El guardián de eternidades: ¿por qué los perros aman tanto?

Si ‘Héroe’ pudiera hablar, diría que extraña a Manuel.

Si pudiera, diría que necesita que resucite. Pediría que regrese para que lo cuide, alimentarlo y darle agua... para amarlo como lo hacía antes de que el mundo, con todo y cielo, se le derrumbara encima. Para trabajar, porque ambos cuidaban el Edificio Portales de Blas de Lezo II antes de que se viniera abajo, como si en vez de cemento sus columnas hubiesen sido de galletas.

Después del siniestro y de sus 21 muertos, los socorristas sacaron a ‘Héroe’ vivo de entre las ruinas. Y el cadáver de Manuel fue el último que encontraron. Pero ‘Héroe’ parece no saberlo. O quizá lo sabe, pero no lo entiende. O no lo asimila, porque después de todo el dolor, él se quedó en el peladero mirando el sitio donde solía estar Manuel. Donde los dos estaban juntos antes del desastre.

Pero ‘Héroe’ solo sabe ladrar.

Si pudiera hablar y entendiera de ciencia, ‘Héroe’ diría que tanta fidelidad tiene una razón hormonal de ser. Y es simple: es amor. Podría contarnos que, como lo descubrieron los japoneses del departamento de Ciencia Animal y Biotecnología de la Universidad de Azabu, no es mero romanticismo: es oxitocina. Sí señor: los científicos encontraron que cuando se miran a los ojos, lo que liberan los cerebros de los perros y sus amos es oxitocina… una sustancia química que actúa como neurotransmisor. La hormona del amor (dicen los estudiosos) o el amor de verdad (digo yo).

Supongo (porque no le puedo preguntar) que ‘Héroe’ no lo sabe, pero esos japoneses tomaron a 30 perros y a sus amos, los encerraron en un cuarto, los pusieron a jugar y luego de media hora de juegos y unos cuantos exámenes de orina, comprobaron que todos los animales -incluidos los dueños- derrochaban oxitocina, tanta, que es suficiente para crear un vínculo biológico tan fuerte como el que existe entre padres e hijos.

Seguro ‘Héroe’ no tiene Facebook, ni Twitter o Instagram, pero si accediera a internet, vería que hay miles de historias como la suya, de amistades que quisieran trascender la muerte. Los perros que se quedan en la tumba de sus amos… quizá, si hubiera visto los noticieros, se hubiera enterado de que en Mocoa, después de la avalancha, un cachorro se quedó sobre las ruinas de su casa, esperando que su familia humana apareciera. O, si viera cine, habría llorado contemplando la historia de Hachiko, el perro japonés que esperó en una estación de tren la llegada de su amo, el profesor Eisaburō Ueno, incluso nueve años después de su muerte.

“No me extraña para nada, los perros son seres absolutamente fieles, se preocupan por nosotros y siempre buscan permanecer cerca, somos su familia, sus alfa, nos quieren y nos admiran. Eso me hace recordar una frase que ronda por las redes sociales: ‘Quisiera ser tan buena persona como mi perro cree que soy’. El comportamiento canino tiene una explicación: los perros vienen de los lobos, de quienes heredaron la estructura jerárquica: siempre hay un líder o alfa que guía la manada, es respetado y obedecido por el resto de grupo. Eso somos nosotros para ellos... si lo hacemos bien”, habla Carolina Alaguna, veterinaria etóloga.

‘Héroe’ no lo puede decir, pero quizá su corazón sí entiende que esa amistad interespecie se ha fortalecido tanto gracias a la domesticación. Y a que los humanos, seres tan imperfectos, valoramos cualidades tan básicas como “no juzgarnos, ser leales, fieles… excelentes compañeros” -cuenta la veterinaria-.

“Hay teorías que indican que los perros están a nuestro lado hace miles de años. Empezaron siendo compañeros de trabajo, luego se convirtieron en terapeutas para personas con enfermedades o en condición de discapacidad, perros de asistencia y, en los últimos tiempos, su mayor cualidad: perros de compañía, parte de nuestra familia y casi nuestros hijos”, habla ahora Carolina Alaguna, veterinaria etóloga.

No creo que ‘Héroe’ haya escuchado sobre Australia, ni sobre la Universidad de Monash, pero allá estudiaron la relación entre tres perros y sus amos… los humanos pasaban por situaciones difíciles y enfermedades. Monitorearon sus corazones y encontraron que se sincronizaban. Al principio, los dueños se ponían ansiosos por las cámaras y micrófonos, y llegaban las taquicardias… Cuando aparecían las mascotas, la cosa se iba calmando hasta que todos los corazones latían a ritmo similar. ¡Increíble!

‘Héroe’ no conoce a Julie, mi compañera, pero ella me dijo que amó a su ‘Samantha’ como a una amiga entrañable… dice ella que si los perros hablaran, en vez de ladrarle a esa vecina indiscreta dirían: “abre el ojo con esa señora, es bien chismosa”, “vámonos de aquí, va a pasar algo malo” o “ve al médico, estás enfermo”… porque en la Universidad de Pensilvania creen que los amigos de cuatro patas podrían descubrir cáncer de ovario gracias a la extraordinaria sensibilidad que parecen tener para oler cambios hormonales en nuestros órganos. Falta comprobarlo.

‘Héroe’ está en una guardería de perros. Me dice la mujer que lo rescató de Blas de Lezo, que está bien y que nadie… ni los amigos ni los familiares de Manuel… supieron decirle cómo se llama el perro criollo… ¿Y entonces por qué se llama ‘Héroe’? Fue el primer rescatado vivo de los escombros.