De víctima a victimario

Por: Sofía Flórez Mendoza

A los 13 años Julio o ‘Julito’, como todos le llamaban, aún se le olvidaban las tablas de multiplicar, tampoco diferenciaba entre un verbo y un sustantivo, y no era que le preocupara, él prefería gastar su jornada escolar bautizando con sobrenombres a sus compañeros. Tiempo después quitarles su merienda –descaradamente– o partirles los cuadernos, se volvió algo de todos los días, llegaron los empujones y uno que otro golpe al que se pusiera de ‘replicón’ o ‘sapo’, de repente tenía más sanciones en su expediente escolar que cuadernos en su morral. Con los años, Julio dejó de ser visto como un estudiante más, ahora era el bravucón del lugar y mientras sus compañeros destilaban miedo ante su presencia, profesores y directivas de la escuela sancionaban su conducta con castigos, aunque para sus padres eran ‘vainas de pelao’.

Lo cierto es que cuando las agresiones dejaron de ser una ocurrencia de ‘pelao’ y se convirtieron en su modus operandi, y ya no había manera de frenar los ataques y las burlas, esa mañana ocurrió algo que ni Adrián, la victima ‘favorita’ de Julio, con quien se ensañó entre noveno y décimo, se esperaba. Julio solía molestar a Adrián por ser tartamudo, le gustaba dejar en ridículo a ‘El gago’, como lo apodó, pero sobre todo se deleitaba siendo el centro de atención, que la gente riera con las bromas que hacía a los demás, pero ese día, la simple broma se salió de control.

“Yo buscaba a mis compañeros más débiles para ‘montársela’, me hacía pasar por una persona fuerte, cuando me ensañaba con uno lo hacía sufrir, le quitaba la comida, le botaba los cuadernos, si se ponía pesado le pegaba, lo insultaba. Hasta que un día, estábamos ya como en noveno o décimo, no recuerdo muy bien, ese día yo dije: ‘la cagué’, solo quería asustarlo, la verdad es que sí quería que la gente se riera de él, recordarle que seguía siendo un bobo aunque le iba bien con las notas, por eso lo empujé en las escaleras, pero cuando la sangre empezó a correr, me asusté bastante”, dice. Ese día Julio terminó con una semana de suspensión y la obligación de hacer servicio social por las tardes, le fue mejor que a Adrián, quien terminó con 15 puntos en la cabeza, un yeso en su mano izquierda y la risa de su agresor retumbando en sus oídos.

Tras cumplir su castigo todo seguía como si nada, el abuso pasó desapercibido en casa, también en el colegio. ¿Será que alguien alcanzó a preguntarse por qué lo hacía? ¿O estaban tan ocupados que no se fijaron que quizá esa agresividad de Julio podría tener un trasfondo?

“Cuando yo veía que a los compañeros que yo maltrataba les ayudaban en el colegio, muchas veces quise que hicieran eso mismo conmigo, que me preguntaran por qué me comportaba así, pero yo solo recibía castigos y eso me daba más rabia”. A sus 24 años recuerda haber sido uno de los muchos niños y niñas que diariamente acosan a sus compañeros, pero que no reciben la atención necesaria para comprender su comportamiento.

Y sí. Efectivamente la vida de Julio era una constante de abusos y maltratos en su hogar.

“Desde pequeño, mis papás, sobre todo mi papá, me decía que eso estaba bien hecho, que no me dejara de nadie, que no fuese marica. Él me pegaba y a mi mamá también. Maltratar a mis compañeros me ayudaba a sacar la rabia por lo que pasaba en mi casa”. Golpear, burlarse, hacerle daño a sus semejantes, se convirtió en la única forma de escapar al infierno en el que vivía.

Dennys Rodao, directora de la Escuela de Psicología de la Universidad del Sinú, asegura que el niño que hace ‘bullying’ está sufriendo, tiene problemas, porque no es normal que los niños o jóvenes maltraten a otros de una manera intencionada y constante, y no debe verse como una conducta ‘normal’. “Generalmente, quien comete este tipo de agresiones es una víctima más, muchas de las características familiares contribuyen a la manera como se manejan en los diferentes contextos y ambientes escolares, por eso es importante preguntarse qué es lo que tiene ese niño en su historia, cómo está su familia, qué es lo que está aprendiendo y qué es lo que le está faltando. La familia motiva, empieza a decirles a sus hijos que ‘no se dejen’, ‘péguenle también’, ‘cómo es que lo perdonó’, y ellos son los que terminan metidos en el conflicto, armando un problema mucho más grande”.

***

“Ese día ha quedado en mi memoria, la gente hasta me dejó de hablar por un tiempo, me tenían miedo, todos creían que en cualquier momento les iba a hacer lo mismo que a Adrián y aunque nadie me ayudó ni presto atención a mis problemas, comprendí que actuar de la misma manera como actuaban mis padres no era lo mejor, porque muchas personas podían salir lastimadas, incluso yo”.

Falta información

Aunque en la Secretaría de Educación de Cartagena no reposa información exacta, ni tiene un sistema de información que reciba casos de ‘bullying’ en tiempo real, el año pasado la Unlade (Unidades Administradoras Locales de Educación) de El Country reportó una matriz de intervención psicosocial y seguimiento a estudiantes de 12 colegios. Encontraron 111 casos de estudiantes entre víctimas y agresores de bullying, ciberbullying o comportamientos conflictivos, además de 471 casos de estudiantes con problemas familiares, que dan cuenta de la importancia de intervenir en el niño o niña que agrede a sus compañeros, saber que si está actuando de esta manera es porque él también es víctima, está sufriendo o sufrió en algún momento alguna actitud abusiva de la cual aprendió y la está reflejando con violencia hacia los demás.