El maravilloso mundo de las ideas

Menuda y visionaria, Cristina Fuentes Laroche es la mujer que lleva las riendas de Hay Festival Cartagena y cinco festivales más en el mundo. Desde Londres delinea el camino de lo que serán los cuatro días más intensos de las letras y las ideas en Colombia, en donde confluyen más de cien invitados en más de cien conversatorios y actos simultáneos. Conversamos con ella:

¿Cuál fue la idea que generó Hay Festival en Cartagena?

-El Hay Festival cumple este año treinta años y desde los primeros años, se convirtió en un festival de referencia. Peter Florence ayudó y apoyó a muchos nuevos proyectos internacionales y llegó un momento que se nos ocurrió que había mucho que podíamos hacer nosotros, por supuesto contando con un buen equipo local. Así que decidimos explorar. Nos interesaba mucho el mundo hispano por su gran riqueza cultural y la necesidad de crear puentes. El escritor mexicano Carlos Fuentes, gran amigo del festival, sugirió Cartagena de Indias, dijo que era la ciudad mas bonita del Caribe y Colombia un país, que en esos momentos, estamos hablando del 2004, necesitaba esta clase de festivales y espacios de conversaciones y celebración de la cultura… y aquÍ vinimos.



¿Qué se mantiene estable y mutable en 11 años de Hay Festival Cartagena?

-El festival mantiene este espíritu de celebración de la buena conversación, un espíritu inclusivo, creamos eventos para públicos amplios en formatos sencillos, conversaciones, charlas, debates con grandes personalidades. Hemos ido ampliando temáticas, empezamos muy literarios y lo seguimos siendo pero también tocamos temas geopolíticos, de ciencia, de ensayo y pensamiento ampliando asÍ la oferta a una pluralidad de voces y de temáticas. Hemos también ampliado mucho la oferta estudiantil además de tener el 20% de cada foro reservado gratuito para estudiantes trabajamos con todas las universidades y ofrecemos eventos solo para estudiantes a través del Hay Joven y cada vez ampliamos mas el Hay Festival Comunitario para todos los públicos en diversas localidades de Cartagena y de Bolívar.

Pero todo esto con el mismo espíritu de querer crear espacios participativos para fomentar el pensamiento plural y pensamiento crítico y al mismo tiempo celebrar el maravilloso mundo de las ideas. Tenemos ahora mas de 100 actividades y llegamos a una audiencia total de 50.000 personas. Yo creo que sigue teniendo esta frescura que tuvo la primera versión, que fue un proyecto quijotesco que salió muy muy bien - esa cercanía de los autores con sus lectores en un contexto humano, arquitectónico y cultural como es Cartagena.



Volviendo a su vida personal, cómo se inició su vocación por la literatura y la gestión cultural?

-Mi vocación de lectora se inició de niña - yo era una de esas niñas que no paraba de leer, fui muy afortunada en ese sentido. El interés cultural lo tuve siempre y después de formarme en gestión empresarial y trabajar en el sector privado decidí hacer un master en gestión cultural, en Londres, donde vivo y cambié de sector. Es un verdadero privilegio trabajar para la cultura. Trabaje varios años en Canning House, la casa de América Latina en Londres promoviendo entendimiento cultural entre el Reino Unido y America Latina, trabajé después muchos años en Arts and Business promoviendo que el sector privado apoyase la cultura, trabajé también como sub-agente literaria y desde el 2004 trabajo para el Hay Festival y he creado y dirigido los festivales en Colombia, España, Líbano, México y Perú y muchos proyectos relacionados con la promoción del libro como Bogota39, Africa39, Beirut39 etc



¿Cuáles han sido los 7 autores que siguen deslumbrándola desde que los leyó por primera vez?

-Muchos! y sigo descubriendo y deslumbrándome…. de America Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Clarice Lispector, Margaret Atwood, de Europa Steven Zweig, Tolstoy, Ian McEwan, Javier Marias , Zadie Smith, de África: Chimamanda Adiche….. solo me pedías siete?



¿Cuál es el pensador o el artista excepcional que la ha impactado en todos estos festivales?

-No podría decir uno…. hay grandes pensadores y también hay grandes pensadores que además son muy buenos comunicadores - en este terreno recuerdo conversaciones mágicas de Yuval Noah Harari el antropólogo israelí, David Grossman (también de Israel), el historiador Simon Schama, el siempre lucidísimo Fernando Savater, el economista Tomas Piketty….. también escritores que su conversación es deliciosa como Juan Villoro, Margo Glanz, Laura Restrepo, Javier Cercas, Nélida Piñon, Ben Okri…. y esto solo son algunos ejemplos!



¿Cómo es un día en la vida de Cristina Fuentes antes de Hay Festival?

-Las semanas antes del Hay Festival tenemos muchas reuniones de equipo virtuales ya que el equipo esta repartido entre Cartagena, Bogota, Mexico y Europa! pero llevamos años trabajado y nos conocemos muy bien. Lo importante en esta fase es que fluya la comunicación entre las diferentes areas. Me toca tomar decisiones rápidamente si hay un cambio de agenda de un autor, hacer llamadas claves, ver presupuestos para tener cuidado en no tener perdida… todo esto mezclado con un gran sentimiento de anticipo del Festival, deseando que empiecen a llegar los autores y la mezcla de público de diferentes lugares de Colombia y del mundo que se une al gran publico cartagenero para celebrar, intercambiar y conversar. La ciudad empieza a mostrar signos de transformación unos días antes, se cuelgan los pendones y se empieza a respirar Hay.



¿Hubo alguna posibilidad de que Vargas Llosa y García Márquez se reconciliaran en Hay Festival en Cartagena?

-Coincidieron en un Hay Festival en Cartagena hace varios años…. pero ya Gabo mostraba secuelas de su enfermedad y su mente no estaba del todo con nosotros...



¿Qué novedades y propuestas trae esta versión de 2017?

-Reuniremos en Cartagena a una gran diversidad de personajes y hemos ampliado el festival a diferentes lugares de Cartagena fuera de las murallas. Reuniremos a mas de 100 personajes en más de 100 conversatorios para todos los públicos y temáticas literarias, cientificas, periodistas, musicales,de cine etc.

De la parte mas literaria yo creo que son imperdibles: el gran autor argentino Cesar Aira, el escritor Libio- británico Hisham Matar sobre su libro El retorno que cuenta su retorno a Libia buscando el destino de su padre secustrado pro Gadafi, Fernando Aramburu con su gran libro Patria sobre las victimas de ETA y el perdón, El cubano Leonardo Padura, Premio Princesa de Asturias, la escritora francesa Maylis de Kerengal con su libro Lampedusa, al autor suizo gran éxito de ventas Joel Dicker …… y muchisimos otros. Otras temáticas y eventos imperdibles - compartir una hora con la valiente periodista mexicana Carmen Aristegui, escuchar a la historiadora Andrea Wulf hablando de la biografía de Humboldt - La invención de la naturaleza, las temáticas de Neurociencia con el español Ignacio Morgado, la britanica Suzanne Osullivam y Henry Mash con su gran libro Sobre todo no Hagas Daño. El celebrado historiador británico Simon Sebag Montefiore hablando de los Romanovs en el 100 aniversario de la revolución Rusa, el Stand up ilustrado con los grandes dibujantes el argentino Liniers y el chileno Alberto Montt, el concierto de Piano de James Rhodes y su charla sobre su libro Instrumental donde cuenta como la música le salvo la vida… y escuchar a tres ex-presidentes latinoamericanos hablar sobre la figura de Chavez con Moises Naim. Me intriga mucho el evento de las Nuevas Reformas, 2017 es el 500 aniversario de las 95 Tesis que Lutero colgó en la puerta de All Saints’ Church, Wittenberg para reformar la autoridad de la Iglesia Católica. Para celebrar este espíritu de reforma, varios de nuestros invitados van a proponer una nueva reforma a cualquier Autoridad que elijan, para re-imaginar el mundo en que vivimos.

Hay que bailar al son de Yuri Buenaventura!

Como novedad vamos a hacer una gran covertura por escrito de las charlas, con resúmenes, que actualizaremos de inmediato - asi que seguidnos en la pagina web del festival hayfestival.org/cartagena

¿Qué tiene Cartagena como realidad singular con respecto a los otros festivales que se hacen en el mundo?

Cartagena es una ciudad muy diversa y con grandes diferencias sociales - y este tema es algo que siempre desde el principio, intentamos tomar en cuenta, primero a través del Hay Festival Comunitario que hacemos junto con La Fundación Plan todo el año para motivar a los más jóvenes a leer por placer… Hacemos eventos para adultos fuera de la zona amurallada en localidades de cartagena y de todo Bolivar para llevar algo del Hay a zonas vulnerables de la ciudad. Este año vamos a ofrecer conversatorios gratuitos con el apoyo de la Alcaldia de Cartagena ampliando localidades del festival como por ejemplo na charla sobre futbol con Hernan Peláez en el Colegio

Olga González Arraut ,un encuentro con Ana Maria Machado en Tierra Bomba, un estupendo stand up ilustrado con Liniers y Montt en el CASD y un concieto maravilloso de Bambuco en la plaza de Getsemani. Con el apoyo de la Gobernación de Bolivar vamos a llevar a autores e invitados como Laura Restrepo y Gustavo Tatis a Arjona, Leonor Espinosa al Parque del Manglar a Juan Sebastián Aragón a Carmen de Bolívar a William Ospina a Magangué y Mompox y a Enrique Rojo a Santa Rosa del Sur. Estos son proyectos fabulosos e importantes.