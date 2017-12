El Hamakasutra, mejor en hamaca

Fredy Chamorro ha escrito tres libros. El primero lo escribió en 1984 a la edad de treinta años. Este libro permaneció guardado y casi olvidado durante 27 años, pero en el año 2011 aparece con el título: El Hamakasutra, “Manual ilustrado de técnicas para hacer el amor en una hamaca”.

Este título obliga al lector a pensar (por asociación) en el famoso Kamasutra. Y sí, el Hamakasutra es un libro con altas dosis de humor, picardía y erotismo, recomendado “para leerse acostado en una hamaca sanjacintera colgada dentro de un quiosco de madera con techo de palma”.

Pero la historia del Hamakasutra nace en realidad porque su autor, luego de dos años de matrimonio no tenía para comprar una cama, así que todas las peripecias en la hamaca, fueron descritas así, tal como las vivió. “Al principio, no lo publiqué porque me pareció que no era interesante”, revela. Pero cuando se casó nuevamente, su esposa Cecilia León Ortiz, lo animó a que lo sacara de las sombras.

“Gracias al Hamakasutra la gente comenzó a reconocerme y aunque algunas personas dijeron que el libro no tenía riqueza narrativa, muchos me llamaban para felicitarme, pedirme consejo o instrucciones; para contarme sus intimidades en una hamaca o para solicitarme otro texto”.

Es el caso de una pareja de esposos de Neiva, Huila a quien después del libro, se les arreglaron sus problemas sexuales. “‘Mire’”, le contó el amigo, “‘A mí me da pena decirle esto pero resulta que yo estaba sufriendo de impotencia y empecé con esto del libro y la hamaca, y he superado este problema’”. Fredy recuerda que ese señor fue uno de los tantos lectores que en la época de furor de la publicación, lo llamó a pedirle una explicación más profunda sobre las 14 posiciones que acomodó en las páginas..

Libros con

alma sanjacintera

Hace algunos meses Fredy Chamorro Tovar, tomó una decisión radical para encauzar su vida, y su destino: volver a San Jacinto, Bolívar, donde nació y se dedica de lleno a la cultura.

El segundo libro de Fredy Chamorro siguiendo la misma línea temática, “Secretos eróticos del Hamakasutra”, fue publicado en el año 2014 y tuvo la misma aceptación por parte del público. Este, sin embargo recogía las anécdotas que surgieron a partir de la publicación del primer libro.

Su tercer libro, basado en hechos reales narra la persecución política y la matanza de que fue objeto la familia Quiroz Tietjen en San Jacinto.

El conflicto armado que se vivió en esta zona, cuyos actores fueron guerrilla, paramilitares y algunos agentes del Estado, es narrado con espíritu crítico. “Desafiando el canto del pájaro de la muerte”, es el título.

El personaje principal de esta novela es el gestor cultural que logró hacer realidad el sueño del Museo Etno- Arqueológico de los Montes de María, Jorge Quiroz. Una frase que resume el tema del libro es, “la mejor manera de enfrentar las balas es con cultura”.

Este Administrador de Empresas trabajó gran parte de su vida en el sector hotelero y turístico. El empleo le sirvió para conocer casi todo el territorio nacional y para entrar en contacto con personas de todas las clases y condiciones sociales, descubriendo así las cosas que nos unen como colombianos y las que nos hacen parecer diferentes.

Chamorro es una de esas personas con las cuales podrías charlar incesantemente durante horas sin llegar a aburrirte.

“Decidí volver a san Jacinto para establecerme aquí y dedicarme con más pasión al oficio de escribir. El pueblo y su gente han ejercido mucha influencia en lo que he escrito hasta el día de hoy, el ambiente de paz y tranquilidad que se siente ahora es propicio para alcanzar los objetivos que me he trazado. En la ciudad hasta el aire contaminado que respiraba incidía negativamente en mis ganas de escribir. Estar aquí en un ambiente rural, respirando un aire de mejor calidad y rodeado de más naturaleza me anima y me impulsa en mi decisión. Estoy interesado, y mucho, en crear un centro Literario para que todo los escritores locales y a futuro los de los Montes de María puedan conocerse, compartir experiencias, realizar tertulias y dar a conocer sus escritos. La idea es que con el tiempo podamos publicarles sus cuentos, poesías o novelas”, cuenta con entusiasmo.

“El centro literario comenzó a funcionar hace un mes, la sede es el museo y las reuniones son los sábados a las tres de la tarde. “Invito a todos los que sienten inclinación por las letras a que nos acompañen”, finaliza.

*Texto: Hernán Pimienta Vásquez, Ivis Martínez