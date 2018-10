El paraíso de la Isla de Providencia en una película

El día de la Cabra’ se ha presentado en más de 50 festivales del mundo. Fue parte de la selección especial del Mumbai Film Festival, además ganó el Premio Archie, a la mejor Ópera Prima en el Festival de Cine Philadelphia Film Society y ganó en la categoría de ficción, en el The Colombian Internacional Film Festival New York. // // Foto: Cortesía.

Cuando le preguntaron si quería actuar, Hon Lenny Huffintong respondió un tajante y sincero: ‘No’. Se opuso tanto que su mamá intervino para que aceptara.

Era un día cotidiano en la exótica isla de Providencia. “Yo jugaba dominó con los pelaos, cuando llegaron y me hablaron sobre un casting para una película, dije que no. Más que todo porque, en ese momento, no veía la importancia de lo que estaban haciendo (...) Al final hice el casting, como para salir del paso”, es lo que recuerda.

Tenía solo 13 años, era adolescente y la prueba actoral consistió en una presentación sin libreto. Hasta ese momento, el mundo artístico no era ni siquiera una idea en su mente. “Como a los dos días me dijeron que quedé seleccionado para el papel protagónico. Yo dije que no, pensaba que la gente se iba a reír de mí, entonces los productores fueron a hablar con mi mamá para que me convenciera y ella me obligó”, comenta y ríe.

“Lo obligué diciéndole que le iba a quitar ciertas cosas que le gustaban, porque yo sí vi la importancia de eso. Él decía que quería ser ingeniero, abogado, y yo quería que viviera otras experiencias. Decidimos que sí, pero con la condición de que yo tenía que hacerle las tareas mientras él actuaba y así fue”, comenta su madre, Gozel Robinson.

Ahora, Hon Lenny le agradece inmensamente, en especial al verse en la pantalla grande y cuando llueven los aplausos del público, incitados por una increíble historia.

La protagonista

Algo similar sucedió con Kiara Howard, otra joven de la isla. No estaba muy interesada en hacer cine, no porque no le gustara. En Facebook compartía videos para mostrar el encanto caribeño de Providencia, y eso sirvió para que los productores vieran su potencial y la llamaran a hacer una prueba.

“No quería porque no sabía nada de esas cosas, mi mamá también me obligó a ir al casting, fui casi la última en pasar, había mucha gente. Después de eso, nos llamaron y me dijeron que había quedado”. Ella es la otra protagonista de este cuento, donde el Caribe colombiano reluce impecable en el cine, con paisajes y gente fantástica.

“Antes del primer día de grabación, debajo del plato del desayuno, mi mamá me dejó una carta, dándome ánimos y convenciéndome para participar. Eso me motivó bastante”, cuenta Kiara.

Tampoco contemplaba la idea de ser actriz, pero quedó tan fascinada con esta experiencia que hace poco decidió irse a Bogotá y estudiar artes escénicas. Ahora cursa primer semestre en la Universidad El Bosque.

‘El día de la cabra’

Las vidas de Hon Lenny Huffintong y Kiara Howard transcurrían normales, hasta que se convirtieron en protagonistas de ‘El día de la cabra’, la primera película colombiana grabada totalmente en creole, lengua nativa de base inglesa de Providencia.

Son imágenes sencillamente fantásticas, secuencias inmortalizadas de la cotidianidad de un pedazo de paraíso colombiano y sus costumbres. Es Providencia misma la que se observa con su música, su comida, su cultura y su gente, en un clímax de humor.

‘El día de la cabra’ cuenta la historia de “dos hermanos que se odian completamente”. “No llevan una relación común, los mandan a recoger a unos turistas y en el camino atropellan a una cabra, que era de un mafioso de la isla. Nos empiezan a perseguir y durante todo ese proceso vamos encontrando nuestra relación, hasta que llegamos a un punto donde decidimos dejar el odio aparte. La película es un problema que utilizó la vida para arreglar el problema de nosotros, que era nuestra relación”, explica Kiara. Y, en ese camino, el filme va mostrando el embrujo de la isla, de 22 kilómetros cuadrados y 5 mil habitantes.

“Es algo muy chévere cuando muestran esa película en diferentes partes del mundo, mucha gente sabe que existe San Andrés, saben que es una isla muy pequeña de Colombia, pero muy poca gente sabe que existe Providencia. Al mostrar los paisajes y la cultura, se muestra que estamos presentes, en el sentido de que está San Andrés, pero también estamos nosotros, nuestra cultura, tradiciones y paisajes. Así tal cual, las personas que tú ves en la película, así tal cual son en la vida real”, dice Hon Lenny.

Detrás de la historia

Más de 800 personas se presentaron al casting. Finalmente, además de Kiara y Hon Lenny, en el filme participaron cerca de 100 isleños, entre actores naturales, extras y logística. “La película nace de la tesis de grado de su director, Samir Oliveros. Se inspira en una historia que le ocurre a una amiga de él en Centroamérica, que iba con su madre en carro y atropellan a un animal, de ahí se inspira el guion. Providencia fue el lugar idóneo para poder grabar esta historia y poder contar esa cultura tan rica que tiene la isla. Por eso la elegimos y nos pareció que el creole iba a ser fascinante para contar la historia y narrar la cultura”, explica Andrés Gómez, productor del filme.

‘El día de la cabra’ es la primera película colombiana financiada a través de Kickstarter, una plataforma virtual de financiación multitudinaria, con una campaña que recolectó 60 mil dólares desde 22 países. “Se hace con la mitad del presupuesto de una película normal. En 2016 se filma, en 2017 se hace el lanzamiento mundial en el Austin Film Festival y en noviembre pasado el lanzamiento en Colombia. La isla como tal es una protagonista dentro de la película, que es muy original, va a permanecer durante algunos años como referencia artística diferente y creativa en el cine nacional”, comenta Andrés.

Epílogo

Hon Lenny ahora vive en Barranquilla y próximamente comenzará a estudiar derecho, aunque no descarta seguir actuando. Kiara vive en Bogotá, donde empezó artes escénicas. Ellos estuvieron recientemente en Cartagena, como invitados especiales, compartiendo su experiencia con los asistentes al Festicine Kids 2018, donde se presentó ‘El día de la cabra’. También, han visitado a Barranquilla, Montería, Bogotá y París, contando pormenores de la película y narrando lo que para ellos ha significado ser actores naturales, algo con lo que en principio se mostraban reacios, pero que ahora agradecen porque, de cierta forma, les cambió la vida.