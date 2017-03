El embrujo de Aida y el canto de la niña Emilia

¡Adiós niña Emilia!, le gritaban en las calles de Mahates a Aida durante las grabaciones.

A mucho honor, la actriz cartagenera asumió su papel con y sin cámaras, con y sin guiones.

Además de personificar a la artista de bullerengue, Juana Emilia Herrera, Aida Bossa Bustamante interpreta sus temas, haciendo con su voz en el ‘Coroncoro’, ‘Cundé cundé’ y el ‘Pájaro picón’, un tributo más.

“Es una tristeza”, dice, “ver en estos pueblos el abandono del Estado, ver tanto talento, tantas cosas. No tienen siquiera un parque, ni un centro cultural, y tienen mucho talento. Yo creo que se lo merecen además”.

Con la voz entrecortada por la gripa, previas nebulizaciones, la actriz le concedió una entrevista a El Universal.

¿Cómo llega el papel?

- Estoy en el proyecto, porque Andrés Salgado, el escritor, me cuenta que va a escribir la historia de la niña Emilia con Telecaribe y me pongo feliz. De entrada me pareció fantástico que se pudiera contar esa historia.

Ya después más adelante él me dice, ‘mándame un casting, grábalo tú misma, y mándalo’ porque ellos tenían ahí como alguna diferencia con el tema de que querían que fuera más morena la actriz. Yo empecé como a buscar referentes y ellos quedan encantados. Así fue como apareció todo esto.

¿Qué significa el protagónico de una serie que devuelve a la Costa a sus raíces?

- Eso no tiene precio, es maravilloso. Hacer mi primer protagónico en una serie, contando un personaje además de mi región, contando una historia, que reivindica además cómo somos nosotros, cómo hablamos, cómo nos escuchamos, pues ha sido para mí demasiado gratificante.

Estoy muy agradecida con Dios, con la vida. Además siento que nos merecíamos, digamos que durante mucho tiempo en muchas producciones que se han hecho, al costeño siempre nos han pintado y maquillado de una forma, bastante ‘clichesuda’ y esta historia permitió mostrar a nivel nacional no solamente al costeño, ‘miren estos somos nosotros’.

¿Cómo has sentido a la gente en cuanto a tu papel?

- Digamos que cada personaje viene con una historia, con un viaje y con cosas por contar. Pero en especial este, ha sido doblemente gratificante porque estamos hablando de un personaje de Región y hecho por costeños, 97% hecho por gente Caribe.

Fue algo que cuidamos, protegimos mucho, con mucho amor, se le metió el alma pues por ser un proyecto de bajo presupuesto y encanta.

La transformación de la Niña Emilia

- Hay trabajo mío físico, porque yo hago el papel desde pelaíta hasta adulta casi. Y hay transformación física. Hay una época en la que le da parálisis facial, y en la voz, que fue una de las cosas a las que más le trabajé. También hay un ingrediente y es que el maquillador mío, que yo tenía allá, el diseñador de maquillaje, Anderson, él es bogotano.

Era de las pocas personas que había del interior, que además terminó cantando las canciones de la Niña Emilia, se montaba en el camión y las cantaba, sudao el pobre, pero bueno. Él es un maquillador especializado en efectos especiales, además hace mucho cine.

Él me ayudaba con las arrugas. Emilia era de piel caída, entonces era de cómo hacer esas arrugas sobre todo alrededor de los ojos. Y pues él me maquillaba con aerógrafo, se llevó todo lo mejor de su maquillaje y ahí se ve.

La historia de la peluca

- La peluca fue la misma que usé para el casting ¡mira eso! Esa peluca me la consigo yo con un maquillador que es un gran amigo, costeño también de Santa Marta, me dice: ‘yo tengo esa peluca’ y me lo dijo con tanta seguridad que esa fue, de pelo natural.

Los nuevos proyectos de la actriz

- El único proyecto que tengo real es que le estoy trabajando a un disco junto con el productor musical. Hicimos unas composiciones, unas canciones que son las que se escuchan en la serie, que musicalizan a Emilia, todas esas canciones fueron cantadas por mí, algunas yo ayudé también a componerlas. Por otro lado, lo que se escucha, ‘Cundé cundé’, o ‘Coroncoro’, eso lo canto, no doblo.

Antes de empezar a rodar en Cartagena y Mahates, las canciones ya las había grabado acá en Bogotá, no es el caso de la canción que hago con Alfredo Gutiérrez, eso es sonido en vivo.

¿Cómo fue grabar en Mahates, y volver a Cartagena?

- Siempre tuvo un toque de magia, las primeras locaciones cuando llegamos a Cartagena fueron todas en el colegio donde yo terminé en Cartagena, en La Esperanza, mira esa locura. El colegio donde yo había decidido ser actriz. (Dejó el colegio donde había estudiado desde primaria, cuando cursaba octavo grado).

Eso fue maravilloso, fueron los mejores años de mi vida. Cuando llego allá, recorro mi salón, el patio del colegio era donde me presentaba a tocar gaita, que era donde sacaba mi tambora. Fue muy bello.

Ya en Mahates, la gente nos recibió con un amor extraordinario. Todos entramos a convivir con el pueblo.

Al empezar a ver toda la cantidad de talento que tienen estos pueblos, me dio mucho dolor. No tienen siquiera un parque, ni un centro cultural y tienen mucho talento. Yo creo que se lo merecen, además. Los pueblos de Bolívar necesitan eso.