservada sin el pecado original con el ánimo de que Jesús, que iba a nacer de ella, fuera a encontrar un vientre libre del pecado. Entonces la Inmaculada Concepción no es más que eso, el día en que María es concebida por sus padres y esa concepción es inmaculada. La gente a veces cree que es la concepción de Jesús, pero no, es la de María”, explica Fabián Ramos, abogado y amplio conocedor de la teología.

La celebración data del 8 de diciembre de 1854. El papa de esa época, Pío IX, proclamó ese día a través de la Bula Ineffabilis Deus como el de la madre de Jesús, pronunciando “que la misma santísima Virgen fue por gracia limpia de toda mancha de pecado y libre de toda mácula de cuerpo, alma y entendimiento, y que siempre estuvo con Dios, y unida con él en eterna alianza, y que nunca estuvo en las tinieblas, sino en la luz, y, por consiguiente, que fue aptísima morada para Cristo, no por

disposición corporal, sino por la gracia original”.

Durante la proclamación, en Roma, la Plaza se iluminó completamente con las luces titilantes de velas encendidas por feligreses, iniciándose una tradición viva hoy en Colombia, y sobre todo en la Costa Caribe. “Es una noche en la que se presume que quienes creen en Dios y en la Virgen le rinden homenaje prendiendo velas. Cada

velita que se va prendiendo representa un avemaría y es una plegaria o una petición”, dice Ramos. A lo largo de los años hay quienes han tergiversado la celebración religiosa para darle otra connotación festiva y de carácter musical, en la que incluso interviene el licor.

“Es a veces tanto el desconocimiento que hay que se tergiversa el sentido. No solo hoy, fíjate lo que pasa el 16 de julio, de la Virgen del Carmen, la gente, sabiendo que es una fiesta religiosa, la coge para otras cosas. El día es feriado, no es feriado para el jolgorio, si no para que la gente, no yendo a trabajar, lo disponga para asistir a la solemnidad”, sostiene.

Noches oscuras

Entonces es cuando algo asociado a la religión puede terminar por convirtiese en violento. Hay años en los que esta noche de luz se ha transformado en oscura para algunas familias. Retrocedamos un poco. Amanecía el ocho de diciembre de 2010 y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, repleto de gente, daba cuenta de lo trágica que había sido esa Noche de Velitas en Cartagena.

Las horas corrieron y con ellas la muerte acechó. Tres hombres murieron en riñas, dos más fueron víctimas de sicarios y dos fallecieron en accidentes de tránsito. Claro está, no todas esas muertes están relacionadas con ‘festejos’ por la Inmaculada Concepción de María, que no consistían precisamente en encender velas. Aquella noche, mientras ‘celebraban’ las Velitas con música y demás, por ejemplo, a Heberto lo asesinaron en una riña y lo mismo le pasó a Ever, le dispararon en una fiesta de Velitas.

En 2013, algo similar sucedió. “Un vecino le pegó un tiro a otro en Loma Fresa; en Luis Carlos Galán un joven de 21 años fue asesinado por un conocido; en Olaya Herrera una tía apuñaló a su sobrina, y en este último barrio, tres más murieron baleados”, publicó entonces el periódico popular Q’hubo. Seis muertos. Todos en ‘fiestas’ de Velitas. Al siguiente año, la historia fue parecida. “5 vidas apagadas”, tituló el mismo matutino, sobre los homicidios de esa noche y se reseñó que con respecto al año anterior, en ese 2014 aumentaron en un 32 por ciento las peleas.

Más recientemente, en 2015 disminuyeron los delitos durante la Noche de Velitas, y en comparación con años anteriores, no hubo mayores alteraciones ni reportes de quemados con pólvora. El año pasado tampoco reportaron personas con quemaduras, ni en este 2017. En los datos de las autoridades, entre la noche de jueves y viernes, en los centros de la ESE atendieron a dos personas con heridas de bala, 23 con heridas de arma blanca y 28 heridos con elementos contundentes. Se

reportó el homicidio de un joven universitario a la salida de una discoteca.

***

Ojalá que por celebrar el 8 de diciembre no se prenda ni una llama más en un velorio.