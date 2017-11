Cuando se vive mudando de piel

Alex se levanta estresado, y nota que una parte de su cuello se “descama”. No le presta atención pero unos días después, la piel se le va cayendo desde el cuero cabelludo.

Pasan los días y ve a su novia con otro hombre. Lo dejan.

El estrés y la depresión llegan a un punto máximo. La piquiña no se va, por lo que en poco tiempo ve con horror cómo todo su torso se llena de llagas.

¿Cómo es vivir con psoriasis? Poco se sabe, incluso, quizá para muchos el nombre de la enfermedad ni siquiera evoce algún síntoma concreto.

Justo por eso, la productora Chicharra a partir de una idea propuesta de Novartis, crea una serie exclusiva para la web, donde el actor Bernardo García encarna a un paciente con psoriasis, mostrándole al mundo de la manera más espontánea, cómo es convivir con la enfermedad.

“Es difícil controlarla cuando, por ejemplo, atravesamos situaciones de estrés, y me parece cruel que las personas lo miren a uno de manera despectiva, cuando no saben cómo es en realidad. Al principio me daba asco tenerla, pero a medida que pasaba el tiempo supe cómo manejarla y ahora puedo decir que vivo con la enfermedad en ‘mutuo acuerdo’”, describe Diana Payares, de 25 años, quien padece psoriasis desde hace un par de años.

La serie “Piel para vivir”, habla sin tapujos sobre la psoriasis, enfermedad inflamatoria de la piel que, de acuerdo al dermatólogo Manuel Franco, ni siquiera es contagiosa.

“Es una patología sistémica que no solo se manifiesta en la piel, sino que también podría aumentar el riesgo de sufrir de enfermedades cardiovasculares, asociarse a patologías como la diabetes e hipertensión arterial, o problemas en el hígado y los riñones”.

Por generar lesiones tipo placas y descamación excesiva en codos, rodillas, palmas de las manos, cuero cabelludo y alrededor del ombligo y otras zonas, es que muchos pacientes además de padecerla, deben soportar el rechazo de otras personas.

“Tuve que entender lo que vive, teme, siente y escucha una persona que tiene esta enfermedad. Quise construir este personaje desde lo humano, imaginando cuando el paciente se mira al espejo, cuando ríe, cuando llora”, expresa Bernardo, quien ha participado en producciones como ‘El carro’ (2003), ‘Las cartas del gordo’(2006), y ‘El cartel 2’.

Alex, su personaje en esta serie web, retrata en detalle la situación por la que atraviesan Diana y 100 millones de personas más en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

¿Por qué es importante que vean la serie tanto los que padecen la enfermedad como los que no?

B: El proceso de identificación con la serie, de parte de los pacientes es muy importante ya que a través de esto, podemos motivar a que tomen una actitud y acciones diferentes para mejorar su realidad y condición de la enfermedad.

La serie también busca desmitificar ciertas ideas que rodean la enfermedad, si bien hasta ahora no se ha descubierto una cura, los efectos y síntomas se pueden controlar de un 90 a un 100 %.

Esta no es una enfermedad contagiosa y no se transmite por contacto directo.

Es hora de que la gente deje de buscar remedios caseros y se vaya al dermatólogo.

¿Cuáles siguen siendo los retos de esta enfermedad?

B: El reto fundamental al combatir sus síntomas, es el de devolverle a quien lo padece y a su familia el mayor grado posible de normalidad y tranquilidad en su cotidianidad.

¿Por què deciden abordarla en una serie web?

B: Aprovechando la difusión masiva y la relevancia que han venido ganando las web series, se pensó en contarla en este formato, dinámico de amplia cobertura, para que tenga mayor alcance mediático. El tono de comedia busca generar un impacto humano empático tanto en pacientes como en el público en general.

Sobre “Piel para vivir”

La serie tiene cinco capítulos en su primera temporada pero se planea una segunda temporada.

Fue grabada en diferentes locaciones, tanto en Bogotá como en sus alrededores y el director es Lucho Velazco, conocido por su participación en la web serie, “Adulto contemporáneo”.