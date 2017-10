Cuentos de 'terror' de la Perimetral

No pronunciaba palabra. La niña se negaba a contar la razón de sus lágrimas. Salió llorando de entre unos matorrales, tal vez desesperada por escapar, ofuscada y pidiendo auxilio. El mundo se le acababa de venir abajo y nadie sabía por qué.

Los brazos de unas residentes de uno de los barrios que bordean La Perimetral la consolaron, un vaso de agua la calmó y ella, por fin, se desahogó. Desahogó su corazón. “Contó que un motaxista la amenazó, le preguntó si tenía plata y luego la violó. Era una muchachita de 15 años”, nos comenta Dulce Cruz Ramírez.

Este ‘cuento’ no es un cuento. Es la escalofriante realidad. Aterroriza, ¿verdad? El domingo 18 de septiembre, entre la penumbra que a las ocho y treinta de la noche arropa a la carretera, salió aquella niña buscando auxilio. Eso dicen en el barrio.

Al día siguiente, en el sector Los Corales, de La María, los vecinos preocupados acordaron limpiar y podar ellos mismos el tramo de La Perimetral donde, supuestamente, un depravado se había aprovechado de la menor de edad.

Ahí no hay alumbrado, los postes y cables se los robaron. Igual pasó con bancas, canecas y muchos adoquines desaparecieron. Es uno de los tantos pedazos de la vía que está así. Si usted se ha atrevido a pasar por la Perimetral sabe bien de qué hablamos.

“Eso estaba poblado de árboles, porque la empresa encargada de podar lo hace es por encimita, por eso acá no nos dimos cuenta de lo que pasaba y, como ella tampoco gritó, el tipo la metió ahí y abusó de ella”, se lamenta Milena Valdés.

Todo desapareció

Es 31 de diciembre de 2016. Año nuevo, vida nueva. Si eres parte de las cifras que engrosan el ya robusto margen de pobreza en Cartagena y vives en la Perimetral, corres el inminente peligro de que todo en tu casa desaparezca.

¿Por arte de magia? No. ¿Por los espíritus ‘chocarreros’? Absolutamente no. Este tampoco es un cuento, es la cruda verdad, que atemoriza, y su protagonista es la misma Milena Valdés. Ya sabrá usted a dónde se fueron las cosas de esta mujer. Sí, allá mismo. El terror lo sintió ella comenzando el año, cuando llegó, abrió la puerta y no había nada.

“Salí a dar el feliz año a mi mamá. Se me metieron a mi casa los ladrones y me robaron todo. Cuando regresé, nada más encontré las camas donde dormir, del resto se llevaron todo. Yo le compré parte del patio a la vecina de la esquina para parar mi casa aquí, porque pasaba mucho trabajo. Por eso me metí a vivir en la Perimetral”.

“Tengo tres hijos pero a ellos no los dejo ni asomar por acá. Mis hijos tienen que estar donde la abuela, con todas esa cosas, no los puedo tener por aquí. ¿Qué tal que a una de mis hijas le pase lo de la muchachita?”, nos comenta.

La estrella ‘negra’

Es lunes, temprano. Otro ‘cuento de terror’ tiene su epicentro en la Perimetral, en el mismo sector de la supuesta violación y del robo en la casa. Hay quienes creen en la brujería, en los ritos satánicos y temen a estas prácticas. Hay quienes no le dan crédito y piensan que creer en ellos no cultiva más que la ignorancia. El otro ‘cuento de terror’ en la Perimetral se origina con una ‘estrella negra’ dibujada con cenizas en el sendero peatonal, en cada punta tiene velas derretidas y también hay restos de tabaco.

“Esas cosas las utilizan en ritos satánicos, es lo que se dice en el barrio. Hay pescadores que dicen que son seis mujeres que vinieron una noche a hacer brujería. Yo sé que existe el bien y el mal y todo se puede creer”, explica Felipe Zúñiga, líder de La María. Su vecina, Milena, lo complementa: “Es una brujería a un hombre que es ajeno y lo quieren conseguir como sea. Eso lo dijo una india que pasó por aquí, y que ese ritual era para beneficiar a una mujer. Yo digo que es una secta satánica que está haciendo ritos en la Perimetral”.

Perros ahorcados

El asunto de la ‘estrella satánica’ parece causar más risa que terror entre algunos vecinos curiosos que se reúnen para hablar alrededor de la figura. Lo que más les preocupa, dicen, es el abandono de la Perimetral y del sendero peatonal de la relegada carretera, finalizada en el 2006 para los XX Juegos Centroamericanos y del Caribe.

“Es una zona abandonada. Esto tenía luces y sillas. Ya no se puede venir acá, por culpa de las pandillas, encima de todo, en las noches todos vienen a hacer el amor acá. Tienen esto de motel. Habíamos llamado a periodistas para denunciar esto y nadie prestaba atención, tienen que pasar estas cosas (‘la estrella negra’) para que vean lo que está pasando”, sostiene Milena. Ella ha padecido en carne propia el costo de vivir en la desolada vía.

Este mismo año, otro suceso los atemorizó. Unos perros aparecieron ahorcados en los árboles de la vía. Al parecer, un sujeto desquiciado los mataba, no se sabe bien con qué fin.

Más que los cuentos de terror satánico y del más allá, a los habitantes de los 3,5 kilómetros de la Perimetral sienten terror por los atracos, los delincuentes, los adictos a las drogas y las peleas de pandillas como la del sábado, cuando les tocó salir corriendo y resguardarse en sus casas, para evitar ser heridos o muertos por algún disparo. “Eso está invivible. Aquí hay una vista hermosa, pero de qué sirve, si ni eso se puede disfrutar”, concluye Felipe Zúñiga.