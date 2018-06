El blog de una colombiana en Seúl

Aterrizamos en el terminal 2 del Incheon International Airport, considerado por varios años como el mejor aeropuerto del mundo. Su arquitectura es moderna y pese a lo grande que es, adentro se respira tranquilidad. El color blanco, relucientes puertas de vidrio y el plateado del metal que predomina en su diseño, le dan un aire elegante... Impecable.

“Kamsahamnida” (gracias formales) repetimos a los amables trabajadores del aeropuerto, que resuelven nuestras dudas sobre cómo llegar hacia el paradero de buses que del Incheon va hasta Seúl. No se escuchan gritos, la gente no corre porque piensa que perderá su vuelo. Hago ruido con mi maleta de rueditas.

Alquilamos un módem (2 gigas diarios) compramos cada uno una T-Money (para pagar nuestro transporte en adelante) y nos vamos al terminal de buses dentro del aeropuerto.

“Chang Kyung Goong.

Gate: 32

Bus: 6011.

Time: 17:25” , anota el amable chico de la ventanilla. Nos lo escribió luego de decirle que nos dirigíamos a Jongno- gu, Seúl.

A las 17: 22 llega el bus. A las 17: 25 nos vamos.

Poco a poco nos alejamos, y el paisaje se torna encantador. La carretera se abre en ocho carriles y empieza el desfile de autos marca Hyundai, Audi, Porsche, Volkswagen y Mercedes Benz.

(***)

Al llegar a Seúl, de entrada se ven enormes edificios residenciales, de más de 20 pisos, muchos que son iguales incluso en el color. Se quedan atrás.

Vemos calles empinadas, atravesamos uno que otro rápido túnel oscuro y luego empiezan a aparecer los imponentes rascacielos.

Caigo en la cuenta de que estoy a 14.829 kilómetros de Colombia, y si busco un globo terráqueo y apunto a mi país, debo dar media vuelta para llegar a mi posición actual.

Estoy del otro lado del mundo, en un continente completamente diferente. Y allí en Asia, viven cientos de personas colombianas, que al igual que yo, quizá ni en sus más remotos sueños imaginaron llegar hasta Corea del Sur, olvidándose de las 20 horas en un avión.

Andrea Benavides es una de ellas. A sus 30 años ha recorrido muchos países junto a su esposo estadounidense, Brendon. Es la creadora del blog ‘A Colombian Abroad’, y desde hace unos meses hace parte de KoreaNet, una red que busca mostrarle al mundo más sobre la cultura coreana, sobre su gente y sus costumbres. Su labor voluntaria le ha permitido además de hacer colegas en Corea, estar en los juegos de invierno de Pyeongchang 2018. El Universal habló con ella:

¿Cómo llegaste a Corea?

“Mi esposo es norteamericano (de Denver, Colorado). Salimos de Colombia en 2010 y nos casamos en 2012. Antes de vivir acá en Seúl vivimos en Denver. Desde allá, le salió un trabajo en un colegio internacional acá, y lo discutimos. Antes de venir no tenía ni idea de Corea. No sabía la ubicación, solo que estaba en Asia.

Viendo videos, leyendo y después de saber más, decidimos venir. Leí que era muy seguro, y siendo de Colombia y que a ti te digan “puedes salir a la calle con tu celular en la mano”, me llamó mucho la atención. Desde mayo de 2015 estamos acá”.

Dado que la visa que tiene Andrea es de Non working spouse, decidió explotar desde casa su amor por la escritura a través de sus experiencias fuera de Colombia. Muchos de sus artículos muestran cómo se vive en Corea siendo colombiano, el choque cultural y la vida de estudiante.

El blog “A Colombian Abroad”

“La idea es mostrar cómo se vive acá. En mis últimas entradas del blog está una entrevista a una chica becada en Corea, pues me llegan muchas preguntas acerca de cómo venir a estudiar acá.

Como me habían hecho tantas preguntas fui a la embajada de Colombia y también entrevisté a quien se encarga de educación. El trabajo de él es ir a las universidades a conseguir becas para los colombianos”.

Su trabajo voluntario en Corea

“Ahora estoy de voluntaria de KoreaNet, una organización que se encarga de promover Corea en el exterior. Ellos una vez al año escogen a un colombiano que esté en Corea o en el exterior pero que esté interesado en Corea o tenga conexión. Antes de este año solo tenían voluntarios en inglés. Ahora, en total son nueve idiomas nuevos y uno de esos es el español. Hay 28 personas en total que hablan español. Cinco viven en Corea”, explica.

Estamos en un café coreano. No exagero si digo que en Seúl hay uno cada 50 metros ¡y los hay temáticos! En el que estamos tiene ambiente parisino. En algunos puedes tomar café mientras acaricias perritos…

¿Qué países has recorrido?

“Fuimos al sureste asiático. Estuvimos en India (bastante duro el choque cultural), Malasia, Indonesia, Singapur, y Tailandia por 2 meses. En Tailandia tomé clases de masaje tailandés”, ríe. También aprendió yoga y taichí. Seis meses en cinco países.

“En Corea del Sur he estado en Seúl, Busán y Jeju. Quiero ir a Gyeongju, donde se visten con los tradicionales hanboks. De allá es el bibimbap (plato típico coreano)”, anota.

¿Qué es lo más duro de vivir en Seúl?

“Al principio me dio duro la comida picante. Ya me he acostumbrado. Me dio duro que no hubiera tanta comida colombiana, ahorita ya por lo menos se encuentra la harina PAN. Y yo como que ya puedo hacer arepitas. Y hace poco trajeron plátanos”.

¿Qué es lo que más te ha sorprendido?

“ Tú estás en un café y la gente se sienta y deja las maletas regadas y se va ¡Nadie se lleva las cosas! Antes vigilaba, luego me fui acostumbrando a que la gente hace eso, y no está pendiente como en Colombia, de cuidar su celular y sus maletas”, finaliza.

***

Andrea quiere que su blog ‘A Colombian Abroad’, perdure así como su página de Instagram y Facebook. Sus redes, en conjunto, son una ventana a la aún desconocida e imponente Corea del Sur.