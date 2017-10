El aborto, una difícil decisión

Estás en tu casa y de pronto ves a un hombre armado entrar. Viste de camuflado y tiene un fusil sobre su pecho y un cuchillo en el cinto, te hala del brazo y te lleva a la fuerza al patio. Como vives en un pueblo, el patio es grande y una cerca endeble lo separa de un monte espeso. Son las nueve de la mañana y el tipo te tira en el suelo. Te rasga la ropa. Te acaricia. Te penetra. Como tú no querías acostarte con él, e intentaste evitarlo, el miserable te golpeó tanto que ahora tienes moretones y cortadas por doquier. Te duelen hasta las pestañas y no podrás ni caminar bien, pero está peor el alma. Sietes una mezcla de asco, rabia y tristeza, muchísima tristeza.

Él ha quedado satisfecho, se reacomoda los pantalones, te mira y se da cuenta de que te dejó medio moribunda, pero no le importa. Qué le va a importar, si lo hizo -piensas- y él se va.

Ni siquiera sabes cuánto tiempo ha pasado, pero sigues ahí, tirada, esperando que alguien te salve. Parece que nadie te ha escuchado, pierdes la conciencia y lo siguiente que ves es el rostro de un campesino que te carga y lleva hasta la casa. No has vuelto a mencionar palabra desde entonces, sigues con el alma adolorida, pero el cuerpo está mejor y decides levantarte y continuar con la vida, es que si te quedas encerrada te van a preguntar por qué y lo último que quieres es hablar de lo que pasó.

Has salido a la calle para hacer un mandado y lo has vuelto a ver. Tienes miedo, y él lo sabe perfectamente, pero intentas disimular. “Tenemos que hacerlo otra vez”, te dice, dizque porque ya casi son las fiestas del pueblo. Tú le dices que sí, para que no te vaya a matar ahí mismo, pero mentira.

No estás dispuesta a volver al infierno, así que abandonas tu cultivo de maíz y al día siguiente agarras tus maletas y te embarcas en un camión en el que transportan camarones. Ahí vas, escondida hacia una nueva vida, pero en el camino se encuentran con un retén de las Autodefensas Unidas de Colombia o AUC, o paramilitares, el mismo grupo al que pertenece tu violador. Tú te escondes y no levantas la cabeza hasta llegar a Cartagena.

Vives con tus hijos, que habías mandado hace unos años a la ciudad para evitar que los paramilitares los reclutaran. Por eso te quedaste sola en el pueblo y a veces piensas que por eso te violaron, pero no, ellos no tienen la culpa. Han pasado uno días y el periodo no te baja. Tienes náuseas, a veces te duele la cabeza y te mareas. Sí, estás embarazada del miserable aquel que casi te mata.

Y tu marido te dejó, porque estabas rara. Y no sabes cómo, pero la gente del pueblo se enteró de lo que pasó y ahora te echan la culpa.

Ya lo sabes, pero prefieres decirle a todos que las hierbas que te estás tomando son para otros males, y no para interrumpir el embarazo. La criatura que crece dentro de ti no tiene la culpa de lo que te hicieron, pero tú tampoco, así que has decidido que no nacerá.

***

Tú lo imaginaste, pero hay una mujer que lo vivió en 2001. Entonces esa mujer hubiera querido actuar en el marco de lo legal y confiesa que a veces le pide perdón a Dios por esa vida que no creció. Llegó a Cartagena para trabajar por otras víctimas y ahora sabe que en 2006 la agresión sexual se convirtió en una de las causales para detener un embarazo y, si su caso ocurriera hoy, lo haría en un lugar seguro.

Aborto, la sola palabra es incómoda y polémica, pero es legal en tres casos, y lo deja claro la Sentencia de la Corte Constitucional Colombiana C-355 de 10 de mayo del 2006:

“No se incurre en delito de aborto, cuando con la voluntad de la mujer, la interrupción del embarazo se produzca en los siguientes casos: (I) Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud física o mental de la mujer, certificada por un médico; (II) Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico; y, (III) Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto”.

Profamilia y otros operadores y prestadores del servicio han practicado 44.000 desde 2006, pero anualmente hay 395.000 abortos ilegales, clandestinos, sobre los que no tenemos ningún detalle.

¿Está bien o está mal abortar? La protagonista de esta página dice que esa respuesta la tiene cada persona, pero que no juzga a quienes lo hayan hecho, y concluye: “La idea no es olvidar, sino sanar. Hay mujeres que no quieren esos hijos y ellas tienen derecho a decidir”.

‘La decisión es tuya’

Profamilia promociona una campaña para reconocer los derechos sexuales y reproductivos, especialmente el derecho a la autonomía reproductiva de la mujer. ‘La decisión es tuya, en lo que sigue te acompañamos’, es el nombre de la campaña que busca informar a los ciudadanos sobre los tres casos en los que se puede interrumpir un embarazo de manera legal en Colombia, teniendo en cuenta la Sentencia C-355 de 2006. “La decisión es totalmente de la mujer, es ella quien va hasta el lugar y se le acompaña durante el procedimiento”, aseguró Jonathan Vargas, gerente regional Norte de Profamilia.

DATOS:

4.9% de las mujeres conoce los tres casos en los cuales está despenalizado el aborto en Colombia.

398 mil abortos clandestinos, aproximadamente, se presentan en el país, de acuerdo a una publicación del 2011 del Guttmacher Institute.

357 abortos legales realizó Profamilia entre 2012 y 2016.