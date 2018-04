Daniel, un mochilero colombiano irá al espacio

Daniel Tirado es un hombre hiperactivo. Durante años ha recorrido el mundo y ha buscado vivir su vida a plenitud, sin que las emociones le falten. Tanto ha recorrido en la tierra que un día miró al cielo y pensó que su próximo viaje sería al espacio. Pensó en ello como su más grande aventura, por eso vendió su casa, su carro y sus cosas para pagarlo, pese a las advertencias de amigos y familiares.

Este antioqueño de 30 años se considera el primer mochilero en llegar al espacio. Además de emprendedor, es risueño y extremadamente positivo. El que aún muchas personas lo tilden de “loco” no hace sino aumentar sus ganas de cumplir sus metas.

“La parte de mochilero es porque lo veo muy parecido a como empezaron mis primeros viajes, es decir con las uñas”, ríe. Hoy, su blog personal "Dinero en sandalias” tiene más de 1 millón de seguidores en Instagram.

Se puede decir que muchos viven a través de la vida de Daniel. No es mentira que cada vez más y más gente no logra desprenderse de las ataduras que les produce el trabajo o la rutina. Muchos ven más rentable gastar en un juego de comedor que en un viaje ida y vuelta a Las Bahamas. Y es respetable, pero al final del día puede que te preguntes ¿realmente he vivido?

En más de 15 años lleva medio mundo recorrido. Amistades, comida, experiencias. Eso para Daniel vale más que acumular riquezas materiales.

Pero si algo no es, es conformista. “Siempre me pregunté, ¿por qué conformarnos con ver la tierra desde aquí, si también podemos verla desde afuera?

Si nadie cree, hazlo con más ganas

Cuando niño, Daniel tenía un libro con imágenes del espacio, así que les decía a sus amiguitos que él iba a ir allí. Todos se reían. Hoy, confiesa que un sueño vale la pena cuando lo digas y todos se rían. Desde muy joven, mientras los chicos de su edad hacían cosas normales, él estaba en las montañas, o escalando rocas, apasionado por la naturaleza.

“Desde que salí del colegio y entré a la universidad siempre andaba aburrido, y no entendía por qué pues porque a mí me gusta estudiar. Así que un día paré y dije ‘me voy de mochilero por el mundo vendiendo artesanías’. Fueron casi 3 años recorriendo el mundo, trabajaba y viajaba”, recuerda el paisa.

Fue cuando regresó a Colombia que decidió abrir su blog Dinero en sandalias, y también su canal de YouTube. Empezó a mostrarles a sus seguidores cómo había viajado, lo que había visto alrededor del mundo y a darles consejos para viajar barato.

Cuando le preguntaban cuál era su trabajo, siempre decía que “era viajar”. No por casualidad fue escogido para ser uno de los personajes de la serie de supervivencia de Discovery Channel, Desafíox2. Además, es fotógrafo y escritor publicado.

“Yo quiero darle un mensaje a toda la juventud de que los sueños son posibles. En mi blog siempre les he dicho que sueñen, aunque siempre me sentía un poco hipócrita porque tenía este sueño que no había cumplido de ir al espacio”, comenta.

Hoy puede decir lleno de orgullo que un tipo cualquiera de Medellín se irá al espacio, y que es él. “No es bueno creer en la ‘críticas constructivas’ de los demás que en su mayoría no han construido nada”, aconseja.

En compañía de todos

Los meses previos al viaje (que tardará unos años) serán documentados en una serie web en su blog dineroensandalias.com/espacio.

“Todo lo que pase lo voy a estar relatando desde ahí. Tengo que ir a Rusia a volar un Sukhoi de combate hasta la estratósfera y tengo que viajar en un avión especial para sentir la ingravidez. Esos entrenamientos previos los voy a mostrar desde la serie web”, adelanta.

Con emoción explica que despegará desde Estados Unidos en una nave que irá a unos 4 mil kilómetros por hora, y que luego de llegar al espacio apagará los motores. “Después, se queda uno un rato mirando las estrellas, los planetas y después volvemos abajo”.

Aunque todos los amigos están preocupados porque prácticamente se ha quedado ‘en la calle’, él vive enfocado en su presente, sin preocupación por el futuro.

“Sería un mentiroso si te dijera que no hay miedo, pero es ese miedito bacano de lo desconocido que hace mucho no siento y quiero volver a experimentar”.

***

- Lo mejor es que bailemos,

- ¿Y que nos juzguen de locos Sr Conejo?

- ¿Usted conoce cuerdos felices?

- ¡Tiene razón, bailemos!

(Alicia en el país de las maravillas. Lewis Carroll).