Dios, ¿una ilusión humana?

Usted debe saber que... Los más creyentes dicen que a Dios no lo podemos ver, ni tocar, pero que si tienes fe podrás sentirlo. Los menos creyentes aseguran que es un invento más del hombre, una ilusión que nos inventamos para “explicar” todo lo inexplicable y para no sentirnos desprotegidos en la inmensidad del universo.

A propósito de la eterna discusión entre ateos y creyentes, el reconocido biólogo darwinista inglés Richard Dawkins y el teólogo, sacerdote y exrector de la Universidad Javeriana, Gerardo Remolina, completaron en Cartagena una gira de tres debates en torno al concepto de Dios como una ilusión. El debate se abrió en Bogotá, continuó en Medellín y finalizó en Cartagena.

Con los argumentos de los dos expositores, El Universal recreó la que pudo ser una conversación casual entre un ateo y un religioso.

1: Gerardo Remolina: Hola, profesor Dawkins, qué gusto encontrarlo por acá, quisiera que continuáramos el debate sobre Dios.

Richard Dawkins: Claro, padre Remolina, qué tal si hablamos más bien sobre el sentido de la vida. Desde el punto de vista científico se entiende a partir de propagar y preservar el ADN, lo que yo he llamado el gen egoísta, y no tiene nada que ver con la existencia de un Dios.

2: Gerardo Remolina: Está bien, pero para mí existen dos formas de entender el sentido de la vida. El primero es el biológico y es el mismo del que usted habla. El otro es el de las significaciones que le damos a la vida, y quien nos ayuda a encontrarlo es Dios.

Richard Dawkins: Pero existe una profunda diferencia entre el significado científico de la vida y el significado que cada uno le pone a su propia vida. Más allá de la ciencia, el significado de la vida es lo que nosotros queramos hacer de ella.

3: Gerardo Remolina: Bueno, pero dígame profesor: ¿por qué cree que la ciencia y la religión son incompatibles?

Richard Dawkins: Hay personas inteligentes que creen en la creación y también en la evolución. Pero yo sí creo que es incompatible porque la religión no explica quién es Dios y trata de justificar la complejidad de la vida con un ser más complejo.

Gerardo Remolina: Yo sí creo que son compatibles porque la ciencia es la que nos da el fundamento para juzgar acerca de la realidad de las cosas y junto a la religión nos permite comprender y encontrar el sentido de la vida humana.

Richard Dawkins: Ya que acepta la teoría del evolucionismo, dígame, ¿en qué punto de la evolución ingresó el espíritu, fue en el australopithecus, o en el homo habilis, o en el homo erectus, o fue alguna criatura de la época en la que vivieron los dinosaurios?

4: Gerardo Remolina: Eso es algo que ni la religión ni la ciencia pueden decir. La religión intenta encontrarle sentido al comportamiento del ser humano. La evolución dice que todo surgió desde una célula simple, pero hay que preguntarse de dónde surgió esa célula.

Richard Dawkins: Respóndame ahora esto. Las civilizaciones antiguas respondieron a la pregunta de por qué estamos aquí con argumentos inventados que salieron sin investigar: ¿Cree que Dios intervino en esas respuestas como se dice en la Torá, la Biblia y el Corán?

Gerardo Remolina: No hay que buscar ciencia en la Biblia. Ahí tenemos muchos mitos como en todos los pueblos y culturas. Un mito es una historia, no una explicación científica y como había preguntas que la razón no podía explicar, se crearon historias para orientar y darle sentido a la vida.

5: Richard Dawkins: Diferentes pueblos han tenido mitos que incluyen a seres supernaturales como a un Dios. ¿Por qué tomarse en serio el mito de los judíos? ¿Por qué ese y no el de las demás culturas?

Gerardo Remolina: La iglesia católica no se ha quedado en el mito, ha estudiado de la forma más científica posible lo que es el contenido de la Biblia. Hay que ver cómo se llega desde la ciencia a una conclusión y a una certeza espiritual de la existencia de Dios.

6: Richard Dawkins: ¿Pero por qué hacer el análisis científico de los orígenes judíos, o por qué no hacemos eso mismo con los otros mitos? ¿Qué es tan especial sobre los judíos?

Gerardo Remolina: Nosotros somos seres históricos. Por eso intentamos estudiar los orígenes de la relación del ser humano con Dios, aunque también sería bueno estudiar las religiones de otros pueblos.

7: Richard Dawkins: La religión es un fenómeno reciente en un contexto evolutivo que lleva miles de millones de años. ¿No cree que Dios podría ser el resultado de la evolución de nuestros cerebros?

Gerardo Remolina: El cerebro es la central de mando y de control de nuestras actividades biológicas. Pero solo cuando somos autoconscientes entendemos que el mundo tiene a alguien detrás.

8: Gerardo Remolina: Para terminar con el tema del sentido de la vida, hay personas que dicen que está en la poesía, el arte, etc. ¿Usted rechaza la existencia de algo espiritual en el ser humano?

Richard Dawkins: La palabra inspiración es algo que no rechazo, la inspiración de Beethoven es algo real, pero lo que rechazo es que esto tenga que implicar algo sobrenatural, el cerebro solo es sorprendente.

Richard Dawkins: Bueno, padre Remolina, me gustaría continuar con la conversación, pero me espera el vuelo para Londres.