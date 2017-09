Dos vidas unidas por Talitha Qum

1. LA FIESTA

Sopló las velas en un pastel gigante para más de cien personas y su mayor deseo ya se había cumplido. Y no fue por arte de magia. Ahí, en un salón de la parroquia, repleto de globos, posaba ante las cámaras una jovencita del barrio San Francisco, de Cartagena. En sus ‘quince primaveras’, lucía un vestido púrpura y se veía rozagante. Pura felicidad. Miles de motivos para sonreír. Jamás pensó en tener una fiesta de ensueño como esa. Amigos, familia y todos celebraban sus quince años. Realmente, el festejo del cumpleaños era lo de menos. El mayor regalo, ese que siempre soñó y cuya ausencia le valió muchas tristezas, había llegado días antes a sus brazos: su mamá. En este momento, hay que decir que, en ese salón de la parroquia San Francisco de Asís, no solo se celebraba un cumpleaños, también un emotivo reencuentro. Los cuerpos de esa señorita de quince años y de su madre que, por cosas de la vida la abandonó cuando apenas era una bebé, se volvieron fundir en un caluroso abrazo. ¿Cómo llegó esta joven a encontrar a su madre? ¿Por qué la abandonaron? ¿Cómo cambiaría su vida de ahora en adelante?

2. AFRIQUITA

A orillas del Caño Juan Angola, en pleno San Francisco, está el sector Afriquita. Desde ahí pueden verse muy de cerca a los aviones despegar del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez. Es una de esas tantas zonas de la Heroica Cartagena donde la pobreza es evidente. Hace cuatro años, cuando la religiosa Blanca Nubia López, nacida en tierras antioqueñas, arribó al sector como parte de su misión de obediencia de la congregación del Buen Pastor, le advirtieron que tuviera mucho cuidado. Podrían atracarla y hacerle daño en esa zona. Ella no se dejó intimidar. Y, en esa pobreza, descubrió que urgía proteger de cualquier peligro a las niñas y a las adolescentes vulnerables, y protegerlas de “no dejarse absorber” por aquel ambiente hostil. Entonces, en San Francisco nació Talitha Qum, una obra social para salvaguardar a esas menores de edad de ser víctimas de “abusos sexuales, de tráfico de personas, violencia intrafamiliar y barrial, de consumo de drogas y para prevenir embarazos a temprana edad”, asegura Blanca Nubia. Comenzaron con un grupo de 20 niñas y hoy acogen a más de 35. Ellas ven en Talitha Qum, en la parroquia de San Francisco, otro hogar donde pueden ser felices y sentirse libres todas las tardes, de lunes a viernes. Pueden jugar, aprenden a leer, escribir, y, en cierta forma, pueden darle un rumbo distinto a sus vidas.

3. SONRISA TRISTE

¿Qué sería de esa quinceañera si no hubiera llegado a las puertas de Talitha Qum? ¿Habría logrado a reencontrase con su madre? “Esa niña conoció a su mamá a los quince años, porque la dejó a los dos años al cuidado de una tía, por circunstancias ajenas a su voluntad. Llegó al programa desescolarizada. Entonces tenía doce años y no iba al colegio. Acá logramos vincularla a una escuela”, cuenta la hermana Blanca. “Raras las veces que la veíamos sonreír y, cuando por fin sonreía, la tristeza se dibujaba en sus ojos. Era más bien aislada, callada”, explica la religiosa. Por eso, cuando se acercaba su cumpleaños número quince, en agosto, vino también aquella magnífica sorpresa. La mujer a la que solo conocía por fotos estaría frente a sus ojos. La abrazaría y besaría como siempre lo soñó. “Logramos acercarlas. La niña sabía que su mamá venía por ocho días para celebrar su cumpleaños. Fue muy bello ese reencuentro. La señora se la quería llevar a la ciudad donde vive, pero no se lo permitimos, hasta que por lo menos termine el grado sexto, entonces miraremos las posibilidades de que siga estudiando donde su mamá. Es sobretodo rescatar la esperanza, son experiencias muy lindas”.

4.“NIÑA, LEVÁNTATE”

“Las historias de nuestras niñas son muy difíciles, en algunos casos”, reconoce la religiosa del Buen Pastor. Y entonces nos habla sobre otra niña de San Francisco, a la que rescataron de quedar en la calle hace tres años. “Llevaba seis meses en el programa y la familia la echó a la calle, porque ya no podía estar en su casa. Llevamos el caso al ICBF, se le dio una madre sustituta y se hizo contacto con la abuela paterna, ella asumió todas las responsabilidades de la niña, de 12 años. Hoy podemos decir que es uno de los mayores logros, si no hubiéramos continuado con el programa estuvieran muchas niñas y adolescentes desprotegidas”, me comenta. En principio, la obra social Talitha Qum casi muere por falta de presupuesto, pero la hermana se puso al frente y, con la ayuda de Arquidiócesis de Cartagena, la revivió. Hace poco lograron que Evelín, otras de las niñas, de 17 años, entrara a estudiar en el Centro Colombo Americano, después de graduarse de bachillerato. “Cuando la obra es de Dios, no tenemos que preocuparnos por nada”, anota la servidora del Buen Pastor y explica que Talitha Qum es una expresión de origen bíblico que significa “A tí te lo digo niña, levántate”, dicha por Jesucristo a una niña moribunda.

5. LA BENDICIÓN

Talitha Qum será replicado en Cartagena para llegar a otras niñas que lo necesiten. Ya se trabaja en un segundo núcleo de intervención en la parroquia Santa María de los Ángeles, en el barrio La María, y la Arquidiócesis quiere hacer lo mismo en todas las comunidades alrededor de la ciénaga de la Virgen. Cuando el Sumo Pontífice de la Iglesia católica pise hoy las calles del barrio San Francisco, conocerá de muy de cerca esta obra social, a la cual bendecirá en nombre de Dios. Ojalá sirva esto para que muchas otras niñas en situación vulnerable reciban la protección que hoy tienen quienes hacen parte de Talitha Qum. Amén.

RECIBEN APOYO

El programa es apoyado por voluntarios, por la arquidiócesis y por benefactores de empresas privadas como KMA Construcciones y la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos. Sin embargo, ante tanta problemática social que intervienen, los recursos son limitados.

HUÉRFANOS DE PADRES VIVOS

“Nuestras niñas y adolescentes se darán cuenta de que son templo del Espíritu Santo y de que pueden apostarle a un proyecto de vida, sobre todo cuando hay ausencia de padres en los hogares. Porque tenemos a niñas huérfanas de papás y mamás vivos. Es decir, hace falta que los padres de familia asuman su maternidad y paternidad con responsabilidad. Hace falta un mayor compromiso especialmente de los papás y de algunas mamás”, asegura la hermana Blanca.